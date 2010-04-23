Квартиры-студии или жизнь без стен

Большинство тюменских застройщиков сегодня не строят специально запроектированные квартиры-студии, тем не менее, по заказу клиента каждый, по возможности, готов не делать лишние перегородки. Как рассказал управляющий ЗАО «Базис-Консалт» Александр Морозов, квартира-студия на объекте проектируется изначально, как правило, это последний или/и предпоследний этажи дома или дом полностью планируется под такие квартиры. Тем не менее, дома полностью состоящие из таких квартир - редкость даже для Европы, в России такие дома по пальцам одной руки пересчитать можно, а в Тюмени их вовсе нет. Также возможно перепланировать студии в домах построенных монолитно-каркасным методом и крайне редко из кирпича. Из квартиры в панельном доме студию не сделать, а в в монолитном доме можно создать студию, запроектировав ее изначально».