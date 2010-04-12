Дом без проекта – архитектурное преступление и небезопасное строение

Доля индивидуальной жилой застройки в Тюменской области все увеличивается. Часть горожан строят себе загородные дома для отдыха, многие успешно совмещают вариант квартира-дача, но есть и контингент людей, готовых жить за городом в частном домике.
Строим как попало
Тем не менее, застройка территорий близ Тюмени нечасто ведется организованно, как поселки Молодежный или Комарово, а зачастую хаотично – обычной частной застройкой, согласно возможностям и желаниям тюменцев.
«В любом поселении области можно сразу заметить, какие дома построены по проекту, а какие – самостроем. – отметил председатель тюменского отделения союза архитекторов России Андрей Табанаков. - Статистика нашей компании «Мастерская Табанакова» показывает, что проект для частного дома заказывают нечасто, чаще это дома от 500 квадратных метров – усадьбы, коттеджи. Говоря об экономии, при строительстве частного жилья все стараются сэкономить именно на проектных и изыскательных работах».
«Занимаясь продажей участков под ИЖС, мы выяснили, что часть людей даже не думает о проекте, часть – старается сэкономить на проекте, но все-таки задумывается о нем, некоторые считают, что проект можно купить в Интернете за 30 тысяч рублей, не понимая, что не каждый из них можно привязать к нашим ресурсным составляющим и инженерной геологии», - добавил руководитель проектов инвестиционного агентства «Дельта-Профит» Федор Колчин.
Без проекта – без расчета
К обсуждению вопроса о востребованности проектирования частных домов присоединился архитектор Нурлан Сапаров, директор ООО «Гармония». Он выразил мнение, что «человек, который строит объект без проекта, теряет возможность контролировать то, что ему строят (если он нанимает бригаду). Частник зачастую начинает идти на поводу у строителей, которые предлагают ему такой-то кирпич, такие-то утеплители, перекрытия, двери, окна и т.д. Заказчик не может ни просчитать затраты, ни отследить качество работ. Планирование работы ведет к тому, что человек видит, сколько нужно песка, кровельного материала, железа и других материалов, и сколько все это стоит», считает он.
Построить качественный, красивый и долговечный дом хочет каждый, но каждый отталкивается от собственных денежных средств: сколько стоит проект дома? Куда обращаться по этому вопросу? – ответы на эти вопросы не дают горожане на улицах.
Любое строительство должно быть как минимум безопасным. Создавать непроектный продукт – то же самое, что строить без плана, а строить без плана - это хаотичная работа и неточности, которые могут привести не только к искажению внешнего облика дома, но и к внутренним проблемам, таким как разводка, не просчитанный фундамент, заваливание и растрескивание стен и т.д., утверждают участники «круглого стола».
Индивидуальный и типовой проекты - разная цена
Андрей Табанаков привел пример индивидуального дома в 350 квадратных метров с бассейном, проект которого обошелся заказчику порядка полумиллиона рублей. «Да, индивидуальный проект стоит дорого, но его стоимость можно обосновать: на обычном частном доме работает столько же специалистов, сколько на многоэтажном доме: архитектор, конструктор, инженеры, которые просчитывают доступ и подключение коммуникаций, люди, оформляющие документацию и т.д. Работа над индивидуальным коттеджем занимает около двух месяцев. Таким образом, на человек десять полмиллиона рублей – сумма небольшая», - уверяет г-н Табанаков. – «Для не индивидуального дома можно использовать готовый проект, привязав его к определенной местности. В среднем такая работа обойдется от 30 до 80 тысяч рублей», - добавил он.
В Интернете есть десятки типовых проектов, но, по словам одного из гостей «круглого стола», проектов, привязанных к нашему региону не найти, а заказ в спецорганизации проекта за 300 тысяч рублей бьет по карману жителя, так как небольшие личные дома зачастую строят люди среднего достатка.
Сергей Шустров согласился с тем, что проектирование – важнейшая часть строительства дома, но самое главное – это правильно сделанный фундамент, грамотно просчитанный и выполненный специалистами. «Конечно, хотелось бы, чтобы построенные дома, были индивидуальными, но также и сочетались друг с другом в комплексе одного блока, района или улицы – территории застройки, однако, все это исходит только из платежеспособности человека. Социальным категориям людей, которые получают субсидии, не до крупных дорогостоящих объектов», - отметил он, добавив, что до всех глав муниципальных образований доведены типовые проекты строений и координаты компаний-застройщиков и руководителей тех, предприятий, которые готовы поставлять местную стройпродукцию и т.д.
«При желании построить дом 60-80 квадратных метров, проще купить бревенчатый сруб, уложившись в два миллиона рублей, и не выдумывать никаких пеноблоков и технологий, это нормальный и «здоровый» дом», - считает Андрей Табанаков. По словам Федора Колчина, массовая застройка в Зубарево, Ушаково, Перевалово, Елани, ст. Подъем, преимущественно ведется из газобетона с различным типом фасадных материалов. «Те, кто приобрел участки у нашей компании, отмечают, что применение газобетона оптимальное сочетание цена-качество», - прокомментировал он. Артем Божедомов, представляющий завод «Поревит», так же подтвердил, что их газобетонные блоки все активнее приобретают для строительства индивидуальных жилых домов.
Дом, построенный без проекта, зачастую не несет архитектурной ценности, теряет в цене, даже если находится ближе к черте города. «И если не будет законов, при которых людей обяжут выполнять строительство определенным образом, вокруг города так и будут хаотично выстраиваться бараки», - подытожил Андрей Табанаков.
Архитекторы, производители, риелторы, собравшиеся за «круглым столом» активно обсуждали, как должна вестись застройка вокруг города: комплексное однообразное строительство, «разнокалиберные» дома, индивидуальные изысканные строения и т.д., тем не менее, все сошлись в мысли, что любое строительство должно начинаться с проекта и ввестись согласно плану - это безопасно, выгодно, «прозрачно» и правильно.
Евгения Лямзина