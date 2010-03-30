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Внимание, Интернет! Наденьте маски!

30 марта 2010, 16:57
Более пяти часов в день средний пользователь проводит в Интернете. Это показало исследование, выполненное агентством MASMI по заказу компании «ВымпелКом». При этом 84% респондентов сталкивались в Интернете с нежелательной информацией и с заражением компьютера вирусами.
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Тюмень

О том, что виртуальный мир не только отнимает у нас много времени, но и становится небезопасным, свидетельствует внимание общества к данной теме. Накануне в Москве состоялся круглый стол на тему «Безопасность в Интернете». Следом подтянулись и регионы. Сегодня интернет-проблемы в Тюмени обсуждали представители компаний-провайдеров, сферы здравоохранения и владельцы крупных порталов.

В первую очередь, от злоупотребления доступом к всемирной паутине страдают дети. Родители, к сожалению, часто рады тому, что ребенок занят своими делами и не мешает взрослым. Придумываются и оправдания, мол, он не просто в игрушки играет, он развивается, учится, смотрит мультики. Однако это лишь подмена понятий, пояснила главный педиатр города Надежда Казакевич. Развивающие программы можно заменить книгами или живым общением, но только заниматься с детьми или отправлять их в студии, дороже, чем просто включить компьютер.

Как рассказала специалист, длительное «просиживание» у компьютера приводит, прежде всего, к ухудшению зрения, к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а также к повышению аллергизации. Медики давно рассчитали оптимальную формулу: дети до 7 лет не должны сидеть у компьютера вообще, с 7 до 10 лет — не больше 30 минут в день, с 10 до 12 лет — не больше часа, с 12 лет — не больше полутора часов, с обязательными перерывами. Уговорить детей соблюдать эти нормы родителям нелегко, понимает Надежда Казакевич, но они обязаны это сделать, чтобы вырастить детей здоровыми.

Однако подорванное физическое здоровье — не единственное, чем страшен Интернет. Как рассказал представитель портала Detki.tyumen.ru Алексей Кошкаров, с любого «приличного» сайта на страницу с порнографией можно перейти всего за шесть кликов. Замначальника управления ГУВД по Тюменской области добавил, что в нашем регионе все чаще происходят взломы банковских счетов, причем в категорию преступников попадают, как правило, умные ребята, с хорошей характеристикой из школы, победители всевозможных олимпиад и т. д.

Технический прогресс дошел до того, что родители могут блокировать нежелательные сайты, ограничивать время доступа к компьютеру и даже заставить ребенка отправлять запрос на разрешение открытия страницы на родительскую электронную почту. Однако всего этого мало, согласилось большинство экспертов. Блокировать нежелательный контент нужно заранее. Так, «Билайн» во второй половине 2010 года планирует начать фильтрацию трафика на собственных сетях. Кроме того, компания начала разработку рекомендаций для родителей.

Постоянное нахождение в виртуальном мире свойственно для большинства подростков. Чаще всего они бесцельно слоняются по «контакту», одновременно ведя переписку в мессенджерах, или играют в он-лайн игры. Здесь они могут «надеть маски» и выглядеть более выгодно, чем в жизни. Запретить им этим заниматься — недостаточно. Важно найти альтернативу — не менее увлекательное, но более полезное занятие. Несмотря на то, что сегодня детям предоставляют широкие возможности для занятий спортом и искусством, это не модно в подростковой среде. Только мощная социальная программа, которая сумеет заинтересовать молодежь, может помочь в данном случае, считает врач-психиатр Ярослав Панькив. И, конечно, дружеское общение детей с родителями, которые занимаются их развитием.

Отметим также, что интернет-зависимость — проблема не только детская. У 25% активных пользователей наблюдается этот недуг. Он не опаснен для окружающих, но понижает качество жизни и увеличивает степень управляемости. Вернуться к полноценной жизни часто трудно и лениво, но сделать это можно. Для начала нужно выключить «аську», (он-лайн игру, живой журнал) и выйти на пробежку.

Надежда Корнеева

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