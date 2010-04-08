Героиновая история: есть ли финал?

«Конечно, жить лучше без наркотиков, но ваша жизнь и моя жизнь — это уже становится одно и то же, — говорит пациентка. — Я чувствую себя так же, как и вы, я двигаюсь так же, я общаюсь так же, но если у меня нет наркотиков, я болею, у меня болит все, я не могу разговаривать, я не могу себя ничем занять, у меня одни мысли — героин, героин, героин…»