«Коммуналка» новостроек: кому и за что мы платим?

Как рассказал представитель комплекса, «Даудель» имеет сложную техническую оснащенность, и жители долгое время не получали услуги в полном объеме из-за простоя новейших автономных систем. Тогда кураторы «Даудели» поняли, что от того, как будет обслуживаться объект, будут зависеть дальнейшие его продажи. «Было принято решение контроль за этим взять в свои руки, установив прозрачность в расчетах, чтобы жители платили тому, кто ему фактически предоставляет услуги, а функции по сбору средств и их распределению были разнесены. Собственников устроила такая непосредственная форме правления. Теперь у каждого жителя «Даудели» есть свой договор на тепло- водоснабжение и прочие услуги, таким образом, платя поставщику услуг, у собственника не возникает вопросов, сколько и кому он платит. У компании «Даудель-сервис» нет мотивации для манипуляций с тарифами, так как денежные средства проходят мимо нее. «Даудель-сервис» выступает уполномоченным лицом для заключения договоров с компаниями по уборке, по вывозу снега, обслуживанию пожарного оборудования и т.д., в том числе и с ТРИЦ. 80% собственников дали доверенность этой компании. Расчеты переводятся через ТРИЦ – эта система особенно удобна для северян, то есть, зайдя на сайт компании в свой рабочий кабинет, собственник дома может у себя, например, в Сургуте распечатать квитанцию и оплатить ее», - разъяснил Игорь Владимирович. По итогу прошлого года сборы с жителей «Даудели» составил 96%. «На каждом собрании мы докладываем жителям, какую экономию дают им установленные приборы учета, а тариф на сопоставимые услуги в комплексе ниже муниципального, но сервис гораздо выше», - рассказал куратор проекта.