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Есть ли инфобизнес в Тюмени?

15 апреля 2010, 11:38
Интернет пестрит обещаниями научить любым секретным навыкам, рассказать как быстро и эффективно добиться любой цели или поведать о тайных приемах, которые позволят высыпаться/избавиться от привычек/соблазнять естественно/стать директором. Насколько распространен этот сегмент бизнеса в Тюмени попытался выяснить корреспондент NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Наверняка каждый из нас видел объявления о бесплатных онлайн-семинарах, приглашался к участию в мастер-группах или виртуальных флешмобах. Это частные воплощения явления под названием «инфобизнес».

Инфобизнес — это электронный бизнес, основанный на продаже информации. Причем информации не любой, а уникальной и представляющей ценность для целевой аудитории. Чаще всего — это опыт людей в определенной сфере жизненной деятельности. В Интернете можно продать информацию по многим различным тематикам: это и здоровье, и организация бизнеса в оффлайне, и самомотивация, и многие другие. Так, на сайте, представляющем собой площадку для проведения виртуальных семинаров, можно познакомиться с их тематикой, и выяснить, что некоторые из них достаточно забавные: «Экстремальная зачистка хвостов для студентов второго и третьего курса. Навык на всю жизнь», «Секреты выбора обручальных колец для будущих невест и женихов», «Вся правда о неточных ударах в футболе!».

В примитиве суть инфобизнеса сводится к созданию информационного продукта в цифровом формате (электронная книга, аудио-лекция, видеофильм и т. п.) и его продаже при помощи мини-сайтов. Чаще всего инфобизнесмены упаковывают и продают собственные знания, навыки и опыт. Существует определенная технология создания и «раскрутки» инфобизнеса, которой с удовольствием и небесплатно обучают начинающих бизнесменов. Здесь используется определенная технология продаж — особым образом строится подача информации на сайтах, реклама, копирайтинг. Правда тематика таких семинаров весьма ограничена, а для глубокого освоения знаний или навыков, требующих времени для их создания, нужны более длительные курсы.

Для «раскрутки» определенного инфобизнес-продукта нужна реклама, один из способов которой — проведение бесплатных онлайн-вещаний, так называемых вебинаров. Иногда для участия в бесплатном семинаре нужно на нескольких ресурсах (например, в Живом Журнале, тематических форумах, социальных сетях) разместить информацию об обучении с контактными данными организатора. После этого пользователя, прорекламировавшего продукт, допускают в закрытую группу.

Бесплатный тренинг — это так называемый front-end продукт. Back-end (информация, за которую платят) в таком случае — это обучающий электронный курс, консультации по скайпу, вебинары для узкого круга людей и многое другое.

Технологии, применяемые в таком виде бизнеса, описываются в книгах вроде «Бизнес для чайников» и у Глеба Архангельского — это то, что лежит на поверхности «айсберга». Но есть другой слой виртуального бизнеса: центры дистанционного обучения при учебных заведениях и крупных компаниях, которое проводится с использованием интернета.

Об этом подробно рассказала директор представительства аудиторско-консультационной группы «Развитие бизнес-систем» в Уральском федеральном округе Ольга Гурина. Она ведет курс «Финансово-экономический анализ в налоговом консультировании» по сертифицированной программе подготовки налоговых консультантов в Учебно-методическом центре Югорского научно-исследовательского института информационных технологий. Здесь построена система образования, в которой дистанционное обучение через портал сочетается с очными сессиями. Такая образовательная система позволяет проводить обучение любому курсу. Есть такой портал обучения и у Microsoft, для этого достаточно зарегистрироваться на их сайте, после чего получить доступ ко внутренним ресурсам, где размещены как платные, так и бесплатные курсы.

Сложность виртуального обучения в том, что платить за то, что не можешь ощутить, за нематериальное, очень тяжело. Когда это превратится в «коробочный» продукт — на сайте будет хотя бы фотография коробочки — это будет продавать легче, что связано непосредственно с технологией продаж.

«Когда начали продавать сотовую связь, возникала та же сложность — ведь покупателю нужно отдать солидные деньги, до 2000 долларов, за маленькую штучку, sim-карту, — провела аналогию Ольга Гурина. — Когда же дошли до массового пользователя — сделали коробочки, чтобы обычный покупатель понимал, что он купил что-то конкретное — не воздух».

