«Коммуналка» новостроек: кому и за что мы платим?

Зачастую с коммунальными системами в новых домах все хорошо, тем не менее, проблемы в многоквартирных новостройках тоже есть. Это вопросу было посвящено заседание пресс-клуба «КВ-диалоги о недвижимости». Как выяснилось в ходе беседы, основными проблемами являются недостаточная осведомленность жителей о работе управления домом и фактическое отсутствие в домах собственников.
Собственникам пора самим отвечать за дома
Не информированность жильцов о формировании тарифов и совершенных работах компании, управляющей жилым фондом, незнание того что жители, как собственники, вправе менять и выбирать форму управления жильем, приводит к жалобам и недопониманиям горожан и управляющих компаний, считают эксперты.
Согласно ЖК РФ существует три способа управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. Способ управления можно также синтезировать: организовать ТСЖ, представители которого заключают договор на обслуживание дома с управляющей компанией.
На этапе перехода дома от застройщика к собственникам: застройщику и жителям необходимо в срочном порядке оформить управление домом и здесь выявляется одна из проблем.
Бывает, что новый дом оказывается практически без собственников – чаще это случается на так называемых «северных» домах. Таким образом, Ханты-Мансийский жилищный фонд застроил целый микрорайон Тюмени по улице Щербакова, но проживающих собственников там мало – порядка 20-25%, то есть они таким количеством решить форму правления не могут, а недобросовестные управляющие компании этим пользуются. «В течение двух лет я не могу решить ситуацию по ТСЖ «Югра» в этом микрорайоне, - комментирует зампредседателя городской Думы Николай Романов. - Квартиры в этих домах сданы в аренду, а решения принимаются посредством заказных писем собственникам. Собственники-северяне, в свою очередь, не зная компанию-управленца, подписывают согласие на управление их домом. За год дом пришел в негодность, никакой уборки снега за зиму толком не сделано, скамеек у подъездов нет, подача газа в дом - минимальная, чтобы платить как можно меньше, люди мерзнут, температура в квартирах до 18 градусов... Только после проведения собрания и разъяснения прав жильцам собственники стали уходить от «Югры», - рассказал он.
Застройщики поняли эту ситуацию и все чаще принимают решение отказаться от сторонних компаний и, создавая свои, передают дома им. Необходимо помнить, что права жильцов в этом случае не ущемляются и собственники могут заменить УК или выбрать свою форму правления, например, ТСЖ.
Застройщик и Управляющая компания – одно лицо
«Когда мы подходили к окончанию строительства первой очереди третьего Заречного микрорайона, для нас актуальным стал вопрос, кто будет следить за нашим жилым фондом. Хотелось бы, чтобы людям жить было комфортно. Решение создать собственную УК пришло само – обслуживание дома может наложить отпечаток на репутацию застройщика, так как жители состояние дома будут ассоциировать с «Партнер-Инвестом», и репутация для нас играет немаловажное значение. С созданием собственной УК «Комфортный дом» несколько вопросов снялись автоматически. Таким образом, в процессе перехода дома от застройщика к собственникам проблем не возникает: управляющая компания за собственников уже приняла дом и устранила все возникшие недочеты.
Заместитель гендиректора Тюменской домостроительной компании Петр Щепелин в свою очередь рассказал о своем многолетнем опыте работы с управляющими компаниями. ОАО «ТДСК» существует на рынке жилой недвижимости далеко не первый год, и ранее свои дома они передавали сторонним компаниям-управленцам, теряя при этом прямую связь, «то есть информация о недочетах, которые выявляются при эксплуатации жилого фонда, либо не доходила до нас, либо доходила не сразу, либо из-за недопонимания трактовалась по-разному», - пояснил Петр Игнатьевич. Таким образом, компания пришла к выводу, что необходимо создать дочернее предприятие – управляющую компанию «Русь». По словам замдиректора ОАО «ТДСК», плюсы такого альянса выявились сразу: это еженедельная отчетность на планерке всех структурных подразделений компании, мгновенное донесение о каких бы то ни было недочетах на жилом фонде и оперативное их решение, а обладая мощным машинным парком, ТДСК всегда помогает управляющей компании с уборкой снега и другими проблемами. «Между УК и застройщиком в нашем случае нет конфликтных интересов, так как мы заострены на выполнение одного дела», - добавил Петр Щепелин.
Плати поставщику за услуги напрямую
«Для людей важно не «кто» управляет жильем, а «как» происходит это управление: жильцы оценивают по тарифам, по качеству услуг. – Высказался представитель сервисной компании «Даудель-Сервис» Игорь Михайлов. – При сдаче объектов «Даудели», у нас образовался некий симбиоз: сторонняя управляющая компания и наше ТСЖ. В результате за год мы получили долги по УТСК порядка 900 тысяч рублей, так как формирование задолженности шло непропорционально, то есть все неплатежи собственников относились на долги перед УТСК».
