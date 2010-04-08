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Жильцы домов не знают, за что платят

8 апреля 2010, 14:52
Тюменцы не довольны обслуживанием домов и не понимают, за что они платят управляющим компаниям. Как формируются тарифы и какой объем работы выполняют УК, для жильцов также остается загадкой. О том, что собственники вправе выбирать форму управления жильем, знают лишь единицы. Все это приводит к жалобам и недопониманию между горожанами и управляющими компаниями.

Тюменцы недовольны обслуживанием домов и не понимают, за что они платят управляющим компаниям. Как формируются тарифы и какой объем работы выполняют УК, для жильцов также остается загадкой. О том, что собственники вправе выбирать форму управления жильем, знают лишь единицы. Все это приводит к жалобам и недопониманию между горожанами и управляющими компаниями.

Если в новостройках Тюмени проблем с «коммуналкой» нет, то есть другие. Как выяснилось в ходе пресс-клуба «КВ-диалоги о недвижимости», основными проблемами новых домов являются недостаточная осведомленность жителей о работе управления домом и отсутствие в домах собственников.

Согласно ЖК РФ, существует три способа управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. Способ управления можно синтезировать: организовать ТСЖ, представители которого заключают договор на обслуживание дома с управляющей компанией.

Однако, часто в тюменских домах, где собственниками являются северяне, их застать сложно — квартиры сданы внаем. Например, в домах по улице Щербакова проживает 20–25% хозяев квартир, и они таким количеством выбрать УК не могут. Этим пользуются недобросовестные управляющие компании: рассылают заказными письмами владельцам квартир предложения о выборе УК, те подписывают документы — компания выбрана.

«В течение двух лет я не мог изменить ситуацию по ТСЖ «Югра» в этом микрорайоне, — комментирует зампредседателя городской Думы Николай Романов. — За год дом пришел в негодность, никакой уборки снега за зиму толком не сделано, скамеек у подъездов нет, подача газа в дом — минимальная, чтобы платить как можно меньше. Люди мерзнут — температура в квартирах до 18 градусов… Только после проведения собрания и разъяснения прав жильцам собственники стали уходить от «Югры», — рассказал он.

В последние годы застройщики все чаще принимают решение отказаться от сторонних компаний и, создавая свои, передают им дома. Необходимо помнить, что права жильцов в этом случае не ущемляются и собственники могут заменить УК или выбрать свою форму правления, например, ТСЖ.

Если создание ТСЖ, переход дома от строителя жителям — это проблема, то отчетность перед жильцами — еще большая проблема. По словам зампредседателя городской Думы Николая Романова, до жильцов не доводят сведения о работе компании и изменении тарифов в полном объеме, не проводят собраний. «Люди не знают, за что платят», — комментирует он.

Некоторые компании-управленцы выпускают ежегодную газету для жильцов, где четко разъясняют, какие работы выполнены и куда ушли средства жильцов. Это — удобная форма обратной связи.

«Неважно, в какой форме, но формирование тарифов необходимо доводить до собственников. В первую очередь, тариф должен быть расписан и обоснован каждому собственнику. Если есть необходимость тариф повысить — обосновать это повышение жителям», — прокомментировала специалист отдела сопровождения программ управления ГУС и ЖКХ ТО Вера Малявина.

Для облегчения выбора компании-управленца, замначальника ГУСа и ЖКХ области Алексей Россолов предложил сертифицировать управляющие компании города по принципу СРО. Его поддержал зампредседателя городской Думы Николай Романов. Он сообщил, что на сегодня уже зарегистрировано некоммерческое партнерство, заявление на вступление в которое написали 25 членов. «В ближайшее время в Тюмени появится СРО управляющих компаний. Будут также разработаны документы: что должна иметь компания, чтобы работать на рынке управления жилым фондом Тюмени», — добавил он.

Евгения Лямзина

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