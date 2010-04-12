Почему воруют тюменские дети

В торговых центрах Калининского округа Тюмени за три месяца этого года несовершеннолетними было совершено 15 краж. В прошлом за весь год — только две, в
На эти вопросы ответ искали участники круглого стола по предотвращению правонарушений несовершеннолетними краж и мелких хищений из ТЦ. Разговор состоялся в управе Калининского округа, участвовали в нем заместитель руководителя управы Александр Сухомяткин, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Тюмени Елена Шапошникова, представители торговли,
Елена Шапошникова отметила, что Калининский округ не является
Все участники стола согласились с мнением, что решаются на воровство ребята по разным причинам. Дети младшего возраста могут украсть шоколадку просто потому, что «очень хочется сладкого» — недостаточно еще развит самоконтроль, нет осознания ответственности за свои поступки. Как правило, таким воришкам хватает одной строгой беседы с охраной и милицией, чтобы отбить охоту продолжать в том же духе. Есть дети из неблагополучных семей, которые на воровство решаются почти вынужденно. Есть неблагополучие ребенка другого рода — ему не хватает родительского внимания, он не может завоевать авторитет в классе, среди сверстников. В таком случае прийти с карманами полными жвачки или шоколадок и угостить всех, это — «круто» в его понимании. А может быть и хвастать среди приятелей, что это — добыто «ловкостью рук» и хитростью. Дети и подростки из вполне благополучных семей идут на воровство ради куража, «адреналина» — они порой ведут себя особенно нагло и дерзко, даже когда охрана задерживает их с поличным. «Он разговаривает так, будто у него три ходки за спиной», — рассказал об одном из воришек представитель СБ торговой компании. И наконец, дети могут быть засланы взрослыми — как правило, чтобы украсть
Словом, причин и разных ситуаций может быть множество. К работникам торговли и представителям служб безопасности ТЦ была одна просьба, как от педагогов, так и от комиссии ПДН: подходить индивидуально к каждому случаю. Не забывать о том, что совершивший кражу — ребенок. Как правило, не сложно понять — в первый раз человек поддался соблазну или перед вами циничный и наглый подросток, которого может остановить только очень серьезное наказание. Но в любом случае о краже или даже попытке кражи должны знать и родители, и инспекция ПДН.
На круглом столе вспомнили об экскурсиях по торговым центрам, которые проводили для ребят из отрядов мэра. Школьникам показывали многое из того, что скрыто от глаз обычного покупателя, в том числе и систему видеонаблюдения. Это производило впечатление на детей. Такие встречи и рассказы решили возобновить, только провести их иначе.
Работникам торговли еще раз напомнили, что надписи, предупреждающие о видеонаблюдении в зале, должны находиться на входе, на уровне глаз ребенка и подростка. По громкой связи время от времени есть смысл повторять предупреждения о видеонаблюдении, но делать это надо деликатно, чтобы не вызвать неприятных ощущений у покупателей. Елена Шапошникова обратилась к работникам ТЦ с просьбой сообщать о детях, которые появляются регулярно, бесцельно бродят по залам, явно не зная чем себя занять. «У вас глаз наметанный, вы этих детей уже давно запомнили. Их не контролируют родители, возможно, они пропускают занятия. Нам надо знать об этих детях», — сказала начальник инспекции.
Она также рассказала, что группа скинхедов, которая действовала в городе, оказывается, регулярно проводила свои сходки на втором этаже крупного торгового центра. Был всего один вызов из этого ТЦ — когда в зале порезали диван. Тем не менее, скинхеды и своим видом, и поведением давали понять, кто они такие. Но