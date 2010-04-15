Есть ли инфобизнес в Тюмени?

Инфобизнес — это электронный бизнес, основанный на продаже информации. Причем информации не любой, а уникальной и представляющей ценность для целевой аудитории. Чаще всего — это опыт людей в определенной сфере жизненной деятельности. В Интернете можно продать информацию по многим различным тематикам: это и здоровье, и организация бизнеса в оффлайне, и самомотивация, и многие другие. Так, на сайте, представляющем собой площадку для проведения виртуальных семинаров, можно познакомиться с их тематикой, и выяснить, что некоторые из них достаточно забавные: «Экстремальная зачистка хвостов для студентов второго и третьего курса. Навык на всю жизнь», «Секреты выбора обручальных колец для будущих невест и женихов», «Вся правда о неточных ударах в футболе!».