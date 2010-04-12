Дом без проекта – архитектурное преступление и небезопасное строение

К обсуждению вопроса о востребованности проектирования частных домов присоединился архитектор Нурлан Сапаров, директор ООО «Гармония». Он выразил мнение, что «человек, который строит объект без проекта, теряет возможность контролировать то, что ему строят (если он нанимает бригаду). Частник зачастую начинает идти на поводу у строителей, которые предлагают ему такой-то кирпич, такие-то утеплители, перекрытия, двери, окна и т.д. Заказчик не может ни просчитать затраты, ни отследить качество работ. Планирование работы ведет к тому, что человек видит, сколько нужно песка, кровельного материала, железа и других материалов, и сколько все это стоит», считает он.