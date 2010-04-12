Почему воруют тюменские дети

Все участники стола согласились с мнением, что решаются на воровство ребята по разным причинам. Дети младшего возраста могут украсть шоколадку просто потому, что «очень хочется сладкого» — недостаточно еще развит самоконтроль, нет осознания ответственности за свои поступки. Как правило, таким воришкам хватает одной строгой беседы с охраной и милицией, чтобы отбить охоту продолжать в том же духе. Есть дети из неблагополучных семей, которые на воровство решаются почти вынужденно. Есть неблагополучие ребенка другого рода — ему не хватает родительского внимания, он не может завоевать авторитет в классе, среди сверстников. В таком случае прийти с карманами полными жвачки или шоколадок и угостить всех, это — «круто» в его понимании. А может быть и хвастать среди приятелей, что это — добыто «ловкостью рук» и хитростью. Дети и подростки из вполне благополучных семей идут на воровство ради куража, «адреналина» — они порой ведут себя особенно нагло и дерзко, даже когда охрана задерживает их с поличным. «Он разговаривает так, будто у него три ходки за спиной», — рассказал об одном из воришек представитель СБ торговой компании. И наконец, дети могут быть засланы взрослыми — как правило, чтобы украсть что-то посерьезнее, чем шоколадку, например спиртное, сигареты.