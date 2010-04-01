Жилье на Лесобазе: низкие цены, мелкие проблемы…

«Наш район очень спокойный. Из крупных магазинов здесь есть ТЦ «Монетка» и «Очаг», есть отделение Сбербанка и спорткомплексы – по сути, для жизни все, что нужно», - отзывается Наталья. Она переехала сюда три года назад. Теперь ее дочь ходит в местный детсад, которых в районе два, так же как и две школы. «Место в садике нам досталось не сразу и только в саду, что чуть дальше от дома. В ближнем садике не оказалось мест. Хорошо, что вообще далеко возить не приходится», - довольна горожанка.