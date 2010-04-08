Жильцы домов не знают, за что платят

Тюменцы недовольны обслуживанием домов и не понимают, за что они платят управляющим компаниям. Как формируются тарифы и какой объем работы выполняют УК, для жильцов также остается загадкой. О том, что собственники вправе выбирать форму управления жильем, знают лишь единицы. Все это приводит к жалобам и недопониманию между горожанами и управляющими компаниями.
Если в новостройках Тюмени проблем с «коммуналкой» нет, то есть другие. Как выяснилось в ходе
Согласно ЖК РФ, существует три способа управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. Способ управления можно синтезировать: организовать ТСЖ, представители которого заключают договор на обслуживание дома с управляющей компанией.
Однако, часто в тюменских домах, где собственниками являются северяне, их застать сложно — квартиры сданы внаем. Например, в домах по улице Щербакова проживает 20–25% хозяев квартир, и они таким количеством выбрать УК не могут. Этим пользуются недобросовестные управляющие компании: рассылают заказными письмами владельцам квартир предложения о выборе УК, те подписывают документы — компания выбрана.
«В течение двух лет я не мог изменить ситуацию по ТСЖ «Югра» в этом микрорайоне, — комментирует зампредседателя городской Думы Николай Романов. — За год дом пришел в негодность, никакой уборки снега за зиму толком не сделано, скамеек у подъездов нет, подача газа в дом — минимальная, чтобы платить как можно меньше. Люди мерзнут — температура в квартирах до 18 градусов… Только после проведения собрания и разъяснения прав жильцам собственники стали уходить от «Югры», — рассказал он.
В последние годы застройщики все чаще принимают решение отказаться от сторонних компаний и, создавая свои, передают им дома. Необходимо помнить, что права жильцов в этом случае не ущемляются и собственники могут заменить УК или выбрать свою форму правления, например, ТСЖ.
Если создание ТСЖ, переход дома от строителя жителям — это проблема, то отчетность перед жильцами — еще большая проблема. По словам зампредседателя городской Думы Николая Романова, до жильцов не доводят сведения о работе компании и изменении тарифов в полном объеме, не проводят собраний. «Люди не знают, за что платят», — комментирует он.
Некоторые
«Неважно, в какой форме, но формирование тарифов необходимо доводить до собственников. В первую очередь, тариф должен быть расписан и обоснован каждому собственнику. Если есть необходимость тариф повысить — обосновать это повышение жителям», — прокомментировала специалист отдела сопровождения программ управления ГУС и ЖКХ ТО Вера Малявина.
Для облегчения выбора
Евгения Лямзина