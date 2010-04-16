Дайджест Нашего города за 12—16 апреля

«Монетка от Перекрестка отличается хотя бы тем, что в Перекрестке можно покупать салаты и прочее кулинарное съедобное, а в Монетке только камикадзе салат купит, если их там вообще продают. В Монетке беру только герметично упакованные товары, проверяя срок годности. Мясо, заморозку и прочее лучше там не покупать. Хлеб еще и тесто можно покупать. Будем надеяться, что хоть этот гипермаркет будет лучше Монетки. Может потому так и назвали, чтобы отмыться от ярлыка „Монетка“. Опять же отзывы нижнетагильцев совсем не радуют»