Анастасия Зизевская — «Мисс Тюмень — 2010»

Самую красивую девушку Тюмени выбирали 23 апреля в Тюменском театре драмы и комедии в рамках XV открытого конкурса красоты
24 девушки из Тюмени, Тобольска и Сургута весь вечер дефилировали перед тюменцами в дизайнерских платьях, роскошных шубах и купальниках, танцевали
В перерывах между дефиле зрителям показали видеоролик, о том, чем занимались девушки во время двухмесячной подготовки: учились играть в боулинг и кататься на коньках, занимались фитнесом, мастерили поделки своими руками, ездили в детский дом, обучались поварскому искусству и красивой речи и даже выступали в Думе. Последний факт стал объектом иронических высказываний ведущего. Самым живым и непосредственным номером вечера стало общение ведущего с каждой из девушек, где он, кокетничая и задавая каверзные вопросы («Кто вам нравится больше — Медведев или Путин?»), пытался вывести девушек из состояния равновесия.
В финальном дефиле, после которого девушек ожидало торжественное награждение, девушки «плыли» по сцене в шикарных шелковых платьях из коллекции «Перечитывая Стендаля» от челябинского дизайнера Полины Шенери. Изюминку показу задавал вентилятор — шелка и волосы романтично развевались от его дуновения.
После этого жюри удалилось на совещание, а Герман в это время провел импровизированный конкурс мужской красоты, победитель которого заслужил право сфотографироваться с «Мисс
Победительницам вручили букеты, клубные карты в
Желаем Анастасии побед во всероссийских и международных конкурсах красоты.