Жилье на Лесобазе: низкие цены, мелкие проблемы…

Строительство новых многоквартирных домов за последние годы в районе Лесобазы активно развернулось. На улице Казачьи Луга, Западно-Сибирской, Вересковой и Домостроителей выросли современные дома. Здесь представлены как кирпичные, так и панельные дома эконом-класса. Сколько стоит такое жилье и стал ли район от этого уютнее?
Новостройки Лесобазы – от 28 тысяч рублей за «квадрат»
«Один из основных застройщиков микрорайона в районе улицы Домостроителей - Вересковой – ЖБИ-3. Со временем в районе, названном «Тура», будет разбит дендрарий, благоустроены приозерные территории, однако пока эти мечты остаются мечтами. Новостройки Тюмени на Лесобазе привлекают покупателей низкой стоимостью квадратного метра - от 28 тысяч рублей. Риэлторы и застройщики считают Лесобазу районом с хорошими перспективами - социальная инфраструктура здесь становится все богаче: открываются магазины, строится церковь, планируется открытие отделения новой поликлиники в этом году», комментирует директор агентства недвижимости «Алекс» Анастасия Адылева.
По данным агентства «Алекс», средняя цена однокомнатной квартиры в новостройках из кирпича площадью 35-40 квадратных метров составляет порядка 1500 - 1700 тысяч рублей, «двушка» в 52-62 «квадрата» – 1750 – 2000 тысяч рублей, трехкомнатные 68-70 квадратных метров – 2250 – 2500 тысяч рублей. В панельных же домах, которых в районе намного больше, стоимость однокомнатной 35-39 «квадратов» - 1300 – 1500 тысяч рублей, двухкомнатной 52-55 метров – 1600 – 1800 тысяч рублей, а «трешки» в 62-68 квадратных метра порядка 2000-2300 тысяч рублей.
«Квартиры застройщика «Индстройкомплект-2» если продают, то по заниженным ценам, так как строительство строит, а застройщик в процедуре банкротства», - прокомментировала представитель «Алекса».
Лесобаза: я здесь давно живу
«Наш район очень спокойный. Из крупных магазинов здесь есть ТЦ «Монетка» и «Очаг», есть отделение Сбербанка и спорткомплексы – по сути, для жизни все, что нужно», - отзывается Наталья. Она переехала сюда три года назад. Теперь ее дочь ходит в местный детсад, которых в районе два, так же как и две школы. «Место в садике нам досталось не сразу и только в саду, что чуть дальше от дома. В ближнем садике не оказалось мест. Хорошо, что вообще далеко возить не приходится», - довольна горожанка.
Проблему двора домов № 8 и 4 по улице Домостроителей заметить легко – это огромный песчаный двор, на котором вместо возможной полноценной детской площадки хаотично стоят автомобили домовладельцев. «Площадки в районе есть, но в этом дворе
«В межсезонье здесь грязновато, но такими проблемками грешат все отдаленные районы. Отдельный разговор стоит вести о мусорных баках, иной раз они полны на столько, что мусор просто некуда складывать. И речь не о баках на мусорных площадках, а о мусорницах у подъездов», - сетует жительница района Евгения.
Огромный плюс Лесобазы – отсутствие автомобильных пробок, считает Роман. Он – новый житель района, и только четыре месяца наслаждается жизнью без пробок. «Жизнь на улице Пермякова (3 мкр) изматывает постоянными простоями на дорогах в часы пик, поскольку мой рабочий офис в центре города и добраться до него можно только через мосты, а здесь – красота: нет мостов – нет пробок!», - отзывается он.
Однако, по мнению жителей, пользующихся общественным транспортом, проблема есть. На собрании ТОС микрорайона «Тура» и.о. начальника отдела по транспорту администрации Тюмени Сергей Галимов сообщил, что работа по распределению транспорта идет. Он считает, что пересмотрев маршруты, можно увеличить количество автобусов, в результате чего интервал движения общественного транспорта в районе составит не более 5 минут. Ожидание маршрутки или автобуса на магистральных маршрутах не превысит двух с половиной минут. Транспорт будет доставлять жителей «Туры» до центра и других районов города и поздно вечером.
Все предложения по изменению маршрутной сети от совета ТОС микрорайона «Тура» представлены в департамент по транспорту и связи, и в дальнейшем по ним будут даны заключения специалистов.
За несколько лет существования микрорайона инфраструктура его расширилась во многих направлениях и продолжает свое развитие. Возможно, в будущем, жизнь на окраине станет только плюсом для горожан – откроется долгожданное отделение поликлиники № 13 в конце 2010 года, пересмотрят транспортную проблему – решится множество вопросов, и жизнь у озера для лесобазовцев станет сказкой.