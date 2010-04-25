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Анастасия Зизевская — «Мисс Тюмень — 2010»

25 апреля 2010, 13:31
Самую красивую девушку Тюмени выбрали 23 апреля в Тюменском театре драмы и комедии в рамках XV открытого конкурса красоты «Имидж-2010».
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Тюмень

Самую красивую девушку Тюмени выбирали 23 апреля в Тюменском театре драмы и комедии в рамках XV открытого конкурса красоты «Имидж-2010».

24 девушки из Тюмени, Тобольска и Сургута весь вечер дефилировали перед тюменцами в дизайнерских платьях, роскошных шубах и купальниках, танцевали хип-хоп и общались с ведущим — актером популярного сериала на канале СТС «Даешь молодежь», «простым столичным парнем» — Михаилом Башкатовым. Правда, в рекламной компании конкурса зрителям обещали, что ведущих будет двое — кроме исполнителя роли метросексуала Германа развлекать зрителей должен был и Андрей Бурковский. Как объяснил Герман, его друг Данил испугался поездки в Тюмень, хотя здесь и superable, и тюмен’able.

В перерывах между дефиле зрителям показали видеоролик, о том, чем занимались девушки во время двухмесячной подготовки: учились играть в боулинг и кататься на коньках, занимались фитнесом, мастерили поделки своими руками, ездили в детский дом, обучались поварскому искусству и красивой речи и даже выступали в Думе. Последний факт стал объектом иронических высказываний ведущего. Самым живым и непосредственным номером вечера стало общение ведущего с каждой из девушек, где он, кокетничая и задавая каверзные вопросы («Кто вам нравится больше — Медведев или Путин?»), пытался вывести девушек из состояния равновесия. Кто-то вел себя сдержанно, другие девушки флиртовали с Михаилом-Германом. Одна из участниц призналась, что после окончания они поедут на afterparty в компании представителей жюри — непосредственность и искренность девушки вызвала бурную реакцию зала.

В финальном дефиле, после которого девушек ожидало торжественное награждение, девушки «плыли» по сцене в шикарных шелковых платьях из коллекции «Перечитывая Стендаля» от челябинского дизайнера Полины Шенери. Изюминку показу задавал вентилятор — шелка и волосы романтично развевались от его дуновения.

После этого жюри удалилось на совещание, а Герман в это время провел импровизированный конкурс мужской красоты, победитель которого заслужил право сфотографироваться с «Мисс имидж-2010». Барабанная дробь, награждение началось… Неофициальные номинации: титул «Мисс Грация» получила Татьяна Питателева, «Мисс Фитнес» — Полина Зернина, «Мисс Геометрия» — Дарья Машанова, «Мисс СТС-Ладья» — Анастасия Павлюк, «Мисс Красная армия» — Марина Хачина, «Мисс Зрительских симпатий» — Эльвира Вакасова. В официальных номинациях наградили Евгению Новоселову — «Мисс Фото», Екатерину Козак — «Мисс Очарование», Елену Двоеглазову — «Мисс Улыбка», Алену Юдину — «Мисс Надежда», титул «Вице-Мисс» получила Дарья Машанова, а самой красивой девушкой Тюмени была признана семнадцатилетняя Анастасия Зизевская.

Победительницам вручили букеты, клубные карты в фитнес-центр, сертификат на аренду яхты, поездку в Турцию, контракт на работу в Японии и многое другое.

Желаем Анастасии побед во всероссийских и международных конкурсах красоты.

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