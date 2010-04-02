Оформление яиц: пасхальный мастер-класс

Самый трудоемкий. На яйце простым карандашом намечаем узоры. Затем тонкой кисточкой набираем растопленный воск и как можно более аккуратно обводим их — таким способом мы сохраним белую поверхность скорлупы. Опускаем яйцо в заранее подготовленный краситель, ждем, пока оно приобретет нужный оттенок. Следующая задача — избавиться от воска. Здесь пригодится фен: от горячего воздуха воск подтает, и его можно будет аккуратно убрать тряпочкой. Далее белые части скорлупы мы покрываем контуром с блестками, которые придадут яйцу более нарядный вид.