Центр города хотят застроить в ущерб жителям

В центре города на улице Механической обещают построить четырехэтажный паркинг и многоэтажный дом – такое «благое» дело идет в разрез с мнением горожан – жителей этого района, так как строительство планируется на месте детской площадки и небольшого зеленого сквера.
За территорией нового Драмтеатра планируется строительство многоэтажного дома на 45 квартир и четырехэтажного паркинга. Территория в этой части города имеет довольно плотную застройку, казалось бы, где здесь еще строить? Однако, застройщик ООО «Тюменьгазстрой» имеет подписанный договор аренды земельного участка на территории детской площадки близ жилого многоквартирного дома по адресу улица Механическая, 23, а также небольшой клочок земли придомовой территории дома № 27 на этой же улице.
Жильцы близлежащих домов узнали о планирующемся строительстве под окнами в феврале, и с тех пор ими овладевает страх, что планы застройщика осуществятся. Как сообщила председатель ТСЖ «На Механической» Татьяна Гайворонская (она же жилец дома № 27), договор аренды на эти площади застройщик имеет с 2008 года, однако строительство не начато до сих пор. Срок договора истекает в 2011 году, поэтому со дня на день жильцы либо ждут начала стройки в бешенном ритме либо отказа строителей от объекта.
«Одна сторона дома выходит окнами на северо-восток, таким образом, новоиспеченный паркинг закроет другую сторону дома - и в нем будет вечный мрак. А высокий дом вместо детской площадки будет совершенно лишним в и так плотной застройки территории», - предполагает жительница дома.
По плану обе стройплощадки развернутся прямо у домов № 23 и 27. Жильцы не только не хотят такого близкого строительства, но и боятся его. «Когда строился Драмтеатр, в комнате люстры тряслась при забивании свай! А швы нашего дома не выдержали и высыпались, всю последнюю зиму жильцы мерзли в своих квартирах!», - расстроена председатель ТСЖ. «Там, где по плану новый дом, уничтожат 46 деревьев, и 79 деревьев снесут под строительство паркинга. И это с учетом того, что в центре города уже совсем деревьев не осталось», - сетует она.
Участок земли в створе улиц Фабричная – Механическая – Салтыкова-Щедрина неоднократно старались занять различные застройщики, однако, после встречи в 1996 году с С.М. Киричуком было принято окончательное решение о невозможности строительства здесь многоэтажных домов. Прокуратура дала подтверждение тому, что строить здесь нельзя, но застройщик добился права на землю через суд. До сих пор горожане недоумевают, как застройщику удалось захватить территорию, а, впоследствии, и увеличить ее. Комментарий застройщика получить пока не удалось.
На все запросы жильцов домов по Механической о предоставлении полной информации и копий документов о порядке и основаниях отвода участка ООО «Тюменьгазстрой», они получают отказы от чиновников и разговоры о том, что этим вопросом занимаются другие лица, тем самым длительные препирания не находят ответа.
По мнению горожан, на публичных слушаниях по вопросу застройки центра города, которые прошли в 18 марта, высказаться жильцам просто не дали.
Информация о строительстве высотки и паркинга стала известна горожанам случайно, так отчего же люди – собственники существующих жилых помещений – узнают об этом случайно и в последнюю очередь?
На сегодня в Тюмени рейдерские захваты территорий – уже не редкость. Достаточно вспомнить, что параллельно тюменцы отстаивают спортплощадку в Восточном микрорайоне. Жители домов на Механической стали ближе друг к другу – беда сплачивает людей и заставляет держаться вместе и бороться за свои права. На сегодня собрано порядка 600 подписей в защиту игровой площадки и сквера. Теперь остается только ждать, верить и добиваться.
Евгения Лямзина