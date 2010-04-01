Время красить яйца!

Сегодня Чистый четверг. По традиции в этот день православные христиане начинают красить или расписывать яйца к Пасхе. Как превратить привычные продукты питания в главное украшение праздничного стола и сколько это будет стоить, выяснил Nashgorod.ru.
Считается, что первое пасхальное яйцо преподнесла в подарок императору Тиберию Мария Магдалина как символ Воскресения Христа. Император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. С тех пор крашеное яйцо стало символом Пасхи и традиционным подарком, который верующие дарят друг другу.
Несмотря на то, что в преддверье Светлого Воскресения многие тюменские магазины предложат уже готовые «крашенки» оптом и в розницу, редкая хозяйка откажется от удовольствия самостоятельно декорировать яйца к празднику. Благо, способов как старинных, так и современных предостаточно.
«Ab ovo», — как говорили древние римляне. Начнем с яйца. Точнее с яиц. Десяток будущих «крашенок» стоит в магазинах нашего города в среднем 35 рублей. Если постараться, можно найти дешевле. Например, в гипермаркете «Карусель» 30 яиц можно купить за 75 рублей — хватит и на «покраску», и на тесто для куличей. Прежде всего, яйца нужно сварить вкрутую. Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа подержать в тепле или при комнатной температуре, а при варке в воду можно добавить столовую ложку соли. Чтобы краска более равномерно ложилась, поверхность яиц можно обезжирить уксусом или спиртом.
Традиционные способы окрашивания яиц требуют времени и терпения. Зато, как правило, они экологичны, и природные красители стоят недорого. Самый известный из них — луковая шелуха. В зависимости от ее цвета окраска яиц получается от
Быстрее всего яйцо в «крашенку» превращают фабричные пищевые красители. Сейчас в магазинах Тюмени можно купить набор жидких или сухих красителей. Самые дешевые — в пакетиках — стоят 8 рублей. В таблетках — дороже, около 20 рублей за 6 цветов. Как правило, ни один набор не обходится без красного, желтого, зеленого и синего оттенков, выбор остальных зависит от вкуса производителя. С Сухие красители начинают работать после растворения в горячей или холодной воде с добавлением уксуса. Яйцо нужно подержать в растворе некоторое время, затем вытащить, дать обсохнуть и натереть растительным маслом для блеска.
Лучшее пасхальное изобретение для ленивых хозяек — термоэтикетки. Ими можно украсить яйца быстро, без хлопот и не запачкав руки. Вареное яйцо в этикетки нужно всего лишь опустить на несколько секунд в кипяток. Набор термоэтикеток стоит от 12 рублей, вместе в комплекте с красителями — около 30 рублей. Выбор огромный — от библейских сюжетов до хохломской росписи.
Люди творческие удивляют своих гостей необычными яйцами, декорированными с помощью средств из специальных пасхальных наборов. В их состав кроме красителей (таблеток, жидких, перламутровых) входит все, чтобы превратить обычное яйцо в маленькое произведение искусства — ленты, блестки, всевозможные наклейки. Так, набор «Зебра» (около 37 рублей) поможет наделать ярких «полосатиков», а в набор «Золотая роса» (74 рубля) входит фольга, которая придаст яйцам драгоценное сияние. А детям наверняка понравятся наборы «Дело в шляпе» и «Хоровод», позволяющие превратить яйца в забавных человечков.
Кстати, малышам на Пасху вместо крашеного яйца можно преподнести