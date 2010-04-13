В Тюменских микрорайонах есть жилье, но нет парковок и детсадов

В Тюменских микрорайонах города по-прежнему активно ведется застройка территорий, и экскурсия, организатором которой в очередной раз выступило региональное агентство недвижимости «Этажи», оказалась интересна многим: людей на мероприятии в минувшую субботу оказалось гораздо больше, чем планировалось (смотреть фото).
Организаторы не отказали никому, оперативно предоставив гостям помимо двух плановых автобусов несколько автомобилей. Все желающие лично осмотрели новые дома нескольких застройщиков: ГК «ДОМ», ОАО «ТДСК», ООО «Инко и К».
Напомним, подобная экскурсия уже была проведена «Этажами» в ноябре прошлого года. Те, кто побывали на этих стройплощадках второй раз, отметили бурный рост объектов за столь короткий период времени.
Наибольший интерес посетителей вызвали объекты ГК «ДОМ». Четыре представленных строения – зеркальные отражения друг друга в 8-13 этажей - завершены почти полностью. Два дома выставлены на продажу, где предложены однокомнатные квартиры площадью 60 квадратных метров, двухкомнатные – 90 квадратных метров и трехкомнатные – порядка 100 квадратных метров. Средняя стоимость этих помещений от 33 тысяч рублей за «квадрат». Возможна также реализация этих домов по программе «Ипотека +».
По словам гостей стройки, заманчиво выглядят балконы некоторых квартир домов – они большие и с нишами, в которых можно оформить кладовое помещение или вместительный шкаф. На первых этажах дома будут нежилые помещения, и по обещаниям застройщика, дискотек в них устраивать никто не будет.
«Два оставшихся дома будут выставлены на продажу как готовое жилье в летние месяцы 2010 года. Цена квадратного метра в них будет приблизительно 38 тысячи рублей», - пояснил представитель компании.
Дворовая территория внушительных размеров позволит разместить несколько автомобилей и детскую площадку. По словам представителя застройщика, парковочными местами здесь обеспечены порядка 35 жителей комплекса. А рядом строятся многоэтажные гаражи другого застройщика по цене 350-400 тысяч рублей.
«Предложение квартир от ГК «ДОМ», продажи которых будут летом, вызвали большую симпатию у моего клиента, который выбирал однокомнатную квартиру за наличный расчет. Я думаю, привлекают оригинальные планировки этих домов: мы смотрели однокомнатную, там кухня 12 кв.м и 24 кв.м комната, в которой два окна – светло и много места»,. - дала комментарий одна из риелтеров АН «Этажи».
Самым «больным» вопросом микрорайона является отсутствие школ, детских садов и поликлиник, но эти факторы не смущают тех, кто желает приобрести жилье именно здесь. «Мы вообще живем практически в машине, поэтому инфраструктура нас не пугает, главное – жилье. Мы хотим выбрать трехкомнатную квартиру именно в этом районе. Планировка и площадь квартиры от ГК «ДОМ» нам понравились больше всего. Остается рассмотреть возможность получения ипотечного кредита», - рассказали члены семьи, побывавшей на экскурсии.
«Детсад в микрорайоне предусмотрен и строить его должна наша компания, однако об этом муниципальном заказе речь пока не ведется. В продолжение разговора о садах, можно отметить, что в одном из новых домов комплекса планируется организация частного детсада», - отметил представитель ГК «ДОМ».
В том, что дома ОАО «ТДСК» будут достроены в сроки, не стоит сомневаться. Компания на рынке долгое время стоит железно. Сейчас они застраивают Тюменский микрорайон из двух кварталов и по плану строительство от улицы Широтной до объездной дороги будет выполнена ими.
Первый квартал состоит из четырех 14-этажных домов панельного строения и одного кирпичного – сдаются дома в конце 2010 года. Панельное домостроение позволяет возводить дома достаточно быстро. Средний период возведения дома здесь 1,5 года от котлована до заселения.
