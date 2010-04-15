Есть ли инфобизнес в Тюмени?

Наверняка каждый из нас видел объявления о бесплатных
Инфобизнес — это электронный бизнес, основанный на продаже информации. Причем информации не любой, а уникальной и представляющей ценность для целевой аудитории. Чаще всего — это опыт людей в определенной сфере жизненной деятельности. В Интернете можно продать информацию по многим различным тематикам: это и здоровье, и организация бизнеса в оффлайне, и самомотивация, и многие другие. Так, на сайте, представляющем собой площадку для проведения виртуальных семинаров, можно познакомиться с их тематикой, и выяснить, что некоторые из них достаточно забавные: «Экстремальная зачистка хвостов для студентов второго и третьего курса. Навык на всю жизнь», «Секреты выбора обручальных колец для будущих невест и женихов», «Вся правда о неточных ударах в футболе!».
В примитиве суть инфобизнеса сводится к созданию информационного продукта в цифровом формате (электронная книга,
Для «раскрутки» определенного
Бесплатный тренинг — это так называемый
Технологии, применяемые в таком виде бизнеса, описываются в книгах вроде «Бизнес для чайников» и у Глеба Архангельского — это то, что лежит на поверхности «айсберга». Но есть другой слой виртуального бизнеса: центры дистанционного обучения при учебных заведениях и крупных компаниях, которое проводится с использованием интернета.
Об этом подробно рассказала директор представительства
Сложность виртуального обучения в том, что платить за то, что не можешь ощутить, за нематериальное, очень тяжело. Когда это превратится в «коробочный» продукт — на сайте будет хотя бы фотография коробочки — это будет продавать легче, что связано непосредственно с технологией продаж.
«Когда начали продавать сотовую связь, возникала та же сложность — ведь покупателю нужно отдать солидные деньги, до 2000 долларов, за маленькую штучку,
Обучение через интернет, отмечает Ольга Аркадьевна, пользуется в Тюмени спросом, когда оно бесплатное. «Я сама проводила вебинар для узкого круга слушателей, приглашения были направлены закрытой группе, но зашли и 2 слушателя неизвестных мне. Они могли от
Плюс такого обучения — никто не зависит от места работы, от места проведения тренинга. Ольга Гурина обучалась в школе
Недостатки инфобизнеса в России — это непроработанная законодательная база. Такой преподаватель по сути — фрилансер, а Трудовой кодекс не предполагает существования «вольных художников». Согласно кодексу обязательно должен быть контракт на неопределенный срок, если же заключается срочный трудовой контракт, то необходимо обосновать почему. Увольнение при контракте на неопределенный срок возможно только с предупреждением за 2 недели, а если срочный — за три дня. Но в
Кроме этого, необходима база, где можно узнать о неэтичном поведении
По мнению Ольги Аркадьевны, инфобизнес необходим для получения конкретных знаний по предмету, отдельных аспектов, но на инженера таким способом не выучишься. Это, скорее, альтернатива книге.
В целом, инфобизнес — это перспективное направление. Те, кто им занимаются — новые люди, осваивающие неразработанные отрасли знаний. Их привлекает и то, что в условиях инфобизнеса можно зарабатывать, находясь где угодно.
О тюменских организациях, обучающих через интернет, корреспонденту NashGorod.ru рассказал начальник отдела информации, PR и консультационных услуг областного Фонда развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков. В Тюмени есть обучающие компании, которые предлагают услуги по проведению вебинаров, в том числе и с двухсторонней связью — ГК «ТюмБИТ»,
«Мне кажется, что Тюмень к этому еще не готова, — отметил Антон Машуков. — Это совершенно специфическая сфера деятельности, действительно качественные услуги здесь можно предоставлять, если заниматься только этим».
По его мнению, минус инфобизнеса в том, что не хватает обратной связи, даже если принимать во внимание онлайн обучение, когда есть возможность задавать вопросы. Это то же, что и общение по скайпу, которое не может заменить реальной беседы. Тренинги и обучение хороши, когда общение происходит вживую: лектор и аудитория чувствуют друг друга, обмениваются энергией.
Мы можем учиться в классических университетах группами в присутствии преподавателя. Можем обретать энергию и новые знания в духовном контакте с учителем, путешествуя в Индию и на Тибет. А еще можем оставаться на месте в любимом кресле, получая информацию с экрана компьютера. Благодаря этому на базе