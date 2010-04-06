Иногородним стало легче получить ипотеку

Покупая жилье в нашем городе посредством кредитных средств, иногородним клиентам не придется долго находиться в Тюмени - оформлять документы и ожидать одобрения банков, гадая «выдадут – не выдадут кредит». Благодаря новой услуге регионального агентства недвижимости «Этажи», заявку на кредит можно оформить дистанционно - на сайте компании, и, дождавшись ответа от банка, уже выезжать в Тюмень для покупки жилья.
Таким образом, временные и финансовые затраты уменьшаются, а лицензионный ипотечный брокер поможет правильно провести процесс и привести его в положительное русло.
«Приезжая в Тюмень для личного оформления заявки и подачи документов, клиент вынужден искать временное жилье, поскольку операции банков длятся до двух, а то и более недель – а это и время, и деньги. Теперь же все гораздо проще: по телефону вас бесплатно консультирует ипотечный брокер, заявка оформляется на сайте компании, далее заключается факсимильный договор на оказание услуг, который действует до момента заключения договора с синей печатью», - прокомментировала ипотечный брокер агентства «Этажи» Светлана Мальцева.
Сотрудники агентства подбирают вариант жилья по требованию клиента, после чего, определившись с квартирой и суммой займа, клиент собирает пакет документов, консультацию по сбору которых получает также от агентства, и отправляет их в сканированном виде на эл. почту: [email protected] Для ускорения процесса рассмотрения документов необходимо документы сканировать в упорядоченном виде. Порядка пяти дней уходит на рассмотрение заявки в банке, затем клиента информируют о выдаче ему кредита или об отказе.
«Таким образом, по одной заявке можно планировать как покупку «доли» (по «Ипотеке +») так и вторичного жилья. Мы работаем с более чем двадцатью банками города. Через нас также можно приобрести жилье в новостройках у застройщиков, аккредитованных по программе «Ипотека +», таких как ООО «Партнер-Инвест», ООО «НИККА-Финанс», ПСК «Дом», ООО «Трестгеострой», ТФ «Мостоотряд-36» - по ним не требуется залога и поручительства», - разъяснила ипотечный брокер «Этажей». Продукт «Ипотека +» - это кредит, предоставляемый для приобретения тех объектов недвижимости, которые строятся (построены) с участием кредитных средств банка.
Приезжает иногородний клиент только на заключение кредитного договора и договора с застройщиком (при покупке новостройки) или продавцом (при приобретении вторичного жилья) и окончательного выбора квартиры. Отметим, что комиссия агентством не взимается, так как данную услугу оплачивает застройщик при покупке «доли», а при покупке вторичного жилья комиссия делится между продавцом и покупателем объекта, в среднем это порядка 2-3 процента, но рассматривается индивидуально в зависимости от стоимости квартиры. Для наибольшего удобства можно оформить генеральную доверенность на третье лицо (агента) для оформления договора с застройщиком (продавцом), сдачи и получения документов на государственную регистрацию, тем самым, экономя свое время, не стоя в очередях.
Данная услуга запущена в РАН «Этажи» непродолжительное время – порядка месяца, но сделок по ней осуществлено уже порядка четырех. Таким образом, по словам ипотечного брокера компании, семья из Кемеровской области приобрела трехкомнатную квартиру в Тюменском микрорайоне от компании ПСК «Дом» (долевое строительство), в этом же микрорайоне однокомнатную купили жители Нефтеюганска и Лангепаса. Семья из Нягани купили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке Тюмени.
«Абсолютно все заявки на ипотеку в Тюмени, рассмотренные в марте 2010 года через ипотечный центр регионального агентства недвижимости «Этажи» были одобрены банками», - отметила Светлана Мальцева. – «Плюс оформления кредита через наше агентство в том, что наш специалист ответит на все вопросы клиента и поэтапно сориентирует его, как лучше собрать пакет документов, как оформить те или иные справки, а в банках зачастую принимают документы, которые им принесли, не оговаривая сразу, что в них что-то не так. Таким образом, благодаря профессиональной работе агента, собираются только нужные документы и в том виде, в котором они нужны тому или иному банку. Также, благодаря тесному сотрудничеству «Этажей» с банками, заявки на кредиты рассматриваются в кратчайшие сроки».
Ипотечный кредит – это непросто. Подобрать удобную программу банков – дело долгое и мучительное, а разобраться с кипами бумаг, предложенных банком, иной раз нелегко: в каждом учреждении требуют различные документы, прописка для кого-то играет роль или гражданство, где-то определенные справки имеют другой стандарт и прочее… Чтобы не болела голова, удобнее обратиться к специалистам агентства недвижимости «Этажи» - ипотека – дистанционно, ипотека – от специалистов, ипотека – для вас.
Евгения Лямзина