Дома выполнены в едином стиле и в стандартной планировке. Два подъезда «панелек» были открыты гостям, и всем желающим удалось лично проверить качество строения: двух, трехкомнатные квартиры в одном подъезде и однокомнатные - в другом. А стоимость квадратного метра здесь 38 тысяч рублей (в домах ТДСК в Восточном микрорайоне порядка 34 тысячи рублей). Квартиры предлагаются с улучшенной черновой отделкой: розетки, выключатели, металлическая дверь, остекление лоджий и балконов, датчики пожарной сигнализации, трубы, счетчики горячей и холодной воды, двухтарифный электросчетчик. Лифты будут запущены через три месяца после сдачи дома.
Вопросы парковочных мест, по словам представителя застройщика, в микрорайоне пока решаются. Информацию о том, сколько квартир в предложенном доме уже продано, представитель застройщика предоставить не могла.
Как пояснил директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов, с ТДСК работает порядка шести банков, поэтому любая ипотека возможна.
Застройщик «Инко и К» работает на рынке строительства Тюмени более десяти лет. Сейчас они ведут освоение второго квартала Тюменского микрорайона, далее, по заверениям представителя застройщика, будет освоение первого.
Предложенный к реализации дом компании «Инко и К» сейчас в стадии возведения – выбор квартир там достаточно широк. Работы ведутся двумя кранами и в две смены. Срок ввода в эксплуатацию строящегося дома – четвертый квартал 2011 года, обороты строительства наращиваются и, возможно, ввод объекта будет раньше. Уже сейчас застройщик предлагает эти квартиры в рассрочку без дополнительных затрат и без процентов (об условиях рассрочки можно узнать в «Этажах»). А через несколько месяцев по строящемуся объекту будет решен вопрос по программе «Ипотека +».
«Однокомнатная квартира – это большая кухня и большая комната, после вода дома их можно поменять местами, перепланировать как угодно. Отделка предлагается черновая: стяжка, затирка швов, разводка электрики, счетчики холодной и горячей воды, система отопления», - прокомментировал представитель застройщика. - Все вопросы можно решить через «Этажи» и в отделе реализации застройщика». Трехкомнатная квартира на объекте в 60 квадратных метров обойдется порядка 2100 тысяч рублей.
Посмотреть планировки гостям экскурсии предложили в другом доме похожей планировки. Сегодня на площадке порядка 6 домов, часть из которых уже введена в эксплуатацию. На продаже у «Инко и К» есть также несколько квартир в других домах.
Сюрпризом для посетителей стала презентация совершенно нового микрорайона – 4-ый квартал Тюменского микрорайона, застройщиком которого является ГК «ДОМ». В 11 домах-«свечках» монолитно-каркасного исполнения будут располагаться около тысячи квартир. Разработка этого проекта началась около четырех лет назад, и первая очередь (3 дома), по словам застройщика, будет сдана в середине 2011 года. Продажи этих объектов будут открыты летом 2010 года по средней цене от 33 тысяч рублей за кв.м. Отделка фасадов будет выполнена в керамическом кирпиче. Это первый опыт ГК «ДОМ» в монолитно-каркасном строении.
Тем не менее, вопрос паркинга снова висит в воздухе. «Строительство паркингов очень отражается на стоимости строений, поэтому в проекте их нет. Парковочные места – проблема всего города. С каждым годом она все больше и больше. Но все, что выдумает застройщик, бьет по карману покупателя жилья, поэтому парковочные места – по возможности на дворовой территории», - прокомментировал представитель застройщика.
Новая квартира – это всегда прекрасно. Новая квартира от хорошего застройщика – еще лучше. Однако, объекты инфраструктуры – достаточно сложный вопрос Тюменских микрорайонов и обращать на это внимание стоит, ведь обещания застройщиков, градостроительные планы и т.д. могут реализовываться долгие годы. А жить нужно сейчас.
Евгения Лямзина