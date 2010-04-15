Ипотека «от Путина»: ответ региона

Как видно из комментария банкиров, доступной ипотеке на новостройки – быть. Покупателям стоит задуматься о приобретении доли у надежного застройщика, поскольку в данном случае хороша не только появившаяся возможность взять ипотечный кредит, но и возможность инвестировать средства в надежный капитал – недвижимость. Почему именно инвестировать? На этот вопрос отвечает представитель одного из ведущих застройщиков Тюмени – Вера Василевская, начальник службы внешнего финансирования компании «Партнер-Инвест»: Недвижимость традиционно является одним из наиболее привлекательных способов приумножения капитала в сравнении с другими инвестиционными инструментами. Да, доходность инвестиций физических лиц в строительные проекты упала в прошлом году, но сейчас ситуация с оживлением рынка вернулась на докризисный уровень. Недвижимость снова становится интересной для инвесторов. Наша компания, например, предлагает долевое участие в строящемся микрорайоне «Европейский» с ценой вопроса – 32,5 тыс. руб. за квадратный метр, на момент окончания строительства она составит 43 тыс.руб. за квадратный метр.