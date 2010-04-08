Героиновая история: есть ли финал?

Она пришла сюда сама, через год после того, как друг предложил ей попробовать героин. Зависимость наступила сразу же, после нескольких приемов. Дальше жить без героина она не могла. Каждый день в вены рук вводилось по несколько доз. В сутки на наркотики уходило по 10–15 тысяч рублей. Сначала такая цифра кажется нереальной, но главный нарколог города Тюмени Владимир Пушкарев подтверждает: дважды или трижды в день такие пациенты принимали 2–3 грамма героина, грамм которого в Тюмени стоит 700–800 рублей.
Естественно, несмотря на то, что девушка работала, денег не хватало. Из родственников у нее — одна бабушка, пенсия которой тоже уходила на наркотики. После того как друга, предложившего попробовать, арестовали, девушка пришла в наркодиспансер за помощью.
«Конечно, жить лучше без наркотиков, но ваша жизнь и моя жизнь — это уже становится одно и то же, — говорит пациентка. — Я чувствую себя так же, как и вы, я двигаюсь так же, я общаюсь так же, но если у меня нет наркотиков, я болею, у меня болит все, я не могу разговаривать, я не могу себя ничем занять, у меня одни мысли — героин, героин, героин…»
По ее словам, желание излечиться у нее — огромное, вот только силы физической почти не осталось. Тяжелый абстинентный синдром вынуждает больных говорить красивые слова, поясняет Владимир Пушкарев. Но чтобы выяснить, насколько крепко желание вернуться к здоровой жизни, понаблюдать за ней придется в течение долгого времени. После того как пройден этап острой физической зависимости, пациентов отправляют на курсы
В отделение неотложной наркологической помощи проходят лечение пациенты, которые находятся в состоянии острого интоксикационного психоза, в этой же палате лечатся зависимые от наркотиков. Как правило, это тяжелые пациенты, их состояние контролируется круглосуточно. Помимо взрослых мужчин, которые, откровенно говоря, выглядят как бомжи, здесь лежат и молодые люди, с виду вполне приличные. Вот только руки у них привязаны к кровати. Что их приводит к этому? Видимо, такое же любопытство, как у этой молодой девушки.
Есть и другая сторона — те, кто помогает это любопытство удовлетворить. Группа немедленного реагирования госнаркоконтроля по Тюменской области ежедневно совершает выезды в наркопритоны. Только за 3 месяца 2010 года было раскрыто 184 преступления, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, в суд направлено 84 уголовных дела на 99 обвиняемых лиц, изъято почти 12 килограммов наркотиков.
По мнению Владимира Пушкарева, для совершенствования системы по профилактике наркомании, необходимо изменение законодательства. Несмотря на то, что уровень заболеваемости постепенно снижается, этого недостаточно. «От передозировки в 2007 году умерли 143 человека, в 2009 — 127 человек. Это меньше, но представьте, за каждой цифрой был живой человек», — говорит доктор.
Законов о профилактике наркологических заболеваний, об их реабилитации в Российской Федерации нет. Лечение проводится по советским нормативам. «Уже и государства такого нет, изменились болезни, изменилось поведение людей, а мы все еще лечим
Тюменское медицинское сообщество не раз выступало с законодательной инициативой в областной Думе, однако подобные законы принимаются на федеральном уровне, и сколько времени уйдет на согласование — неизвестно. Пока же бабушки так и будут отдавать пенсии на «героин, героин, героин».
Надежда Корнеева