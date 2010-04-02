ИЖС: где построить «родовое гнездо»?

За последние годы тюменцы все больше строят собственные дома. Видимо, люди все больше устают от городского шума и домов-«муравейников», начинают тянуться к природе и создавать «родовое гнездо».
Что такое земли ИЖС?
«Земля, назначение которой ИЖС, имеет ряд плюсов: на ней смело можно начинать строить дом, такая земля всегда ценится, участки в собственность легче переводить, или же, уже находясь в собственности, подороже продать можно», - комментирует директор агентства недвижимости «Алекс» Анастасия Адылева.
Участки ИЖС – земли, на которых допускается возведение объектов индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не боле чем три, предназначенные для проживания одной семья (п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ). Формулировка «отдельно стоящие» означает, что на одном участке может быть возведен только один жилой дом. В построенном на участке ИЖС доме возможна постоянная регистрация по месту жительства. Важное отличие земель ИЖС от участков в садовых товариществах состоит в том, что жилое строение на участке должно быть в обязательном порядке оформлено документально и заверено в контролирующих государственных инстанциях. Стоимость владения землей ИЖС выше по сравнению со стоимостью владения земельным участком в садоводческих или дачных некоммерческих объединениях.
Частный сектор области растет
Если в 2005 году доля индивидуального жилого строительства в области составляла 25 процентов, то к 2010 году эта цифра превышает 45 процентов.
Согласно полной версии аналитического отчета портала Gdedom.com, 46 процентов земельного рынка сегодня занимает доля ИЖС, превалируя над землями дачного строительства, садоводчества и огородничества – 42 процента, 7 процентов занимают земли, предназначенные под строительство промышленных объектов, а земли личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 4 процента, сельское хозяйство занимает лишь 1 процент.
Аналитики сайта gdedom.com выделяют 84 района по Тюмени и муниципальным округам: 1 мкр., 2 мкр., 3 мкр., 4 мкр., 5 мкр., 6 мкр., Антипино, Бабарынка, Березняковский, Букино и т.д. (полный перечень на gdedom.com). Для исследования влияния специалистами принимались во внимание земельные участки в пределах 70 км от центра Тюмени. Таким образом, согласно расчетам аналитического отчета, на момент составления данного аналитического обзора увеличение расстояния от центра до местонахождения земельного участка на 1 км снижает стоимость одной сотки земельного участка на 2 263 рублей.
Количество предложений на рынке земли в области равномерно распределяется относительно площади участков. То есть порядка 20 процентов рынка занимают предложения до 10 соток включительно, площади до 15 соток – 46 процентов рынка, до 30 соток – 25 процентов, а участки еще больше – 9 процентов рынка земельных участков. Учитывая, то что ИЖС – это, прежде всего, отдельно стоящий жилой дом, с количеством этажей менее трех, у потенциального покупателя существует прекрасная возможность выбора во всех представленных сегментах.
Ценовой разбег земель ИЖС
Каждый желает купить земли ИЖС поближе к городу и по невысокой цене, однако согласно статистике, средние цены по районам разнятся от 27 тысяч рублей за сотку до 220 тысяч и выше (см. таблицу).
1 сотку (руб.)
Район
Средняя стоимость за
1 сотку (руб.)
1
Антипино
70 200
16
Винзилинское МО
85 000
2
Березняковский
77 598
17
Ембаевское МО
100 000
3
Войновка
207 143
18
Каменское МО
95 139
4
Воронина
150 000
19
Каскаринское МО
27 778
5
Зарека (1,2,3 мкр)
200 000
20
Кулаковское МО
55 000
6
Казарово
83 333
21
Мальковское МО
67 059
7
Комарово
100 000
22
Московское МО
161 186
8
Мелиораторов (ММС)
150 000
23
Нижне-Пышминское МО
33 333
9
Метелева
107 500
24
Новотарманское МО
67 653
10
Суходольский
68 966
25
Онохинское МО
84 815
11
Три сосны
126 828
26
Переваловское МО
100 730
12
Труфанова
221 000
27
Успенское МО
100 000
13
Цымлянское оз.
214 665
28
Червишевское МО
86 301
14
Андреевское МО
95 000
29
Чикчинское МО
59 556
15
Боровское МО
120 833
30
Исетский мр
33 333
31
Нижнетавдинский мр
28 457
Есть ряд факторов, влияющие на выбор района: лес, водоем, коттеджная постройка, удаленность от трассы и другие.
По мнению Анастасии Адылевой, на первом месте по спросу участки в черте города, такие как, Ожогино, Патрушево, Суходолье, Березняки и Заречный мкр. «Зачастую, люди уже знают, что земля в этих пунктах хорошая
и назначение ее ИЖС», - комментирует она. На втором месте участки, приближенные к сосновым и смешанным лесам (экологически чистые районы), а на третьем месте: расположенные ближе к водоемам. «Но, как показывает практика, количество затраченных денежных средств будет одинаковым, как при покупке земельного участка под ИЖС, так и при покупке участка под ЛПХ с последующим изменением целевого назначения», - считает Анастасия.
Представитель агентства недвижимости «Огни Сибири» Олег Кадай отметил тенденцию, что горожане стараются выбирать участки не далее 20 километров от города. Направления, которые выделили в этом агентстве, как наиболее часто пользующиеся спросом, Дом обороны, Метелева, Салаирский тракт, поскольку жителям этих районов легко попадасть в город практически без автомобильных пробок.
Земли под индивидуальное жилищное строительство являются наиболее востребованными на рынке загородной недвижимости - это не только вариант собственного жилья, но и удачные инвестиции.
Евгения Лямзина
По материалам Gdedom.com