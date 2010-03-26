Виртуальные паспорта получат 50 тысяч тюменцев

Будет проведена большая работа по созданию регламентов оказания услуг в электронном виде. Будет модернизирован — адаптирован для приема электронных карт — сайт государственных и муниципальных услуг. Сейчас по всем услугам, которые там представлены — около 790 услуг — можно только узнать, как оказывается услуга и получить бланки заявлений. В дальнейшем будет прописываться вся услуга — процедура идентификации гражданина, что необходимо сделать, как сделать и т. д. Например, отправить запрос на определенную услугу, отследить ее прохождение и наконец получить саму госуслугу в электронном виде.