Как рассказал представитель комплекса, «Даудель» имеет сложную техническую оснащенность, и жители долгое время не получали услуги в полном объеме из-за простоя новейших автономных систем. Тогда кураторы «Даудели» поняли, что от того, как будет обслуживаться объект, будут зависеть дальнейшие его продажи. «Было принято решение контроль за этим взять в свои руки, установив прозрачность в расчетах, чтобы жители платили тому, кто ему фактически предоставляет услуги, а функции по сбору средств и их распределению были разнесены. Собственников устроила такая непосредственная форме правления. Теперь у каждого жителя «Даудели» есть свой договор на тепло- водоснабжение и прочие услуги, таким образом, платя поставщику услуг, у собственника не возникает вопросов, сколько и кому он платит. У компании «Даудель-сервис» нет мотивации для манипуляций с тарифами, так как денежные средства проходят мимо нее. «Даудель-сервис» выступает уполномоченным лицом для заключения договоров с компаниями по уборке, по вывозу снега, обслуживанию пожарного оборудования и т.д., в том числе и с ТРИЦ. 80% собственников дали доверенность этой компании. Расчеты переводятся через ТРИЦ – эта система особенно удобна для северян, то есть, зайдя на сайт компании в свой рабочий кабинет, собственник дома может у себя, например, в Сургуте распечатать квитанцию и оплатить ее», - разъяснил Игорь Владимирович. По итогу прошлого года сборы с жителей «Даудели» составил 96%. «На каждом собрании мы докладываем жителям, какую экономию дают им установленные приборы учета, а тариф на сопоставимые услуги в комплексе ниже муниципального, но сервис гораздо выше», - рассказал куратор проекта.
«Такая система подходит лишь для жильцов нового дома, - поспешил предостеречь горожан начальник отдела по организации новых форм управления жилищным фондом департамента ЖКХ Дмитрий Труфанов, - При данной форме правления нет ответственного. Доверенное лицо или компания получили доверенность, от которой они также могут отказаться, и при сложной ситуации за общее имущество дома никто отвечать не будет».
Застройщик и ТСЖ – многолетний опыт
ЗАО «Завод ЖБИ-3» никогда не оставлял себе на обслуживание построенные квартиры и не создавали дочерних управляющих предприятий. Более 10 лет они сотрудничают в ТСЖ «Озерная», работа их давно выстроена и слажена: за месяц-полтора до ввода объекта жильцы уведомляются о том, что им предлагается данное ТСЖ. По словам председателя ТСЖ Людмилы Макеевой, только в одном передаваемом им доме жильцы решили создать свое ТСЖ, но вскоре вернулись снова к «Озерной».
«Дома от «Завода ЖБИ-3» мы принимаем и обслуживаем с удовольствием. Качество их работы растет из года в год: последний дом компании был принят без замечаний. На сегодняшний день ни один дом из переданных нам, которых в ведомстве 15, от нас не ушел», - добавила Людмила Андреевна. Она также подтвердила, что все проектные недочеты, вопросы подвоза песка, уборки снега и т.д. им помогает решить застройщик «Завод ЖБИ-3».
Дмитрий Труфанов добавил, что ТСЖ «Озерная» работает без нареканий и ввиду того, что домов у них уже много и они несколько разбросаны территориально, необходимо на базе этого ТСЖ создавать управляющую компанию.
Жители хотят отчета: за что мы платим?
Если создание ТСЖ, переход дома от строителя жителям – это проблема, то отчетность перед жильцами – это еще большая проблема.
«Доведение информации до жильцов и проведение собраний – большая проблема сегодня. Люди не знают, за что платят. Отчетные собрания управляющие компании не проводят, не доводят до жильцов информацию, что они сделали и куда пошли средства. А людям нужно объяснять, почему что-то не получилось», - комментирует зампредседателя городской Думы Николай Романов.
Одним из видов отчета он предложил выпуск ежегодной газеты, в которой можно подробно разъяснить жильцам, какие средства на что пошли и какие работы за год выполнены. «Стоимость такой газеты невелика, однако информация будет донесена. Граждане не задают вопросов, если в газете расписано, кто, сколько и за что платит, объяснен каждый тариф. А сегодня на каждый дом можно определить свой тариф, который должен быть обоснован», - уверен он.
Такой способ обратной связи как газета поддержал директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк. «В газете нашей компании отражается не только информация о работе УК, но и все совместно проведенные праздники, различные мероприятия и т.д.», - прокомментировал он.
«Неважно, в какой форме, но формирование тарифов необходимо доводить до собственников. В первую очередь тариф должен быть постатейно расписан и обоснован каждому собственнику. Если есть необходимость тариф повысить, самое главное - обосновать это повышение жителю», - прокомментировала специалист отдела сопровождения программ управления ГУС и ЖКХ ТО Вера Малявина.
Сертификация УК приведет к их качественной работе
Сегодня множество горожан выражают недовольство к обслуживанию их домов и формированию тарифов. Для облегчения выбора компании-управленца, замначальника ГУСа и ЖКХ области Алексей Россолов предложил сертифицировать управляющие компании города по принципу СРО. Его предложение поддержал зампредседателя городской Думы Николай Романов. Он сообщил, что на сегодня уже зарегистрировано некоммерческое партнерство, заявление на вступление в которое написали уже порядка 25 членов. «В ближайшее время в Тюмени появится СРО управляющих компаний. Будут также разработаны документы: что должна иметь компания, чтобы участвовать на рынке управления жилым фондом Тюмени», - добавил он.
«В городе много организаций, который просто занимаются сбором денег с населения, поэтому необходимо сертифицировать деятельность УК по принципу СРО, чтобы изгнать из общества негативные компании», - прокомментировал Алексей Россолов.
Таким образом, управление жилым домом в руках жильцов - не позволяйте обманывать себя и заявляйте о своих правах. Помочь в этом вопросе тюменцам могут в отделе новых форм управления жилищным фондом департамента ЖКХ по адресу Дзержинского, 31.
Евгения Лямзина