Жильцы домов не знают, за что платят

«В течение двух лет я не мог изменить ситуацию по ТСЖ «Югра» в этом микрорайоне, — комментирует зампредседателя городской Думы Николай Романов. — За год дом пришел в негодность, никакой уборки снега за зиму толком не сделано, скамеек у подъездов нет, подача газа в дом — минимальная, чтобы платить как можно меньше. Люди мерзнут — температура в квартирах до 18 градусов… Только после проведения собрания и разъяснения прав жильцам собственники стали уходить от «Югры», — рассказал он.