Ипотека «от Путина»: ответ региона

Февральский урок математики в тюменской школе с участием премьера Владимира Путина запомнился многим. И в большей степени тем, кто занимается решением своего самого главного вопроса в жизни – квартирного.
Напомним, Владимир Путин пообещал снижение первоначального взноса по ипотеке до 20% и процентную ставку 11%, а в перспективе – 6% годовых. Один из инструментов реализации этого доступного ипотечного продукта – финансовая поддержка госбанков в общем объеме 250 млрд. руб. «Это «те длинные деньги», которые мы направим на решение жилищных проблем граждан», - отметил на февральском заседании Госсовета председатель правительства. – «Мы ориентируемся на недорогое жилье, на массового потребителя. Кроме того, такие кредиты предназначены исключительно для покупки квартир в новостройках. Это осознанное решение, поскольку сегодня новые квартиры стоят дешевле, и подчас значительно дешевле, чем аналогичное жилье на вторичном рынке», - подчеркнул премьер.
Итак, новый тренд «ипотека на новостройки» имеет место быть. Есть вероятность, что желающие купить «долевку» по привлекательной цене смогут получить в обозримом будущем ипотеку под низкий процент. А пока ситуация с ипотечными кредитами на приобретение квартир в новостройках не столь радужна: по экспертной оценке рейтингового агентства Moodyʼs, доля ипотеки на новостройки составляет менее 20%от общего ипотечного портфеля российских банков, который на конец 2009 года насчитывал 1 трлн. руб.
Возвращаясь к теме квартирного вопроса рядового тюменца, возникает другой закономерный вопрос: планируют ли присутствующие в регионе банки (с государственным участием и без такового) двигаться в сторону «ипотеки от Путина»? Будет ли увеличен ипотечный портфель на новостройки в 2010 году? Готовы ли банки аккредитовать тюменских застройщиков? Укрепил ли свое финансовое положение среднестатический тюменский заемщик? За комментариями мы обратились к представителям ведущих банков региона.
Нонна Звягинцева, заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России: Несмотря на сложные экономические условия, в период кризиса Сбербанк России не повысил процентные ставки ни по одной кредитной программе, Более того, в целях обеспечения доступности жилищных кредитов Сбербанком России в 2009 году снижен размер первоначального взноса с 30% до 20%. Банк рассматривает различные варианты сотрудничества с застройщиками. В прошлом году кредитной организацией внедрена новая услуга – «Ипотечный брокер», позволяющая застройщику реализовывать квартиры непосредственно через банк. На сайте Западно-Сибирского банка Сбербанка России создан информационный ресурс, где клиенты могут ознакомиться со всеми предложениями застройщиков-клиентов банка. Улучшить свои жилищные условия при помощи кредитных средств Сбербанка могут и молодые семьи. В 2009 году Западно-Сибирским банком Сбербанка России выдано 3,5 тысячи кредитов молодым семьям на сумму более 4,5 млрд. руб. В 2010 году Сбербанк продолжил улучшать условия розничного кредитования, делая кредиты более доступными, а процедуру простой и удобной.
Начальник кредитно-инвестиционного Департамента «Запсибкомбанк» ОАО Полина Шанаурина: На сегодняшний день наши программы кредитования максимально приближены к тем ориентирам, которые были озвучены премьер-министром на ближнюю перспективу – Запсибкомбанк предоставляет кредиты по ставкам от 12% годовых. По параметру «размер первоначального взноса» наши предложения даже «перевыполнили» программу Путина, поскольку сняты все ограничения – кредиты предоставляются без первоначального взноса и на готовое жильё, и на долевое участие.
Таким образом, созданы все предпосылки для увеличения ипотечного портфеля банка за счет приобретения клиентами жилья в строящихся домах. К застройщикам требования очень реальные, определённые только рамками действующего законодательства – наличие всех необходимых разрешительных документов для регистрации прав на купленную в кредит долю.
