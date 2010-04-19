Никита Михалков: чем ответить тем, кто погиб ради нас?

Как говорит Никита Михалков, «Предстояние — не фильм о победе, а кино о том, в каких условиях эта победа ковалась. Это попытка побудить молодых людей хотя бы на секунду представить себя на месте тех, кто сидел во время войны в холодных зимних окопах».
«Предстояние» — продолжение истории, описанной в легендарной ленте 1994 года «Утомленные солнцем», награжденной государственной премией РФ и получившей «Оскар», как лучший иностранный фильм, а также первая часть грандиозной военной дилогии о комдиве Котове. Вторую часть — «Цитадель» зрители смогут увидеть уже этой осенью.
В «Предстоянии» собралась целая плеяда звезд российского кино: Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Андрей Панин, Дмитрий Дюжев, Евгений Миронов и другие.
Вот что рассказывает о «Предстоянии» режиссер, соавтор сценария, продюсер, исполнитель главной роли Никита Михалков:
О замысле
«Честно говоря, первый импульс возник, когда я посмотрел фильм „Спасти рядового Райна“. И дело не в том, что во мне возникло профессиональное желание соревноваться со Спилбергом, это не возможно и не нужно, а в том, что меня просто задела трансляция самой истории, показывающая, что эту Великую войну выиграли союзники. Это же в корне несправедливо ни по количеству жертв, ни по соразмерности внесенного вклада. И я начал много думать на эту тему, в том числе и о том, как история показывается у нас. И логично возник второй импульс. Ведь все наши замечательные картины, такие как „Баллада о солдате“ или „Летят журавли“, рассказывают нам историю определенных военных событий с абсолютным доминированием внутренней цензуры: геройской, но в то же время как бы специально сформулированной и от этого клишированной. А вспомните, каким успехом у зрителя пользовались картины, вырвавшиеся от этого клише: „В бой идут одни старики“, „Женя, Женечка и Катюша“ или „Иваново детство“. И в нашем случае, как и в этих, фильм — это попытка рассказать о Великой Отечественной Войне с неистовым желанием именно разбудить и возбудить национальный иммунитет к жизни и умению радоваться ей именно сейчас, в настоящем, а не никому неизвестном потом.
О сценарии
Дело в том, что такого рода и уровня работы рождаются только в бесчисленных, я бы даже сказал, именно бытовых, настоящих своей искренностью, диалогах. Поэтому через финальный сценарий, а вариантов было порядка пятнадцати, прошло много различных интересных людей. Например, был приглашен замечательный, на мой взгляд, специалист по войне, Рудольф Тюрин, который дал сценарию очень много фактического материала. Потом появился Глеб Панфилов, которому я дал только наметки, а он сразу же предложил несколько впоследствии реализованных эпизодов. Позднее подключились Новотоцкий и Моисеенко, с которыми мы довели всю историю до конца. Материал нас, можно сказать, завалил. Было очень сложно выбрать яркие говорящие детали, ведь с войны их сохранилось великое множество. И все они настолько индивидуальны, настолько личностны, что можно сказать, что войн в этот период было равно количеству воевавших. Но мне показалось, что именно история о дочери и отце, ищущих друг друга на фоне войны, может быть пронзающее затрагивающей, поэтому и работали в этом русле.
О команде
Я думаю, что мало кто сейчас в России представляет себе, что это — снимать такое кино. Когда люди, благодаря рекламе, привыкли к краткосрочным планам на прибыль. А снимать длительные проекты, на которых важна выдержка, мужество и понимание дистанции между начальным вкладом и результатом — это очень тяжело. И я могу уверенно сказать, что сегодня та группа, с которой я работал и работаю, может снять картину абсолютно любого масштаба.
Об ожиданиях
Есть простая истина. Когда мы судим о своей жизни, гладя на то, как живут те, кто живет лучше нас, у нас возникают проблемы, потому что нам хочется так же. А когда мы судим о своей жизни по судьбам тех, кто живет хуже нас, то многие проблемы сразу становятся ничтожными и отступают. И мы думаем, какое счастье, что этих проблем нет у нас. Ведь как говорил Толстой: „Счастье жизни — в самой жизни“. И мне очень хотелось бы, чтобы люди, посмотрев эту картину, осознали, поняли и приняли то чувство благодарности и радости, с которым стоит сейчас проживать каждый свой обыденный день. А мы действительно отвыкли радоваться простым вещам. И мне важно донести до современного зрителя осознание того, что вопрос о том „как?“ жить, вторичен от вопроса „зачем?“. И я считаю это принципиально важным. Для меня совершенно очевидно, говоря про Родину, что сегодня невозможно не напомнить об этом молодым людям.
И дело не в том, чтобы возбудить их патриотическое сознание, а в том, чтобы поставить вопрос: чем мы можем ответить всем тем, кто погиб тогда ради нас? Ведь это странно, когда Германия, которую мы разбили, снабжает сейчас нас продуктами и живет так, как будто бы ничего и не было. А мы же словно и не выходили из войны. Но зачем тогда все эти люди так воевали? Чтобы что спасти? И что осталось от того, ради чего они погибли? Мне очень хотелось бы, чтобы эти вопросы взволновали не только меня. Да и собственно поднять эти вопросы — это все, чего мне хотелось».
Зрители могут увидеть фильм с 22 апреля.