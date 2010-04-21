Дачный сезон — сезон пожаров

… В тюменских дачных кооперативах еще тихо, но скоро армия огородников выдвинется на свои загородные «фазенды», чтобы убирать, жечь, топить, отсыревшие за зиму бани, жарить шашлыки. С главный специалистом управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Тюменской области Евгений Лемермаер мы приехали в один из дачных кооперативов, расположенный рядом с городом, и в то же время, окруженный лесным массивом.
Покрутившись по узким улочкам дачного поселка, дважды въехали в тупик. Еще несколько улиц оказались непроходимыми для легкового автомобиля. Наконец, протиснувшись между забором и кучей песка, мы выбрались на окраину, точнее к лесу. Дорога, ограниченная с двух сторон заборами, оказалась настолько узкой, что две «арбы» едва ли разъедутся, а что говорить о пожарных машинах.
В мае 2005 года в этот садоводческий кооператив из леса пришел огонь, более десятка дачных участков были уничтожены в считанные минуты. Но, тем не менее, мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах в обществе так и не предусмотрели. Зато есть указатель к пожарному водоему, роль которого выполняет захламленная лужа, пересыхающая летом. А еще есть несколько участков, превращенных в стихийную свалку, перевитую сухой травой.
На вопрос о причинах весенних пожаров специалист государственного пожарного надзора ответил: человеческая беспечность. Сжигание травы и мусора вблизи строений категорически запрещено, но сжигают. Разведение костров не допускается ближе пятидесяти метров от построек, но часто об этом и не вспоминают, А свалки мусора, устроенные у себя под носом?
Еще одной важной причиной дачных пожаров является нарушение правил эксплуатации печей. Когда пытаются нагреть, отсыревшую за зиму баню и раскаляют печь до того, что вспыхивает пожар. Не следует забывать об электротехнических причинах загораний.
В сухую ветреную погоду любая искра или непотушенная сигарета может привести к большому огню, поэтому дачникам надо предпринять меры к недопущению пожаров.
В соответствии с правилами пожарной безопасности в садоводческих товариществах с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 — прицепную, а если количество усадеб превышает тысячу, то прицепных мотопомп должно быть две. Рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. Необходим звуковой оповещатель на территории общества, достаточный запас воды в водоеме, а поселок должен быть защищен по периметру минерализованной полосой, сообщает
Тюменцев просят быть предельно осторожными с огнем, не разжигать костров вблизи построек, жилых домов и в лесу, не устраивать пал травы, не допускать перекаливания печей!