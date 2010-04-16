Ипотека идет навстречу клиентам агентств недвижимости

Улучшить свои жилищные условия хотят многие из нас: увеличить площадь; отказаться от выплаты аренды и, наконец, обзавестись своим жильем; приобрести квартиру, чтобы сдавать ее внаем – причин много, но собственных средств иной раз не хватает. Спасти положение сегодня может ипотечный кредит.
Накануне заключено первое соглашение о сотрудничестве Тюменского отделения ЗАО ВТБ24 и НП «Объединение риэлторов Тюменской области» (ОРТ), которое позволит клиентам ОРТ получать ипотеку на льготных условиях.
Агентства недвижимости, входящие в НП ОРТ, в рамках договорных отношений долгое время успешно ведут совместную деятельность с застройщиками и девелоперами города. По словам президента Объединения Олега Касьянова, таких договоров подписано уже более двадцати. «И теперь с банком ВТБ24 достигнуто соглашение, по которому участникам сделки будут предоставлены особые льготные условия. Очень приятно, что банк с большим опытом работы стал первым в нашем списке. В ближайшее время ведутся переговоры с рядом других банков», - прокомментировал он.
На полпроцента ниже – существенная экономия
ЗАО ВТБ24 предлагает несколько ипотечных продуктов. Благодаря соглашению, клиенты агентств недвижимости получат кредиты, при которых базовая ставка будет снижена на 0,5 процента, комиссия за услуги по выдаче кредита снизится на 20 процентов, запрет на досрочный возврат кредита сократится, и в два раза меньше станет период ограничения права досрочного погашения. Помимо этого условия в рамках подписанного с ОРТ договором таковы: максимальная сумма кредита – до 90 млн. рублей; срок кредитования до 50 лет; отсутствие комиссии за введение ссудного счета; возможность проведения территориальных сделок (порядка 60 процентов портфеля банка сформированы за счет кредитов, предоставленных клиентам северных городов).
«Примечательно, что фиксированная ставка при кредитовании клиентам банка составляет сегодня от 13,1 %, что касается льготных условий по договору с ОРТ – от 12,1 % - ставка переменная», - рассказала начальник отдела ипотечного кредитования ВТБ24 Дарья Медведева. Фиксированная ставка – это одна и та же ставка на весь срок действия кредита. «Переменная ставка зависит от ставки Центрального банка (ЦБ): то есть, взяв кредит сегодня, процентная ставка в 12,1 процент будет у клиента в течение первого года (мораторий), а далее ставка будет пересматриваться дважды в год в зависимости от ставки ЦБ. Это связано с тем, что при изменении ставки ЦБ, зачастую люди обращаются в банк с вопросами ее пересмотра. В банке также существует комбинированная ставка – по типу переменной, но с мораторием на 3-5 лет», - пояснила Дарья Вячеславовна.
«Например, семья из трех человек решила приобрести в ипотеку трехкомнатную квартиру в Тюмени за 3200 тысяч рублей. Срок кредита – 15 лет, первый взнос – 700 тысяч рублей. Для клиентов ОРТ при процентной ставке 12,6 (она зависит от первоначального взноса), ежемесячный платеж составит 29700 рублей, а при фиксированной ставки клиента на общих условиях платеж при таком расчете будет составлять 32500. Таким образом, за время пользования кредитными средствами, клиент может сэкономить до 500 тысяч рублей», - рассказала нач.отдела ипотеки.
Застройщики Тюмени – покупка «доли»
Если заемщик хочет стать участником долевого строительства, в банке на сегодняшний день аккредитовано порядка 40 объектов от 13 застройщиков города, среди которых «доли» компаний ООО «Меридиан Констракшн», ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», ООО «Тюменьгазстрой», ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО «Элиттранс», ЗАО «Сибирь-90», ООО «Дирекция капитального строительства», ООО «НИККА-Финанс» и т.д. Немаловажно, что при приобретении квартир по ипотеке в домах компании «Партнер-Инвест» по улице Муравленко предоставление дополнительного обеспечения в виде поручительства, залога и т.д. на стадии строительства не требуется.
«Если клиент желает приобрести квартиру у строительной компании, которой в нашем списке нет, то застройщик может аккредитоваться в нашем банке при предоставлении необходимых документов в течение трех дней. Условием является то, что «коробка» строительного объекта должна быть выполнена – то есть объект 80-процентной готовности», - добавила представитель отдела кредитования банка.
ВТБ24 также предлагает нецелевой кредит – под залог имеющегося имущества на срок до 20 лет, на сумму 70 % от оценочной стоимости залогового имущества. Расходы по оценке банк взял на себя, и единственная комиссия, которая сейчас действует, это комиссия за выдачу кредита – фиксированная сумма 11440 рублей.
Оформить кредит с помощью специалистов
Что касается процедуры оформления кредита, то она стандартна. Требуются документы, подтверждающие личность человека, его занятость, военный билет (мужчинам), сведения о текущих обязательствах (других кредитах и т.д.). Как пояснила представитель банка, ВБТ24 работает с бюро кредитных историй, в котором отражаются все кредитные ситуации клиента. «Иной раз к нам приходят люди, которые говорят: «Это не мой кредит. Я его брату брал» – о таких обязательствах также стоит предупреждать сразу», - предупредила она. «Дополнительные пункты являются в любом случае дополнительными, но все-таки влияют на рассмотрение кредита: документы об образовании, наличие движимого/ недвижимого имущества, ценных бумаг и т.д. Для того клиента, который в себе уверен и хочет кредитоваться, сложностей такие вопросы не вызовет», - считает представитель отдела ипотеки банка. Отличием клиентов ОРТ является письмо-ходатайство от агентства недвижимости (без него клиент будет рассмотрен на общих условиях). Для увеличения суммы кредита банк рассматривает совокупный доход семьи – максимум 4 человека - это может быть муж, жена, в том числе и гражданские, брат, сестра – кто угодно в возрасте до 75 лет. Помимо официального подтвержденного дохода – бланка 2 НДФЛ, банк также принимает справки в произвольной форме, составить которую клиенту поможет представитель агентства недвижимости.
«Клиентов терять нам не выгодно, поэтому если придет агент по недвижимости с человеком, квартира которому уже найдена, его заявка будет рассмотрена в самые кратчайшие сроки», - прокомментировала Дарья Вячеславовна.
«Каждый агент недвижимости прошел спецобучение, поэтому в полной мере может проконсультировать клиента и помочь ему собрать нужные документы, сориентировав его в программах и ставках банка», - прокомментировала член совета «Объединения риэлторов Тюменской области» Миля Ященко.
Тем не менее, к агентствам недвижимости закреплен специалист центра ипотечного кредитования для точной информативности и консультирования. «Таким образом, у агентства будет «единое окно» - единый человек в банке – это в большей степени исключает возможность потери документов», - добавил управляющий Тюменским филиалом ВТБ24 Александр Пахомов.
Как улучшить свои жилищные условия – решать только жителям, но ипотечные продукты помочь в этом вопросе могут – нужно только подбирать удобные условия. В последнее время банки активнее заявляют о снижении ставок и стараются вновь продвигать в массы ипотечные продукты. За начальный период 2010 года в регионе выдано порядка 500 ипотечных кредитов, то есть ипотека идет в рост.
Евгения Лямзина