Дайджест Нашего города за 12—16 апреля

Какие события этой недели заинтересовали тюменцев? Понять это можно из подборки пяти наиболее читаемых новостей
Недремлющее око
С 15 апреля видеокамеры, фиксирующие нарушения ПДД, начинают работать в штатном режиме. За 12 часов с их помощью было зарегистрировано уже 581 нарушение. Два водителя будут лишены права управления автомобилем — они превысили скорость более чем на 60 км/ч.
Только за первые две недели работы в тестовом режиме 6 комплексов видеофиксации выявили несколько тысяч нарушений. Это намного больше, чем прогнозировали сотрудники Госавтоинспекции. Однако с работой сотрудники ГИБДД обещают справиться. Центр обработки информации с видеокамер будет работать круглосуточно, все его сотрудники прошли специальное обучение. Бумаги и конвертов тоже хватит. Светофоры, на которых установлено «всевидящее око», оборудованы дополнительным блоком питания, на тот случай, если возникнут проблемы с электричеством. Словом, все должно работать, как часы.
Мнения форумчан:
«такое око надо ставить в районе Республики 1. там будет мильен лишений ВУ за превышение больше чем на 60…"
«Господа из ГиБдД, так вы и на пешеходных переходах установите камеры. Ведь часто невозможно с детьми перейти дорогу. Мало кто останавливается. Как будто у самих детей нет».
А
С 15 апреля проезд в общественном транспорте Тюмени станет дороже на 2 рубля. Билет на автобус будет стоить 14 рублей. Цена поездки не зависит от способа оплаты — наличными через кондуктора (водителя) или по транспортной карте. Эту информацию Nashgorod.ru подтвердили в
Распоряжение об изменениях тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования уже подписано. Некоммерческое партнёрство «Союз частных перевозчиков» представило калькуляцию, согласно которой проезд в маршрутках должен стоить 25 рублей. Однако администрация города приняла решение оставить прежнюю цену за проезд в маршрутках — 14 рублей.
Отметим, что в последний раз тарифы на перевозку пассажиров менялись в 2008 году. Тогда цена на билет выросла с 9 до 12 рублей.
Мнения форумчан:
«Идея с флешмобом понравилась. Собралась куча народу, забили битком пару автобусов и не оплачивая проезд катается От повышения цен наверно никуда не деться, но в таком случае пусть обновляют автопарк, ну и повышение собственно должно быть в разумных пределах. 2 рубля раз в 2–3 года это нормально, но до 25 вот так сразу — перебор».
«Для того, чтобы бесконечно повышать тарифы на поездки, для начала нужно предложить альтернативу. Скажем пешие прогулки. А вот с этим все гораздо хуже. Если в городе
За покупками!
В Тюмени появится гипермаркет «Райт» Первый гипермаркет «РАЙТ» от торговой сети «Монетка» появится в Тюмени уже в этом месяце. Он расположится в ТРЦ «Фаворит» на ул. Валерии Гнаровской. Торговая площадь магазина составит 6000 кв. м., ассортимент — 12 000 наименований, из которых 60% — это продовольственные товары. Одновременно покупателей будут обслуживать 20 касс.
Цены в «Райте» будут примерно такими же, как в «Монетке». Формат гипермаркетов «Монетка» стала развивать с конца 2008 года в Нижнем Тагиле Свердловской области. Отшлифовав технологию управления, торговая сеть пошла в другие регионы, выбрав Тюмень по причине высокого покупательского спроса и платежеспособности населения, сообщает
Мнения форумчан:
«Монетка от Перекрестка отличается хотя бы тем, что в Перекрестке можно покупать салаты и прочее кулинарное съедобное, а в Монетке только камикадзе салат купит, если их там вообще продают. В Монетке беру только герметично упакованные товары, проверяя срок годности. Мясо, заморозку и прочее лучше там не покупать. Хлеб еще и тесто можно покупать. Будем надеяться, что хоть этот гипермаркет будет лучше Монетки. Может потому так и назвали, чтобы отмыться от ярлыка „Монетка“. Опять же отзывы нижнетагильцев совсем не радуют»
«Классно, теперь в Фаворите можно будет продукты покупать».
Навеки
Страшная трагедия произошла сегодня ночью в окрестностях Тобольска. 5 человек погибли в
По предварительным данным, «Мазда», двигаясь из города на высокой скорости, пересекла федеральную трассу и буквально влетела под трубопровод, расстояние между которым и землей — один метр. В автомобиле находились четверо молодых людей
Стаж
Сюрприз — Кендеру
Активист Андрей Кутузов, известный также как Кендер, был задержан в Тюмени 14 апреля сотрудниками тюменского Центра по противодействию экстремизму. Предположительно, сейчас Андрей Кутузов содержится в тюменском изоляторе временного содержания.
«Начальник тюменского Центра по противодействию экстремизму Равиль Мухамедулин подтвердил факт задержания на 48 часов, однако по какой статье обвиняется активист, говорить отказался», — сообщил один из тюменских журналистов. Адвокат обвиняемого Алексей Ладин подтвердил корреспонденту NashGorod.ru, что Андрей задержан на 48 часов по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст. 280 УК РФ). Более подробные комментарии он сможет дать позже. «Ситуация не совсем ясная», — подчеркнул Алексей Александрович.
Напомним, что Андрей Кутузов — кандидат филологических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета, анархист, организатор публичных акций протестов. Кутузов регулярно выступал против реформ, проводимых Правительством РФ, местной власти. Отстаивал права обманутых дольщиков в области, участвовал в экологических лагерях, поддерживал акции защиты лесопарковых и заповедных зон, как в Тюмени, так и по всей стране. В январе 2009 года Кутузов вместе другими анархистами уже подвергался задержанию сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Почти полгода Андрей Кутузов находился под следствием по делу о групповом вандализме и экстремизме. Тогда к защите тюменских анархистов оперативно подключились адвокаты ассоциации «Агора». Но, несмотря на грубейшие нарушения, дело развалилось.
Мнения форумчан:
«Опять Андрюху захомутали. Печально».
«Да отпускают его уже».