Первые «европейцы» появились в Тюмени

Тюменец Валерий Дмитриев так же стал клиентом компании. «С 2008 года наблюдаю за развитием заречной части города, - говорит он, - нравилась и комплексная застройка в 3-м Заречном, и качество жилья, но возможности купить квартиру здесь не было. Как только такая возможность появилась, рассмотрел предложение компании-застройщика о покупке в «Европейском». Привлекла близость района к центру, ну и, конечно, доступная цена за квадрат», - рассказывает Валерий Дмитриев.