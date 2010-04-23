Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 23 апреля

Хороший вулкан Эйяфьятлайокудлем не назовут
Извержение вулкана в Исландии и транспортный коллапс, возникший
Больше всего от извержения вулкана Эйяфьятлайокудль пострадал бизнес авиаперевозчиков и турфирм. Как выяснил Nashgorod.ru, сотрудники агентств Тюмени сохраняли оптимизм, как могли успокаивали путешественников, следили за ситуацией в мире и «разруливали» неприятные ситуации.
Мнения форумчан:
«рейсы отменили, но рельсы еще есть, да здравствуют железнодорожные вагоны!!!»
«Надеюсь, что туроператоры
жалко тех, кто
Весной растет не только трава, но и… штрафы
С 18 апреля значительно увеличились некоторые штрафы ГИБДД. Если раньше штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, был 100 рублей, то теперь автолюбителю придется заплатить от 300 до 800 рублей, а за управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра, — от 500 до 800 рублей вместо привычной «двухсотки».
Мнения форумчан:
«У меня номера на месте и ТО я прохожу вовремя — а потому мне глубоко по.й, насколько выросли эти штрафы»
«Смешные какие:)
Думают, что повышение штрафов с 200 руб. до 800 руб. заставит людей регистрировать автомобили))))))
Насмешили))))))))»
Клещи вышли на охоту
Клещи начали кусаться. На начало недели около 10 жителей Тюменской области пострадали от вредных насекомых и обратились за медицинской помощью. Детей среди них нет.
Обычно клещи в нашем регионе начинают проявлять активность в начале апреля. Этот год, несмотря на холодную зиму, не стал исключением. Врачи призывают тюменцев соблюдать меры безопасности: собираясь в лес, желательно надеть закрытую одежду, использовать репелленты.
Мнения форумчан:
«ну вот (выползли»
«Мы уже поймали одного»
Наше вам с ленточкой!
23 апреля в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Обзавестись собственным символом памяти тюменцы могли уже 22 числа. Компания «Мультинекс» распространяет
Кроме того, как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в департаменте по спорту и молодежной политике, ленты будут распространяться в подведомственных учреждениях с 1 по 9 мая. Все желающие смогут получить ленточки по адресам: ул. Челюскинцев, 46, ул. Геологоразведчиков, 6А, ул. Перекопская, 34, а также 8 и 9 мая на площади «Прощание».
Стоянок станет больше
В Тюмени может значительно вырасти число стоянок и парковок — уже выдано 16 разрешений на их строительство. Об этом рассказал директор департамента по строительству Олег Ковтун.
«Как архитектор, я считаю, что удобнее паркинги строить вместе с жилыми строениями в комплексе, и это не обязательно должны быть подземные стоянки. Сейчас много других возможностей. Можно, например, пристраивать надземные паркинги с механизированными установками к торцам домов», — пояснил он.