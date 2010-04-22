Земля стоит столько, сколько она стоит

Сейчас активно продолжается реализация земельных участков под строительство жилого дома. Выискивая объявления с удовлетворяющей ценой и, желательно, коммуникациями, люди ищут подходящие места.
Цены земельных отрезов варьируются в зависимости от месторасположения участка и наличия коммуникаций. Как считают специалисты агентства недвижимости «Этажи», если участок расположен между уже построенными коттеджами, то цена будет выше. Если участок «в нарезке» - ориентирован на перспективную застройку – то цена ниже. Соответственно, чем ближе населенный пункт, в котором расположен участок, тем выше цена.
Московский тракт
По данным агентства, особым спросом здесь пользуются такие районы, как Гусево, Зубарево, Перевалово, Успенка, Ушаково - это районы новой коттеджной застройки. Они расположены на расстоянии от 5 до 15 км от Тюмени. Стоимость участков в данных районах – от 500 000 до 2 000 000 руб. (от 50 до 150 тыс. рублей за сотку). Размеры участков – от 18 до 30 соток.
Также высоким спросом пользуются поселки Московский, Дербыши и Московский дворик, где тоже множество новостроек-коттеджей. Плюс этих мест в том, что они расположены практически в черте города. В Московском дворике в районе коттеджной застройки участки преимущественно по 15 соток стоимостью от 2 до 2,5 млн. рублей. Участки «в нарезке» - около 15 соток по цене от 1 до 1,3 млн. руб. В Дербышах, в основном, участки по 18 соток по цене от 1,5 до 3 млн. руб.
Ялуторовский тракт
Одним из популярных районов под застройку домами является Патрушево (практически черта города). Средние участки там площадями 15 соток и стоимостью от 1,5 до 3 млн. рублей, то есть цена за сотку -100 000 до 200 000 руб.
Поселок Боровский (5-10 км от Тюмени). Участки в нем нарезаны по разному, в среднем по 10-12-15 соток. Стоимость от 1 до 2 0млн. рублей, таким образом, цена за сотку – от 60 000 до 130 000 рублей.
Участки вдоль Андреевского озера (до 10 км от Тюмени), площади которых в среднем по 10 соток. Стоимость от 1 000 000 до 1 500 000 руб.
Самый дальний жилой населенный пункт по Ялуторовскому тракту, активно пользующийся успехом – поселок Винзили (25 км от города). Участки в нем нарезаны от 10 до 15 соток, а стоимость их от 700 000 до 1 000 000 рублей.
Ирбитский тракт
Наибольшим спросом пользуются села – Каменка и Кулаково. В них уже давно ведется коттеджная застройка, а участки там от 10 до 20 соток по цене в среднем 60 000 рублей за сотку.
Салаирский тракт
В основном, здесь расположены дачные участки. Но есть за селом Мальцево перспективная коттеджная застройка рядом с озером (каким?). Участки от 10 до 18 соток по цене ориентировочно 70 000 рублей за сотку.
Велижанский тракт
По этому направлению за 25 км от города находится село Тюнево, участки в котором реализуются чаще «в нарезку» по 50 000 рублей за сотку.
Старотобольский тракт
15 км от Тюмени - села Субботино и Мальково, участки в которых нарезаны от 10 до 20 соток по цене около 70 000 рублей за сотку.
Рощинское кольцо, село Луговое - коттеджная застройка, участки в которой от 10 до 20 соток. Цена от 50 000 до 100 000 рублей за сотку.
Самые дешевые участки по Старотобольскому тракту в селах Ясоулово и Чикча (около 17 км от Тюмени). Эти земли простираются вдоль реки Тура, предназначенные под коттеджную застройку. Стоимость их от 35 000 рублей за сотку.
Тому, кто собирается покупать участок на перспективу строительства жилого дома первоначально необходимо обратить внимание на документы и поставленные в них сроки. Чтобы строить на участке жилой дом, нужно иметь на руках наличие свидетельства о собственности, а также провести (или проверить наличие) коммуникаций, таких как газ и электричество. При отсутствии коммуникаций, важно уточнить, когда они планируются на данных участках (лучше документальное подтверждение).
Помимо документов, необходимо обратить внимание на сам участок и соответствие его цене. Низина – это такие участки, которые по весне обычно топит, на низменностях медленнее тает снег, поэтому приступать к каким-либо работам на таком участке будет сложнее. Тем не менее, можно «поднять» участок с помощью отсыпки, однако, это, опять же дело не малобюджетное.
Также нужно иметь проект будущего дома, так как некоторые проектные решения невозможно воплотить на тюменских грунтах. Например, не на всей местности можно строить дома с цокольным этажом – у каждой земли есть свои особенности. Приобрести участок – первый шаг в строительстве дома. Выбирая участок под частное строительство, следует быть внимательным и не упустить никаких мелочей, ведь каждую кочку или овражек можно архитектурно обыграть или долго с ними бороться.
Стоит также отметить, что ежедневные поездки по дороге из щебня быстро приведут в негодность ваш автомобиль, поэтому приобретая земельный участок, наличие и состояние дорог, а также направления общественного транспорта также необходимо оценить.
Выбор участка – дело частное – кто-то ищет просто покоя, а кому-то не обойтись без коммуникаций и объектов инфраструктуры. Еще не так давно село вымирало, а теперь спрос на земельные участки вновь возрос. Специалисты рынка тюменской недвижимости в полной мере сориентируют вас в выборе и объяснят особенности земли тюменской.
Евгения Лямзина