Что касается оценки потенциального заёмщика, то мы воспринимаем его таким, какой он есть сейчас, с учетом очевидных изменений в платёжеспособности. В связи с чем, параметры кредитов «подстроены» под изменившиеся характеристики клиентов: Запсибкомбанк предлагает кредиты сроком до 30 лет, в качестве доходов заёмщика учитывается материнский капитал, предлагается на выбор несколько вариантов графиков платежей по кредитам.
Александр Попов, начальник отдела розничного бизнеса Тюменского филиала Ханты-Мансийского банка: Ханты-Мансийский Банк одним из первых сделал шаг в сторону снижения процентных ставок. В марте этого года произошло снижение требования к размеру первоначального взноса и процентной ставки с 14% до 12% годовых. После данных изменений граждане, которые планировали приобрести жилье в кредит по более доступным условиям, озвученным премьер-министром, стали обращаться в банк за ипотекой.
Что касается выдачи ипотечных кредитов на строящееся жилье, то банк готов выдавать такие кредиты. Программа кредитования утверждена и на данном этапе происходит взаимодействие с основными застройщиками г. Тюмени по аккредитации объектов строительства. В целом мы наблюдаем рост активности строительных компаний – и это касается не только крупных застройщиков Тюмени.
Рынок труда стабилизируется, и люди вновь начинают чувствовать определенную уверенность в завтрашнем дне. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление рынка недвижимости и на увеличение благосостояния граждан.
Дарья Медведева, начальник отдела ипотечного кредитования Тюменского филиала ОАО «ВТБ 24»: Готовы ли банки аккредитовать тюменских застройщиков? Конечно, на данный момент у нас аккредитовано 13 тюменских застройщиков. При этом, если наш клиент, который хочет взять ипотечный кредит, нашел квартиру у строительной компании, не аккредитованной нашим банком, мы собираем необходимые документы и аккредитуем ее.
Укрепил ли свое финансовое положение среднестатический тюменский заемщик? Несомненно. Это подтверждает практика нашего банка: количество заявок на ипотечные кредиты, поступающих от клиентов, увеличивается. На протяжении последних месяцев это особенно заметно.
Как видно из комментария банкиров, доступной ипотеке на новостройки – быть. Покупателям стоит задуматься о приобретении доли у надежного застройщика, поскольку в данном случае хороша не только появившаяся возможность взять ипотечный кредит, но и возможность инвестировать средства в надежный капитал – недвижимость. Почему именно инвестировать? На этот вопрос отвечает представитель одного из ведущих застройщиков Тюмени – Вера Василевская, начальник службы внешнего финансирования компании «Партнер-Инвест»: Недвижимость традиционно является одним из наиболее привлекательных способов приумножения капитала в сравнении с другими инвестиционными инструментами. Да, доходность инвестиций физических лиц в строительные проекты упала в прошлом году, но сейчас ситуация с оживлением рынка вернулась на докризисный уровень. Недвижимость снова становится интересной для инвесторов. Наша компания, например, предлагает долевое участие в строящемся микрорайоне «Европейский» с ценой вопроса – 32,5 тыс. руб. за квадратный метр, на момент окончания строительства она составит 43 тыс.руб. за квадратный метр.
Мы готовы давать дисконт к стоимости квадратного метра на ранних этапах, поскольку нам это позволяет привлекать меньше кредитных ресурсов, стоимость которых сейчас 18-20%. Получается, покупая готовое жилье, покупатель платит цену, в которой учтены процентные платежи. Мы готовы давать возможность зарабатывать не только банкам, но и покупателям. Таким образом, продавая на ранних этапах строительства, мы привлекаем меньше кредитных ресурсов, а значит, платим меньше процентов. Покупая на ранних этапах строительства, клиенты получают преимущество по цене, что позволяет им зарабатывать доходность не меньше ставки банковского процента.
Ждать ли ипотеку «от Путина» и инвестировать ли имеющиеся средства в строящееся жилье? Это индивидуальное решение каждого из тех, кто решает свой квартирный вопрос, советы здесь могут быть неуместны. Тем не менее, присмотреться к изменениям рынка недвижимости и рынка ипотеки, однозначно, имеет смысл.
Наталья Половникова