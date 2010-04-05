Готовы ли вы вступить в долевое строительство?

Покупать жилье по схеме долевого участия можно, только осторожно. Необходимо изучить застройщика, какие объекты он уже вводил в эксплуатацию, не было ли у него «долгостроев» - репутация имеет немаловажное значение. Нужно также помнить, что средства дольщиков компания может привлекать только после получения в установленном порядке разрешения на строительство и опубликования проектной декларации. Документы строительной компании также должны быть в порядке: разрешение на строительство, документ, свидетельствующий о праве собственности или праве аренды на земельный участок, на котором строится объект, в котором должно быть отражено название компании застройщика и местоположение участка и прочие и т.д. Не лишним будет изучить учредительные документы компании, которые он должен предоставить по вашему запросу. В этих юридических вопросах лучше прибегнуть к услугам специалистов – юридических или риэлторских компаний.