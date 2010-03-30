Внимание, Интернет! Наденьте маски!

Постоянное нахождение в виртуальном мире свойственно для большинства подростков. Чаще всего они бесцельно слоняются по «контакту», одновременно ведя переписку в мессенджерах, или играют в он-лайн игры. Здесь они могут «надеть маски» и выглядеть более выгодно, чем в жизни. Запретить им этим заниматься — недостаточно. Важно найти альтернативу — не менее увлекательное, но более полезное занятие. Несмотря на то, что сегодня детям предоставляют широкие возможности для занятий спортом и искусством, это не модно в подростковой среде. Только мощная социальная программа, которая сумеет заинтересовать молодежь, может помочь в данном случае, считает врач-психиатр Ярослав Панькив. И, конечно, дружеское общение детей с родителями, которые занимаются их развитием.