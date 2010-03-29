Центр города хотят застроить в ущерб жителям

По плану обе стройплощадки развернутся прямо у домов № 23 и 27. Жильцы не только не хотят такого близкого строительства, но и боятся его. «Когда строился Драмтеатр, в комнате люстры тряслась при забивании свай! А швы нашего дома не выдержали и высыпались, всю последнюю зиму жильцы мерзли в своих квартирах!», - расстроена председатель ТСЖ. «Там, где по плану новый дом, уничтожат 46 деревьев, и 79 деревьев снесут под строительство паркинга. И это с учетом того, что в центре города уже совсем деревьев не осталось», - сетует она.