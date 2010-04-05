Готовы ли вы вступить в долевое строительство?

За довольно небольшой срок долевое строительство в Тюмени «реанимировалось» - люди все чаще готовы приобретать жилье именно по этой схеме.
Компании-застройщики привлекают деньги дольщиков, возводя на эти средства дома, а потом передавая квартиры в собственность дольщиков. Такая схема дает возможность оплачивать жилье постепенно – до окончания строительства.
Пользователи сайта Dom72.ru готовы покупать «долевки» - такой результат показал опрос. Всего в опросе приняли участие 380 человек, из которых 155 (41 процент) готовы покупать жилье по ипотеке при условии, что документы застройщика в порядке. В противовес им 146 человек (38 процентов) совершенно не доверяют «долевке» сегодня. 10 участников опроса (3 процента) сообщили, что у них хватает средств на готовое жилье, а 69 респондентов (18 процентов) не видят для себя других вариантов приобретения жилья, кроме долевого участия.
«Тюменцы «долевки» покупали, покупают и будут покупать. Но многие, по старой памяти, боятся вступать в долю, опасаясь остаться и без денег и без квартиры. На самом деле участие в долевом строительстве - вполне реальный шанс решить свой жилищный вопрос. При покупке необходимо учитывать множество нюансов, начиная от элементарной проверки законности строительства, заканчивая постоянным мониторингом рынка первичного жилья: кто строит, как строит, за какую цену продают», - считает директор агентства недвижимости «Тюменское», член Совета «Объединения риэлторов Тюменской области» Денис Петров.
По его мнению, потенциальным покупателям не нужно гнаться, прежде всего, за дешевизной. Понятно, что для многих вопрос цены - это главное. Тем не менее, нужно понимать, что цена на квартиры в доме, строящемся в запланированные сроки и из качественных материалов, в определенном районе города равна, к примеру, 32-35 тысяч рублей за 1 квадратный метр, не может составлять 25 тысяч рублей за «квадрат» в квартире застройщика-соседа с подобным типом жилья.
«Если цена значительно ниже рыночной, значит, либо застройщик при строительстве экономит буквально на всем, и в дальнейшем вся эта экономия ударит по кошелькам собственников квартир, либо у застройщика серьезные проблемы и велика вероятность того, что дольщики не получат своих квартир вовремя, либо это откровенное мошенничество. В настоящее время, все агентства, входящие в «Объединение риэлторов Тюменской области», работают только с проверенными застройщиками, без взимания комиссионного вознаграждения с покупателей, являясь своего рода офисом продаж застройщика. Независимым офисом продаж», - прокомментировал он.
Солидарен с ним и представитель агентства недвижимости «Огни Сибири» Олег Кадай: «Покупка «долей» в городе и не останавливалась, даже в кризис. Многие покупают именно «доли», поскольку покупка квартиры по такой схеме обходится значительно дешевле, чем на вторичном рынке или в готовой новостройке, есть возможность приобрести жилье за наличные средства. При намерении вступить в долевое участие, необходимо провести экспертизу застройщика, проверить все документы, но один из главных показателей сдачи строительства – это планомерная работа на объекте: если работа кипит согласно плану (или с его опережением), кран работает, отчеты застройщик предоставляет, - то дом будет достроен. Покупатели жилья в АН «Огни Сибири», в основном, выбирают «долю» в уже возведенном доме, не рискуя приобретать жилье на этапе котлована». Порядка десяти застройщиков Тюмени выделил Олег Кадай как надежных.
Покупать жилье по схеме долевого участия можно, только осторожно. Необходимо изучить застройщика, какие объекты он уже вводил в эксплуатацию, не было ли у него «долгостроев» - репутация имеет немаловажное значение. Нужно также помнить, что средства дольщиков компания может привлекать только после получения в установленном порядке разрешения на строительство и опубликования проектной декларации. Документы строительной компании также должны быть в порядке: разрешение на строительство, документ, свидетельствующий о праве собственности или праве аренды на земельный участок, на котором строится объект, в котором должно быть отражено название компании застройщика и местоположение участка и прочие и т.д. Не лишним будет изучить учредительные документы компании, которые он должен предоставить по вашему запросу. В этих юридических вопросах лучше прибегнуть к услугам специалистов – юридических или риэлторских компаний.
Евгения Лямзина