Анастасия Зизевская — «Мисс Тюмень — 2010»

В перерывах между дефиле зрителям показали видеоролик, о том, чем занимались девушки во время двухмесячной подготовки: учились играть в боулинг и кататься на коньках, занимались фитнесом, мастерили поделки своими руками, ездили в детский дом, обучались поварскому искусству и красивой речи и даже выступали в Думе. Последний факт стал объектом иронических высказываний ведущего. Самым живым и непосредственным номером вечера стало общение ведущего с каждой из девушек, где он, кокетничая и задавая каверзные вопросы («Кто вам нравится больше — Медведев или Путин?»), пытался вывести девушек из состояния равновесия. Кто-то вел себя сдержанно, другие девушки флиртовали с Михаилом-Германом . Одна из участниц призналась, что после окончания они поедут на afterparty в компании представителей жюри — непосредственность и искренность девушки вызвала бурную реакцию зала.