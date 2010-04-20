Жилье выбирают «по карману»

Директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов считает правильным то, что покупатели стали выбирать именно этот класс жилья. «Мы стали прагматичными, а прагматичность подразумевает лишнего не тратить, когда за те же деньги можно купить такую же площадь в том же районе, но на 30% дешевле. Всех, конечно, это не касается, другие виды жилья также неплохо продаются, но массовый покупатель, на мой взгляд в 90% случаев выбирает «эконом»-жилье», - считает он. «Эконом», по мнению Ильдара Борисовича, - это ценовая ниша 30-35 тысяч рублей за «квадрат» (а готовое жилье – 33-38 тысяч) в зависимости от района. «Яркий пример качественного жилья такого класса - это дома компании ТДСК и ГК «Дом», очень разумная ценовая политика у «Меридиан Констракшн», у «Партнер-Инвеста» в «Европейском» микрорайоне ценник пока держится в рамках «эконома», посмотрим, что дальше будет. Сейчас многие компании научились строить качественно и продавать по адекватным ценам», - отметил он. «При дальнейшем развитии ипотечного кредитования и, следовательно, выход на рынок покупателей еще более умеющих считать деньги, структура спроса еще более сместиться в «эконом»-сегмент», - считает Ильдар Хусаинов.