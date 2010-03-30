Как разыграть друзей и коллег: советы профессионалов

Директор агентства «Сибирский мелофон» Наталья Кузнецова рассказала, что чаще всего розыгрыши организуют мужья женам или молодые люди своим девушкам. Представьте, что к вам в дверь стучится человек в форме и говорит, что на вас жалуются соседи (а в это время в квартире идет ремонт). После этого милиционер приглашает вас в отделение для составления протокола — это неприятно, но вы все же идете. Но на улице можно вздохнуть с облегчением — здесь вас ждут ковровая дорожка и лимузин с друзьями, а затем — увлекательный сити-квест . Когда это действо воплощали в жизнь, финальной точкой была встреча разыгрываемой девушки с мужем, наряженным в костюм 18 века верхом на коне. Конечно, музыка, фотосессия и фуршет прилагались.