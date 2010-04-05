Пылесос Kirby: вы готовы платить?

Покупатели, которым отказывают в расторжении договора, порой предъявляют претензии к неточной информации. Например, пылесос назван моющим, но пол мыть им нельзя. Однако эта претензии не обоснована, по мнению Марины Ильиных: чистка ковра происходит с использованием воды; Ростест утвердил определение пылесоса как моющего. Еще одна претензия — к сильному шуму во время работы Kirby. Как пояснила Оксана Речкина, во время демонстрации менеджеры говорят, что при постоянной работе пылесоса такого шума не будет. На круглом столе выяснилось: в ходе судебного процесса была назначена экспертиза, и она действительно показала уровень шума выше допустимой нормы. Однако «Виват+" с этим заключением не согласилось: замер проводились в квартире, а надо — в лаборатории, чтобы исключить влияние посторонних шумов.