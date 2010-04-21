Дачный сезон — сезон пожаров

В мае 2005 года в этот садоводческий кооператив из леса пришел огонь, более десятка дачных участков были уничтожены в считанные минуты. Но, тем не менее, мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах в обществе так и не предусмотрели. Зато есть указатель к пожарному водоему, роль которого выполняет захламленная лужа, пересыхающая летом. А еще есть несколько участков, превращенных в стихийную свалку, перевитую сухой травой. Кто-то из дачников подвесил над кучей мусора оригинальный плакат с гневным содержанием. Но он видимо не сдерживает.