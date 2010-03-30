Как разыграть друзей и коллег: советы профессионалов

Пожалуй, самые опытный по части розыгрышей в нашем городе — «Доктор праздник», потому как специализируется на этом он с 2005 года. Директор агентства рассказал корреспонденту NashGorod.ru о том, как они организовали «Заказное убийство». В день рожденья зять «заказал» тестя — директора одной из гостиниц: организаторы приехали туда в 5 утра, загримировали посетителей под жертв злобного убийцы, пригнали «труповозку», машину «Скорой помощи», милицию, следователей и вызвали его на работу. Конечно, именинник был шокирован до дрожи в руках. Потом его повели в бухгалтерию, которая была опечатана — там героя дня ждали родственники с поздравлениями, шариками и тортом.
Другой вариант розыгрыша —
В творческой мастерской «Белая ворона» рассказали, что розыгрыш каждый раз они продумывают для конкретной ситуации, но парочкой вариантов все же поделились. Представьте, что ваш друг идет по улице, никого не трогает и вдруг рядом останавливается машина, из которой выходят люди, сгребают его в охапку и увозят в неизвестном направлении. Точнее, известном, но похитителям. Причем делается это со смехом и весельем, чтобы со стороны это было похоже на компанию близких друзей того, кого похищают. Такие розыгрыши часто практикуются на мальчишниках — тогда виновника торжества увозят в
Можно организовать и толпу цыган, которые будут настойчиво домогаться «жертвы». Главное, отмечают в «Белой вороне», поставить человека в неудобную позицию. Минимальная стоимость розыгрыша — 5000 руб., в зависимости от сложности. Конечно, если вы захотите похитить друга на вертолете, получится несколько дороже.
Директор агентства «Сибирский мелофон» Наталья Кузнецова рассказала, что чаще всего розыгрыши организуют мужья женам или молодые люди своим девушкам. Представьте, что к вам в дверь стучится человек в форме и говорит, что на вас жалуются соседи (а в это время в квартире идет ремонт). После этого милиционер приглашает вас в отделение для составления протокола — это неприятно, но вы все же идете. Но на улице можно вздохнуть с облегчением — здесь вас ждут ковровая дорожка и лимузин с друзьями, а затем — увлекательный
Вообще же ценник на розыгрыши здесь начинается с 2000 руб. Один из самых популярных вариантов: вам звонят в дверь, открываете — поющие мексиканцы исполняют серенаду. Пользуется спросом подъезд, заваленный лепестками роз, хотя это скорее не розыгрыш, а удивление.
Конечно, повеселиться и разыграть близких людей и коллег по работе можно почти не потратившись. Директор агенства Ex anima предложила несколько вариантов: тихонько подобраться к шкафу, где обитает верхняя одежда ваших коллег и незаметно зашить низ рукавов курток и пальто крупными стежками. Удивление и гнев коллег вам обеспечены, как, впрочем, и веселье. Или сделать так, чтобы из кофты торчал кончик нитки, естественно, человек захочет убрать ее, начнет тянуть, а нитка будет бесконечной. Либо прислать знакомой семейной паре курьера — сначала с цветами и компрометирующей запиской для девушки, через полчаса — с чашкой для ее мужа с запиской «Хочу выпить тебя до дна…». Затем, в течение дня друг, организовавший розыгрыш, отправляет жертвам розыгрыша SMS с текстом как в утренних записках и вопросом «Понравилось?».
Выбирая способ розыгрыша для жертвы, будьте готовы к тому, что смешные для вас вещи могут стать для человека потрясением, оправляться от которого ему придется еще долго. И пусть его реакцией будет смех, а не сердечный приступ, мало ли что.
Ирина Шарова