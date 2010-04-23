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Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 23 апреля

23 апреля 2010, 13:47
Подходит к концу очередная рабочая неделя. С понедельника по пятницу корреспонденты Nashgorod.ru следили за событиями, происходящими в нашем городе, стране и в мире. Что особенно интересовало тюменцев на этой неделе? Узнаем из подборки самых читаемых новостей.
Сюжет
Тюмень

Хороший вулкан Эйяфьятлайокудлем не назовут

Извержение вулкана в Исландии и транспортный коллапс, возникший из-за него, был в центре внимания СМИ в начале неделе. Напомним, облако вулканического пепла еще 16 апреля накрыло территорию Европы, а затем начало расти на восток, сделав невозможным авиасообщение. В понедельник стало известно, что злополучное облако достигло Тюмени. Это сообщение взволновало горожан.

Больше всего от извержения вулкана Эйяфьятлайокудль пострадал бизнес авиаперевозчиков и турфирм. Как выяснил Nashgorod.ru, сотрудники агентств Тюмени сохраняли оптимизм, как могли успокаивали путешественников, следили за ситуацией в мире и «разруливали» неприятные ситуации.

Мнения форумчан:

«рейсы отменили, но рельсы еще есть, да здравствуют железнодорожные вагоны!!!»

«Надеюсь, что туроператоры все-таки придумают, как компенсировать людям затраты

жалко тех, кто из-за вулкана без отпуска остался»

Весной растет не только трава, но и… штрафы

С 18 апреля значительно увеличились некоторые штрафы ГИБДД. Если раньше штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, был 100 рублей, то теперь автолюбителю придется заплатить от 300 до 800 рублей, а за управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра, — от 500 до 800 рублей вместо привычной «двухсотки».

Мнения форумчан:

«У меня номера на месте и ТО я прохожу вовремя — а потому мне глубоко по.й, насколько выросли эти штрафы»

«Смешные какие:)

Думают, что повышение штрафов с 200 руб. до 800 руб. заставит людей регистрировать автомобили))))))

Насмешили))))))))»

Клещи вышли на охоту

Клещи начали кусаться. На начало недели около 10 жителей Тюменской области пострадали от вредных насекомых и обратились за медицинской помощью. Детей среди них нет.

Обычно клещи в нашем регионе начинают проявлять активность в начале апреля. Этот год, несмотря на холодную зиму, не стал исключением. Врачи призывают тюменцев соблюдать меры безопасности: собираясь в лес, желательно надеть закрытую одежду, использовать репелленты.

Мнения форумчан:

«ну вот (выползли»

«Мы уже поймали одного»

Наше вам с ленточкой!

23 апреля в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Обзавестись собственным символом памяти тюменцы могли уже 22 числа. Компания «Мультинекс» распространяет черно-оранжевые ленты во всех своих офисах.

Кроме того, как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в департаменте по спорту и молодежной политике, ленты будут распространяться в подведомственных учреждениях с 1 по 9 мая. Все желающие смогут получить ленточки по адресам: ул. Челюскинцев, 46, ул. Геологоразведчиков, 6А, ул. Перекопская, 34, а также 8 и 9 мая на площади «Прощание».

Стоянок станет больше

В Тюмени может значительно вырасти число стоянок и парковок — уже выдано 16 разрешений на их строительство. Об этом рассказал директор департамента по строительству Олег Ковтун.

«Как архитектор, я считаю, что удобнее паркинги строить вместе с жилыми строениями в комплексе, и это не обязательно должны быть подземные стоянки. Сейчас много других возможностей. Можно, например, пристраивать надземные паркинги с механизированными установками к торцам домов», — пояснил он.

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