Ипотека идет навстречу клиентам агентств недвижимости

Что касается процедуры оформления кредита, то она стандартна. Требуются документы, подтверждающие личность человека, его занятость, военный билет (мужчинам), сведения о текущих обязательствах (других кредитах и т.д.). Как пояснила представитель банка, ВБТ24 работает с бюро кредитных историй, в котором отражаются все кредитные ситуации клиента. «Иной раз к нам приходят люди, которые говорят: «Это не мой кредит. Я его брату брал» – о таких обязательствах также стоит предупреждать сразу», - предупредила она. «Дополнительные пункты являются в любом случае дополнительными, но все-таки влияют на рассмотрение кредита: документы об образовании, наличие движимого/ недвижимого имущества, ценных бумаг и т.д. Для того клиента, который в себе уверен и хочет кредитоваться, сложностей такие вопросы не вызовет», - считает представитель отдела ипотеки банка. Отличием клиентов ОРТ является письмо-ходатайство от агентства недвижимости (без него клиент будет рассмотрен на общих условиях). Для увеличения суммы кредита банк рассматривает совокупный доход семьи – максимум 4 человека - это может быть муж, жена, в том числе и гражданские, брат, сестра – кто угодно в возрасте до 75 лет. Помимо официального подтвержденного дохода – бланка 2 НДФЛ, банк также принимает справки в произвольной форме, составить которую клиенту поможет представитель агентства недвижимости.