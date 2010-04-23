Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 23 апреля

С 18 апреля значительно увеличились некоторые штрафы ГИБДД. Если раньше штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, был 100 рублей, то теперь автолюбителю придется заплатить от 300 до 800 рублей, а за управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра, — от 500 до 800 рублей вместо привычной «двухсотки».