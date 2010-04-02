Оформление яиц: пасхальный мастер-класс

Для этого корреспондент NashGorod.ru обратился к помощи тюменского декоратора — Аллы Линник, которая показала различные техники, которые выделят ваши яйца среди других, оформленных традиционными способами — термонаклейками, красками и многим другим.
Для этого нам, безусловно, понадобятся яйца — нужно их заранее сварить, в противном случае в кипящей воде наши старания растворятся без следа.
Вариант 1
Берем яйцо, оборачиваем тонкой фольгой, закрепляем с помощью клеевого пистолета. Оборачиваем тесьмой подходящего цвета и декорируем пайетками. Если сверху соорудить бантик из той же тесьмы и закрепить его, то можно будет яйцо подвешивать.
Вариант 2
Самый трудоемкий. На яйце простым карандашом намечаем узоры. Затем тонкой кисточкой набираем растопленный воск и как можно более аккуратно обводим их — таким способом мы сохраним белую поверхность скорлупы. Опускаем яйцо в заранее подготовленный краситель, ждем, пока оно приобретет нужный оттенок. Следующая задача — избавиться от воска. Здесь пригодится фен: от горячего воздуха воск подтает, и его можно будет аккуратно убрать тряпочкой. Далее белые части скорлупы мы покрываем контуром с блестками, которые придадут яйцу более нарядный вид.
Вариант 3
Вареные яйца погружаем в красители того цвета, который вам нужен. Простым карандашом наносим узоры на яйцо, после чего украшаем его контуром. Контур лучше держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.
Вариант 4
Разрезанные скелетированные листья (можно купить в магазинах для флористов) прикрепляем к скорлупе с помощью клеевого пистолета. Украшаем акриловыми контурами и приклеиваем на нее бусинки.
Вариант 5
Для декорирования таким способом вам понадобится поталь (тончайшие листы металла, имитирующие золото) и специальная клеевая ручка, позволяющая выдавливать клей тонкими линиями. На вареном яйце с помощью ручки рисуем клеевые узоры, которые покрываем кусочками потали. После высыхания клея жесткой кистью аккуратно смахиваем золото с яйца. Если все сделано правильно, поталь останется только на узорах. Мы дополнили золотое яйцо медным контуром с блестками.
Если яйцо — это прообраз Вселенной, то крашенное вами яйцо — собирательный образ вашей Вселенной. Попробуйте освободить свою творческую энергию, и результаты вас удивят.