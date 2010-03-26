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Виртуальные паспорта получат 50 тысяч тюменцев

26 марта 2010, 10:43
К концу этого года 50 тысяч тюменцев получат индивидуальные карты, которые заменят им паспорт в виртуальном мире. С помощью карты можно будет получать услуги в электронном виде. На карте будет размещена и электронно-цифровая подпись (ЭЦП) гражданина.

Об этом на пресс-конференции в Тюмени рассказала директор департамента стратегического развития Тюменской области Светлана Барейша. Встреча с прессой прошла в рамках конференции «Банковские интернет-технологии для бизнеса», организованной Райффайзенбанком.

Светлана Барейша проинформировала о том, на каком этапе находится сейчас проект «Электронное правительство». Она отметила: чтобы государственные услуги переводить в электронный вид, нужно решить несколько глобальных задач.

Необходимо провести всеобуч для того, чтобы люди понимали, что такое Интернет, какие он имеет преимущества и как можно благодаря интернету получать и госуслуги, и бизнес-услуги. «Очень важно, чтобы люди понимали, что это — безопасно», — подчеркнула директор департамента.

Сейчас готовится обучающая программа для населения — азы будут даны в доступной форме. Рассчитана программа не только на пенсионеров, но и на работающих — тех, кто в своей деятельности не использует Интернет-технологии (люди физического труда, домохозяйки и др.)

Еще одна из серьезных задач — увеличить проникновение Интернета по всей территории области, обеспечить широкополосный доступ. На селе сейчас только в 12% домохозяйств есть доступ в Интернет, причем трафик достаточно низкий. Будут решаться вопросы с провайдерами, возможно, в рамках частно-государственного партнерства, для создания стимулов для прихода в глубинку операторов, которые могли бы обеспечить подключение населения по доступным ценам.

«В Тюмени уже есть определенная конкуренция среди операторов, поэтому стоимость подключения к Интернету и трафика снижается, а в районах всего один оператор — компания „Уралсвязьинформ“. При отсутствии конкуренции цены, конечно, не снижаются», — отметила Светлана Барейша.

Она также рассказала, что между правительством и «Уралсвязьинформом» планируется подписание соглашения, которое способствовало бы предоставлению широкополосного доступного Интернета в сельских территориях. Компания намерена обеспечить в провинции массовый доступ в Интернет за 2–3 года. «Если заявятся другие операторы, помимо „Уралсвязьинформа“, мы только за», — добавила она.

Отвечая на вопрос журналистов, какие первые услуги тюменцы смогут получить в электронном виде, директор департамента сказала: этапы перехода на электронные услуги установлены постановлением Правительства РФ. Первая очередь — 74 услуги. Это услуги, связанные со здравоохранением (например, запись на прием), образованием (дневник успеваемости), органами ЗАГСа (подача заявлений на регистрацию брака), социальной сферы, труда и занятости (постановка на учет безработных) и т. д.

«Сейчас очень активно работаем с ГИБДД, — всех волнует информация по штрафам и их оплата. Это услуга, которую сама жизнь требует скорее переводить в электронный вид», — добавила Светлана Барейша.

Что касается сроков выпуска индивидуальных (идентификационных) карт, то здесь тоже будет несколько этапов. К концу этого года планируется пилотный выпуск карт — 50 тысяч штук.

«В Эстонии, где уже перешли на оказание услуг в электронном виде, более 90% домохозяйств имеет доступ в Интернет. Но эта страна начинала свой проект 15 лет назад. Мы заходим в проект значительно позже и должны „перепрыгнуть“ кое-какие этапы», — считает директор департамента.

Кроме того, для создания «Электронного правительства» предстоит решить ряд технических и организационных задач.

Необходимо разработать стандарты системы, которая бы позволяла подключаться всем ведомствам, участвующим в оказании госуслуг — это федеральные, региональные и муниципальные ведомства; а также банкам, которые будут производить оплату; другим организациям и учреждениям.

Сейчас готовится техническое задание на этот системный проект; будет объявлен конкурс и системный интегратор, который будет выбран, займется реализацией проекта.

Будет создан удостоверяющий центр — на картах, которые предполагается выпускать за счет бюджета (карта идентификации гражданина в виртуальном мире) будет размещена ЭЦП. Для населения ЭЦП будет бесплатной.

Будет проведен анализ и прописаны все бизнес-процессы, которые способствуют оказанию бизнес-услуг. Сформирована нормативно-правовая база под оказание услуг в электронном виде — сейчас все нормативные акты говорят о том, что необходимо личное присутствие человека, предъявление паспорта, «бумажка с печатью» и т. д.

Будет проведена большая работа по созданию регламентов оказания услуг в электронном виде. Будет модернизирован — адаптирован для приема электронных карт — сайт государственных и муниципальных услуг. Сейчас по всем услугам, которые там представлены — около 790 услуг — можно только узнать, как оказывается услуга и получить бланки заявлений. В дальнейшем будет прописываться вся услуга — процедура идентификации гражданина, что необходимо сделать, как сделать и т. д. Например, отправить запрос на определенную услугу, отследить ее прохождение и наконец получить саму госуслугу в электронном виде.

Будут прописаны регламенты взаимодействия различных ведомств в этой системе, пройдет подключение различных баз данных. Здесь будут решаться вопросы безопасности и адаптации различных форматов баз данных для работы в едином пространстве.

Подводя итог, директор департамента стратегического развития подчеркнула: «Мы создаем систему, которая даст толчок для развития всего информационного пространства в Тюменской области».

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