Обучение через интернет, отмечает Ольга Аркадьевна, пользуется в Тюмени спросом, когда оно бесплатное. «Я сама проводила вебинар для узкого круга слушателей, приглашения были направлены закрытой группе, но зашли и 2 слушателя неизвестных мне. Они могли от кого-то получить эту ссылку и слушать. Проконтролировать участников (может быть, это зашел конкурент) — невозможно, — отмечает директор представительства. — Кроме этого, на вебинарах ведется аудиозапись, которая сохраняется; ее можно слушать и распространять. Поэтому бесплатное обучение делают в рекламных целях: минимум информации, чтобы привлечь внимание целевой аудитории».

Плюс такого обучения — никто не зависит от места работы, от места проведения тренинга. Ольга Гурина обучалась в школе Elf-English.ru — преподаватель, как она позже узнала, была из Костромы — они общались по скайпу. Это очень удобный вариант, потому что занимались с ней индивидуально, давая именно те знания, которые были нужны. Они не видели друг друга, поэтому тренировалось аудиальное восприятие. И результат Ольга Аркадьевна получила выше, чем при традиционном оффлайн обучении.

Недостатки инфобизнеса в России — это непроработанная законодательная база. Такой преподаватель по сути — фрилансер, а Трудовой кодекс не предполагает существования «вольных художников». Согласно кодексу обязательно должен быть контракт на неопределенный срок, если же заключается срочный трудовой контракт, то необходимо обосновать почему. Увольнение при контракте на неопределенный срок возможно только с предупреждением за 2 недели, а если срочный — за три дня. Но в интернет-фрилансе, прием на работу и увольнение происходят в одну секунду.

Кроме этого, необходима база, где можно узнать о неэтичном поведении фрилансера-преподавателя. Система саморегулируемых организаций, которая защищает профессионалов, только создается в России. Если специалист нарушил правила, то он будет исключен из организации и ему трудно будет найти работу. «Такая система должна развиться в нашей стране, тогда будут честные правила игры, и бизнес будет прогрессировать», — отмечает Ольга Гурина.

По мнению Ольги Аркадьевны, инфобизнес необходим для получения конкретных знаний по предмету, отдельных аспектов, но на инженера таким способом не выучишься. Это, скорее, альтернатива книге.

В целом, инфобизнес — это перспективное направление. Те, кто им занимаются — новые люди, осваивающие неразработанные отрасли знаний. Их привлекает и то, что в условиях инфобизнеса можно зарабатывать, находясь где угодно.

О тюменских организациях, обучающих через интернет, корреспонденту NashGorod.ru рассказал начальник отдела информации, PR и консультационных услуг областного Фонда развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков. В Тюмени есть обучающие компании, которые предлагают услуги по проведению вебинаров, в том числе и с двухсторонней связью — ГК «ТюмБИТ», Торгово-промышленная палата. Во время проведения вебинара ведется запись, и потом можно приобретать материалы на диске, либо через интернет-ресурс, доступ к которому можно получить заплатив за логин и пароль. Такое направление в последнее время получает развитие. Постепенно начинает погружаться в эту сферу и государство. Рынок еще слаб, потому что все сомневаются в эффективности проведения дистанционного обучения.

«Мне кажется, что Тюмень к этому еще не готова, — отметил Антон Машуков. — Это совершенно специфическая сфера деятельности, действительно качественные услуги здесь можно предоставлять, если заниматься только этим».

По его мнению, минус инфобизнеса в том, что не хватает обратной связи, даже если принимать во внимание онлайн обучение, когда есть возможность задавать вопросы. Это то же, что и общение по скайпу, которое не может заменить реальной беседы. Тренинги и обучение хороши, когда общение происходит вживую: лектор и аудитория чувствуют друг друга, обмениваются энергией.

Мы можем учиться в классических университетах группами в присутствии преподавателя. Можем обретать энергию и новые знания в духовном контакте с учителем, путешествуя в Индию и на Тибет. А еще можем оставаться на месте в любимом кресле, получая информацию с экрана компьютера. Благодаря этому на базе интернет-технологий обучения появился новый вид бизнеса — инфобизнес, который уже имеет активных поклонников и организаторов в Тюмени. Обучение премудростям стиля, курсы по бухгалтерскому учету и налогам, вебинары для начинающих предпринимателей — это только начало…

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