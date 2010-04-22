Земля стоит столько, сколько она стоит

Также нужно иметь проект будущего дома, так как некоторые проектные решения невозможно воплотить на тюменских грунтах. Например, не на всей местности можно строить дома с цокольным этажом – у каждой земли есть свои особенности. Приобрести участок – первый шаг в строительстве дома. Выбирая участок под частное строительство, следует быть внимательным и не упустить никаких мелочей, ведь каждую кочку или овражек можно архитектурно обыграть или долго с ними бороться.