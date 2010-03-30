Первые «европейцы» появились в Тюмени

Продажа квартир в новом микрорайоне «Европейский» открыта с самого начала строительства – с февраля 2010 года. Однако первые сделки с будущими жильцами уже зарегистрированы.
Первым покупателем, с которым заключен договор, стала жительница Надыма Лидия Ермакова. В решении купить квартиру у «Партнер-Инвеста» северянка не сомневалась, поскольку уже приобретала жилье у этого застройщика в соседнем 3-м Заречном микрорайоне. «У меня есть все основания доверять этим строителям, - говорит она, - и, кроме того, это удачная инвестиция».
Тюменец Валерий Дмитриев так же стал клиентом компании. «С 2008 года наблюдаю за развитием заречной части города, - говорит он, - нравилась и комплексная застройка в 3-м Заречном, и качество жилья, но возможности купить квартиру здесь не было. Как только такая возможность появилась, рассмотрел предложение компании-застройщика о покупке в «Европейском». Привлекла близость района к центру, ну и, конечно, доступная цена за квадрат», - рассказывает Валерий Дмитриев.
«Цена до 35 тысяч рублей за квадратный метр новостройки в регионах вполне отвечает платежеспособному спросу и привлекательна для покупателя при условии хорошего качества продукта и надежности застройщика», - комментирует Михаил Уринсон, управляющий директор московской инвестиционно-девелоперской компании «Алур». Эксперт считает, что «покупателям особое внимание сегодня необходимо уделить возможностям компании- застройщика дать хорошую цену и предоставить беспроцентную рассрочку на начальном этапе строительства. Это удачный момент для покупки, поскольку, по мере строительства застройщик по понятным причинам будет вынужден корректировать и способ приобретения, и ценовую политику», сообщает центр деловых коммуникаций «Идея».
Среди факторов, влияющих на темпы реализации жилья в новостройках Тюмени, ценовая политика застройщика на первом месте. Напомним, что цена жилых площадей пока составляет 32 тысячи 500 рублей за квадратный метр, однако с ростом строительства она будет меняться в сторону увеличения. Как сообщал в начале марта директор по маркетингу компании «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк, по расчетам компании, сумма может дойти до 43 тысяч рублей.
Также немаловажны темпы и соблюдение графика строительства – здесь компания «Партнер-Инвест» бьет все рекорды, сокращая темпы строительства до 18 месяцев вместо стандартного трехгодичного цикла, благодаря технологиям. А схемы продаж – самые разные, позволяющие решить вопрос с каждым клиентом индивидуально.
Что касается качества жилья в «Европейском», то, как утверждает представитель застройщика - руководитель проекта Евгений Арапов, «квартиры в новом микрорайоне, несомненно, будут отвечать всем требованиям современного покупателя».
«Мы тщательно изучили параметры жилья в многоквартирных домах в Европе, - говорит он. - Функциональность, эргономичность, комфорт, и при этом адекватная рациональная стоимость, - вот основные составляющие европродукта, которые мы реализуем в «Европейском» микрорайоне в Тюмени».
Что касается надежности застройщика и уверенности в том, что микрорайон будет построен в срок, то Евгений Арапов ответил, что «строительство кредитует МДМ-Банк, и это финансирование предусматривает регулярный контроль банка за ходом строительства. Мы закончим строительство первых домов микрорайона в срок - в третьем квартале 2011 года», - утверждает он.
Евгения Лямзина