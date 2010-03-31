Откуда ветер дует, или как выбрать жилье в экологическом районе города

Вопрос экологии в Тюмени сегодня стоит очень остро. В соответствие с данными Министерства природных ресурсов и экологии РФ (см. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2008 году»), в 2008 году Тюмень входила в один из тридцати городов, которые образовывали «Приоритетный список городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха». Первопричиной загрязненности является выбросы автотранспорта - загрязнение воздуха формальдегидом. Однако, теперь ситуация немного улучшилась: по сравнению с 2008 годом уровень формальдегида упал почти в два раза — с 6 до 3,7 ПДК (предельно допустимой концентрации).