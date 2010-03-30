Внимание, Интернет! Наденьте маски!

О том, что виртуальный мир не только отнимает у нас много времени, но и становится небезопасным, свидетельствует внимание общества к данной теме. Накануне в Москве состоялся круглый стол на тему «Безопасность в Интернете». Следом подтянулись и регионы. Сегодня
В первую очередь, от злоупотребления доступом к всемирной паутине страдают дети. Родители, к сожалению, часто рады тому, что ребенок занят своими делами и не мешает взрослым. Придумываются и оправдания, мол, он не просто в игрушки играет, он развивается, учится, смотрит мультики. Однако это лишь подмена понятий, пояснила главный педиатр города Надежда Казакевич. Развивающие программы можно заменить книгами или живым общением, но только заниматься с детьми или отправлять их в студии, дороже, чем просто включить компьютер.
Как рассказала специалист, длительное «просиживание» у компьютера приводит, прежде всего, к ухудшению зрения, к возникновению
Однако подорванное физическое здоровье — не единственное, чем страшен Интернет. Как рассказал представитель портала Detki.tyumen.ru Алексей Кошкаров, с любого «приличного» сайта на страницу с порнографией можно перейти всего за шесть кликов. Замначальника управления ГУВД по Тюменской области добавил, что в нашем регионе все чаще происходят взломы банковских счетов, причем в категорию преступников попадают, как правило, умные ребята, с хорошей характеристикой из школы, победители всевозможных олимпиад
Технический прогресс дошел до того, что родители могут блокировать нежелательные сайты, ограничивать время доступа к компьютеру и даже заставить ребенка отправлять запрос на разрешение открытия страницы на родительскую электронную почту. Однако всего этого мало, согласилось большинство экспертов. Блокировать нежелательный контент нужно заранее. Так, «Билайн» во второй половине 2010 года планирует начать фильтрацию трафика на собственных сетях. Кроме того, компания начала разработку рекомендаций для родителей.
Постоянное нахождение в виртуальном мире свойственно для большинства подростков. Чаще всего они бесцельно слоняются по «контакту», одновременно ведя переписку в мессенджерах, или играют в
Отметим также, что
Надежда Корнеева