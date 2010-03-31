Откуда ветер дует, или как выбрать жилье в экологическом районе города

Покупатели жилья в Тюмени и области все чаще подходят к выбору жилья с точки зрения экологии: выбирают более «дышащие» дома из кирпича, вентилируемые окна из натуральных материалов, увлажнители воздуха и т.д. Тем не менее, вопрос чистого городского воздуха нередко опускается при выборе места жительства, однако специалисты Тюмени знают, где воздух в городе чище.
Чистого воздуха не хватает городу
Вопрос экологии в Тюмени сегодня стоит очень остро. В соответствие с данными Министерства природных ресурсов и экологии РФ (см. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2008 году»), в 2008 году Тюмень входила в один из тридцати городов, которые образовывали «Приоритетный список городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха». Первопричиной загрязненности является выбросы автотранспорта - загрязнение воздуха формальдегидом. Однако, теперь ситуация немного улучшилась: по сравнению с 2008 годом уровень формальдегида упал почти в два раза — с 6 до 3,7 ПДК (предельно допустимой концентрации).
«Работы по выносу транзитного транспорта за пределы города, дают неплохие результаты», - обозначает причину начальник управления экологии областного департамента недропользования и экологии Ольга Петрова. По ее словам, результаты замеров показывают, что количество пыли и диоксида азота в воздухе в прошлом году оставалось на прежнем уровне - 1,3 ПДК. Оксид серы и углерода находились в пределах ПДК. Имелись скачки количества фенола в воздухе (от 1,1 до 2 ПДК), в зависимости от времени года.
Выбросы унесет ветер
Учет экологического фактора при приобретении недвижимости требует определения основных (наиболее частых) направлений по которым перемещаются воздушные массы, т.е. в составлении так называемой «розы ветров».
По данным полной версии аналитического отчета портала gdedom.com, при определении частот направлений ветра были рассмотрены метеорологические данные с периодичностью 30 минут за 2009 год. Каждое из 30-минутных наблюдений ветра имеет направление, указанное в градусах азимута. Наблюдая данные на графиках отчета, можно говорить о том, что наиболее частым направлением, откуда приходит ветер в Тюмень, является направление с 200 до 220 градусов – т.е. юго-западный ветер. При рассмотрении данных более позднего периода (данные начала 2010) приоритет направлений в принципе остается неизменным.
Итак, откуда же приходят ветра в город Тюмень? По мнению Евгения Бодягина /gdedom.com/, все просто. При приобретении жилья необходимо помнить о том, что если из окон, выходящих на юго-запад виднеются места постоянных автомобильных пробок, наиболее частый юго-западный ветер «не поленится» и донесет выхлопы автотранспорта до вас. Если «чадящий» объект находится северо-восточнее, либо восточнее выбранной вами квартиры (дома, коттеджа), Вас это не должно особо волновать – запахи и грязь будут отнесены ветром в сторону.
Купим жилье в экологическом районе
«Наиболее экологические районы города это Мыс и Тарманы. Сказывается отсутствие в этих зонах промышленных предприятий и сохранившиеся лесопарки. Жилье в этих районах дешевле по сравнению с другими районами города в среднем на 3-4 тысячи рублей за 1 квадратный метр, однако люди особо не стремятся уехать на отдаленное расстояние от центра города, таким образом, при покупке-продаже квартир экологическая обстановка города, к сожалению, не играет ведущей роли», - считает директор агентства недвижимости «Тюменское» Денис Петров.
Представитель агентства недвижимости «Огни Сибири» Олег Кадай так же выделяет район Мыса как один из экологических. «Расположенный выше относительно города район Мыс, не имеет никаких заводов, крупных производств и фабрик, объемного потока транспорта, соответственно и загазованности тоже там не наблюдается. Дополнительным плюсом этого района можно отметить наличие лесопарковой зоны», - отмечает он.
Самыми проблемными по качеству воздуха, естественно, являются зоны около дорог. Замеры, сделанные передвижной лабораторией департамента недропользования и экологии в зоне Гилевского кольца в удалении от дороги, во дворах Червишевского тракта, показали, что даже в небольшом удалении от дорог воздух в Тюмени достаточно чистый.
Евгения Лямзина