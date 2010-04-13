В Тюменских микрорайонах есть жилье, но нет парковок и детсадов

Предложенный к реализации дом компании «Инко и К» сейчас в стадии возведения – выбор квартир там достаточно широк. Работы ведутся двумя кранами и в две смены. Срок ввода в эксплуатацию строящегося дома – четвертый квартал 2011 года, обороты строительства наращиваются и, возможно, ввод объекта будет раньше. Уже сейчас застройщик предлагает эти квартиры в рассрочку без дополнительных затрат и без процентов (об условиях рассрочки можно узнать в «Этажах»). А через несколько месяцев по строящемуся объекту будет решен вопрос по программе «Ипотека +».