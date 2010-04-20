Жилье выбирают «по карману»

Рынок недвижимости Тюмени вновь сегодня активно развивается. Строительные объекты в городе активно достраиваются и продаются, банки снижают ипотечные ставки, предложений на вторичном рынке достаточно – есть ли спрос? Есть – отвечают аналитики, за первые месяцы 2010 года отмечено оживление спроса на жилую недвижимость, как в Тюмени, так и в России в целом. Люди вновь стремятся приобрести жилье: какое оно - разберемся вместе.
Специалисты тюменских агентств недвижимости считают, что особый спрос сегодня на жилье формата «эконом».
«При выборе квартиры первый вопрос клиента – цена. Почему, думаю, ответ очевиден. До кризиса большее количествово сделок совершалось с привлечением ипотечных кредитов, первоначальный взнос которого составлял от 0 до 10 %. Сейчас же при первоначальном взносе от 20%, большая часть потенциальных покупателей заняли «выжидательную» позицию», - прокомментировал директор агентства недвижимости «Тюменское» Денис Петров. Порядка 80% клиентов агентства сегодня выбирают жилье «эконом»-формата.
К жилью «эконом»-класса обычно относят квартиры небольшой площади и типовой планировки. Такое жилье оптимально для студентов, молодых семей, одиноких людей. Как считает Денис Петров, «эконом»-жилье – это, прежде всего, квартиры стандартной планировки в кирпичном или панельном исполнении – такие дома есть практически в каждом районе города. Площадь 1-комнатной квартиры - 30-40 квадратных метров (средняя цена - до 1,5 млн. руб.), 2-комнатной -45-60 (до 2 млн. рублей), 3-комнатной - 60-75 квадратных метров (до 2,5 млн. рублей)». К этому следует добавить, что никаких подземных паркингов и закрытых дворов у таких домов не предвидится.
«Да, большинство людей сегодня не хотят брать ипотечные кредиты, а улучшить свои жилищные условия не откажется никто, поэтому покупают то, на что хоть как-то хватает денежных средств – это чаще типовое малогабаритное жилье. Можно сказать, около 60% клиентов АН выбирают жилье этого сегмента», - считает специалист агентства недвижимости «Сова» Ильгиз Тимерзянов. Он также отметил, что, приобретая жилье по предложенным программам, например, «Молодая семья», выбирать приходится только из разряда «эконом».
Директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов считает правильным то, что покупатели стали выбирать именно этот класс жилья. «Мы стали прагматичными, а прагматичность подразумевает лишнего не тратить, когда за те же деньги можно купить такую же площадь в том же районе, но на 30% дешевле. Всех, конечно, это не касается, другие виды жилья также неплохо продаются, но массовый покупатель, на мой взгляд в 90% случаев выбирает «эконом»-жилье», - считает он. «Эконом», по мнению Ильдара Борисовича, - это ценовая ниша 30-35 тысяч рублей за «квадрат» (а готовое жилье – 33-38 тысяч) в зависимости от района. «Яркий пример качественного жилья такого класса - это дома компании ТДСК и ГК «Дом», очень разумная ценовая политика у «Меридиан Констракшн», у «Партнер-Инвеста» в «Европейском» микрорайоне ценник пока держится в рамках «эконома», посмотрим, что дальше будет. Сейчас многие компании научились строить качественно и продавать по адекватным ценам», - отметил он. «При дальнейшем развитии ипотечного кредитования и, следовательно, выход на рынок покупателей еще более умеющих считать деньги, структура спроса еще более сместиться в «эконом»-сегмент», - считает Ильдар Хусаинов.
Тем не менее, в Тюмени множество домов повышенной комфортности, и они тоже продаются – это отмечает не один специалист в области недвижимости.
«Спрос на жилье в любом сегменте сегодня есть, единственное условие продажи любого объекта – это рыночная цена. Объект должен быть также ликвидным – соответствовать показателям цена-качество, ведь при выборе товара в магазине, мы выбираем то, что соответствует именно этим параметрам. И это касается не только квартир, но и земельных участков, дач, баз и т.д.», - считает директор АН «Новый город» Ирина Яременко. На сегодня в агентстве реализуется жилье разных форматов, есть даже такие объекты, цена которых доходит до 170 тысяч за квадратный метр, - и они продаются. На «Выставке недвижимости-2010», которая пройдет в Тюмени 24 апреля 2010 года компания будет представлять сегмент жилья класса «эконом» и дома повышенной комфортности.
Стоимость квартиры – это не только оценка площади, планировки, отделки и наличия лоджии. На цену может так же влиять месторасположение дома, его близость к культурным и досуговым центрам, линии направления транспорта и многое другое. «Возраст» дома не всегда влияет на стоимость квартиры в нем, так как первостепенным все-таки будет качество материала, из которого он изготовлен.
Просмотрев самостоятельно объявления с похожими объектами, трудно определить стоимость своей квартиры. «Не стоит рассуждать так: «я столько вложил к эту квартиру!», и завышать цену, ожидая желающего приобрести это жилье. Цена должна быть рыночной, тогда объект можно продать», - считает Ирина Яременко. Отметим, что при определении стоимости жилья самостоятельно, можно также занизить цену, и понести нежелательные потери. Ошибиться в предположениях легко, поэтому лучше обращаться к специалистам.
Рынок недвижимости сегодня не стоит на месте – он растет и развивается. Многие желают улучшить свои жилищные условия: увеличить площадь жилья, разъехаться с родственниками, обзавестись собственной квартирой вместо съемного жилья – причин много, и они всегда есть. Выбирая жилье, покупатель, в первую очередь, ориентируется на цифру в графе «стоимость» и если ее правильно сформировать, сделка пройдет удачно.
Евгения Лямзина