Время красить яйца!

«Ab ovo», — как говорили древние римляне. Начнем с яйца. Точнее с яиц. Десяток будущих «крашенок» стоит в магазинах нашего города в среднем 35 рублей. Если постараться, можно найти дешевле. Например, в гипермаркете «Карусель» 30 яиц можно купить за 75 рублей — хватит и на «покраску», и на тесто для куличей. Прежде всего, яйца нужно сварить вкрутую. Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа подержать в тепле или при комнатной температуре, а при варке в воду можно добавить столовую ложку соли. Чтобы краска более равномерно ложилась, поверхность яиц можно обезжирить уксусом или спиртом.