Квартиры-студии или жизнь без стен

Квартиры-студии прочно вписались в жизнь тюменцев – и это уже не редкость, как несколько лет назад. Спрос на такое жилье сегодня есть, отмечают специалисты рынка недвижимости.
Истинные студии – это обширная площадь без несущих конструкций внутри помещения, за исключением санузла. Автором такого решения считают Людвига Мис ван дер Роэ, а первые квартиры-студии появились в Америке в 20-х годах XX века. Значительно позже они появились и в России.
«В моем понимании, квартира-студия - это помещение, разбитое на зоны: зона гостиной, зона кухни, зона прихожей - все без перегородок. Единственным изолированным жилым помещением в студии должна являться спальня», - поделился мнением директор АН «Тюменское» Денис Петров. Отметим, что в тюменских домах студии в «чистом» виде встречаются редко, в основном, студиями называют именно «полуфабрикаты» из нескольких комнат.
Такие квартиры дают ощущение простора, свободного пространства, поэтому «этот вид жилья больше ориентирован на любителя. Чаще всего студии приобретает молодое поколение, холостяки и люди с творческим уклоном», - считает директор АН «Вавилон» Артем Токмаков.
Квартира, в которой нет внутренних перегородок, позволяет перестраивать пространство под жильцов. Например, при появлении новых членов семьи можно «перекроить» квартиру заново. В таком жилье удачно экономится жилое пространство, поскольку вместо толстых несущих стен, перегородки могут быть из тонкого гипсокартона. «К плюсам также можно отнести относительно низкую стоимость: как при покупке, так и при аренде», - отметил Артем Токмаков.
Делить квартиру на зоны можно с помощью напольного покрытия разной фактуры, цвета или высоты, при помощи арок или барной стойки, штор, а также шкафов и раздвижных перегородок. Можно «играть» с освещением и каждую зону подсвечивать определенным цветом. Тот, чья натура не любит постоянства – может постоянно «перевоплощать» свое жилье под настроение.
«Конечно, многие могут отметить, что минус студий - отсутствие изолированной кухни, но хочу сразу сказать, что на рынке сегодня представлены разные виды квартир, в любом случае, раз квартиры-студии существуют, значит это кому-то нужно», - добавил Денис Петров, отметив то, что ценовая планка такого жилья зачастую очень даже привлекает.
Ключевым недостатком студий, на наш взгляд, является то, что по причине отсутствия «реальных» стен, от запахов в квартире скрыться сложно - невозможно готовить еду или курить без мощной вытяжки, поскольку вся мебель, предметы интерьера и одежда пропахнет дымом, пирожками или рыбой. По этой же причине страдает и шумоизоляция: звуки с легкостью будут разлетаться по всему жилому помещению – придется привыкнуть смотреть любимый сериал под звуки посторонней музыки и наоборот.
«В студии нет отдельного, закрытого пространства, поэтому семейному человеку сложно остаться одному, а это иногда бывает необходимо», - добавил директор «Вавилона».
Большинство тюменских застройщиков сегодня не строят специально запроектированные квартиры-студии, тем не менее, по заказу клиента каждый, по возможности, готов не делать лишние перегородки. Как рассказал управляющий ЗАО «Базис-Консалт» Александр Морозов, квартира-студия на объекте проектируется изначально, как правило, это последний или/и предпоследний этажи дома или дом полностью планируется под такие квартиры. Тем не менее, дома полностью состоящие из таких квартир - редкость даже для Европы, в России такие дома по пальцам одной руки пересчитать можно, а в Тюмени их вовсе нет. Также возможно перепланировать студии в домах построенных монолитно-каркасным методом и крайне редко из кирпича. Из квартиры в панельном доме студию не сделать, а в в монолитном доме можно создать студию, запроектировав ее изначально».
Компания-застройщик «Меридиан Констракшн» отличается тем, что в их домах зачастую встречаются оригинальные планировки. «В одном из строений у нас были двухкомнатные квартиры-студии площадью 66,7 квадратных метров, и они пользовались неплохим успехом. Даже сейчас звонки по вопросу студий поступают, но на наш взгляд, типовые квартиры все-таки более востребованы сегодня, поэтому пока строительства студий не предвидится», - прокомментировали в офисе продаже застройщика.
Классические и студии из нескольких комнат можно приобрести сегодня у компании ООО «Партнер-Инвест» по цене от 32,5 тысяч рублей за квадратный метр. «Такие квартиры запроектированы в первой очереди «Европейского» микрорайона, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 4 квартал 2011 года, - пояснил руководитель проекта Евгений Арапов. Он также сообщил, что квартиры будут сданы в чистовой отделке и с частичной меблировкой. «При покупке квартиры человек чаще всего вступает в ипотеку, поэтому пока дом строится, ему приходится платить кредит и за, скорее всего, съемное жилье. Въехав в готовую квартиру, на ремонт сложно сразу собрать нужную сумму, поэтому мы предлагаем квартиры в качественной чистовой отделке от застройщика», - рассказал он.
По словам директора АН «Тюменское», сейчас квартиры-студии строит ООО «ДСК ЖБИ-5», площади их от 20 квадратных метров, а цена - от 800 тысяч рублей, однако в наличии их уже нет. В базе агентства есть квартиры студии в центре города от 30 до 42 квадратных метров по цене от 1300 тысяч рублей, спрос на такое жилье также есть.
Квартира-студия – это индивидуальное жилье – под него не нужно подстраиваться, его нужно подстраивать под себя. Такая квартира никогда не набьет оскомину владельцу и всегда будет радовать его новыми и новыми переменами.
Евгения Лямзина