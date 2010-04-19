Никита Михалков: чем ответить тем, кто погиб ради нас?

«Честно говоря, первый импульс возник, когда я посмотрел фильм „Спасти рядового Райна“. И дело не в том, что во мне возникло профессиональное желание соревноваться со Спилбергом, это не возможно и не нужно, а в том, что меня просто задела трансляция самой истории, показывающая, что эту Великую войну выиграли союзники. Это же в корне несправедливо ни по количеству жертв, ни по соразмерности внесенного вклада. И я начал много думать на эту тему, в том числе и о том, как история показывается у нас. И логично возник второй импульс. Ведь все наши замечательные картины, такие как „Баллада о солдате“ или „Летят журавли“, рассказывают нам историю определенных военных событий с абсолютным доминированием внутренней цензуры: геройской, но в то же время как бы специально сформулированной и от этого клишированной. А вспомните, каким успехом у зрителя пользовались картины, вырвавшиеся от этого клише: „В бой идут одни старики“, „Женя, Женечка и Катюша“ или „Иваново детство“. И в нашем случае, как и в этих, фильм — это попытка рассказать о Великой Отечественной Войне с неистовым желанием именно разбудить и возбудить национальный иммунитет к жизни и умению радоваться ей именно сейчас, в настоящем, а не никому неизвестном потом.