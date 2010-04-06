Иногородним стало легче получить ипотеку

«Абсолютно все заявки на ипотеку в Тюмени, рассмотренные в марте 2010 года через ипотечный центр регионального агентства недвижимости «Этажи» были одобрены банками», - отметила Светлана Мальцева. – «Плюс оформления кредита через наше агентство в том, что наш специалист ответит на все вопросы клиента и поэтапно сориентирует его, как лучше собрать пакет документов, как оформить те или иные справки, а в банках зачастую принимают документы, которые им принесли, не оговаривая сразу, что в них что-то не так. Таким образом, благодаря профессиональной работе агента, собираются только нужные документы и в том виде, в котором они нужны тому или иному банку. Также, благодаря тесному сотрудничеству «Этажей» с банками, заявки на кредиты рассматриваются в кратчайшие сроки».