nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дачный сезон — сезон пожаров

21 апреля 2010, 12:06
С начала года в тюменских дачных обществах зарегистрировано 36 пожаров, принесших владельцам 1,8 миллионов рублей ущерба. На сегодня ежесуточно регистрируются один-два дачных пожара, но их количество с началом сезона увеличивается в разы.
Сюжет
Тюмень

… В тюменских дачных кооперативах еще тихо, но скоро армия огородников выдвинется на свои загородные «фазенды», чтобы убирать, жечь, топить, отсыревшие за зиму бани, жарить шашлыки. С главный специалистом управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Тюменской области Евгений Лемермаер мы приехали в один из дачных кооперативов, расположенный рядом с городом, и в то же время, окруженный лесным массивом.

Покрутившись по узким улочкам дачного поселка, дважды въехали в тупик. Еще несколько улиц оказались непроходимыми для легкового автомобиля. Наконец, протиснувшись между забором и кучей песка, мы выбрались на окраину, точнее к лесу. Дорога, ограниченная с двух сторон заборами, оказалась настолько узкой, что две «арбы» едва ли разъедутся, а что говорить о пожарных машинах.

В мае 2005 года в этот садоводческий кооператив из леса пришел огонь, более десятка дачных участков были уничтожены в считанные минуты. Но, тем не менее, мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах в обществе так и не предусмотрели. Зато есть указатель к пожарному водоему, роль которого выполняет захламленная лужа, пересыхающая летом. А еще есть несколько участков, превращенных в стихийную свалку, перевитую сухой травой. Кто-то из дачников подвесил над кучей мусора оригинальный плакат с гневным содержанием. Но он видимо не сдерживает.

На вопрос о причинах весенних пожаров специалист государственного пожарного надзора ответил: человеческая беспечность. Сжигание травы и мусора вблизи строений категорически запрещено, но сжигают. Разведение костров не допускается ближе пятидесяти метров от построек, но часто об этом и не вспоминают, А свалки мусора, устроенные у себя под носом?

Еще одной важной причиной дачных пожаров является нарушение правил эксплуатации печей. Когда пытаются нагреть, отсыревшую за зиму баню и раскаляют печь до того, что вспыхивает пожар. Не следует забывать об электротехнических причинах загораний.

В сухую ветреную погоду любая искра или непотушенная сигарета может привести к большому огню, поэтому дачникам надо предпринять меры к недопущению пожаров.

В соответствии с правилами пожарной безопасности в садоводческих товариществах с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 — прицепную, а если количество усадеб превышает тысячу, то прицепных мотопомп должно быть две. Рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. Необходим звуковой оповещатель на территории общества, достаточный запас воды в водоеме, а поселок должен быть защищен по периметру минерализованной полосой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Тюменцев просят быть предельно осторожными с огнем, не разжигать костров вблизи построек, жилых домов и в лесу, не устраивать пал травы, не допускать перекаливания печей!

#Новости#МЧС#Пожары#Дачи#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Olga#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25