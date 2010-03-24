Дачи и огороды – кто предложит больше?

Весна – лучшее время для покупки земельного участка. Однако этот рынок не так прост, как кажется на первый взгляд. Отчего разнятся цены на тюменском рынке земельных участков с видом разрешенного пользования «Дачные, садовые, огородные земельные участки» (далее ДСО) (определение ДСО дано в ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан») расскажет специалист в области оценочной деятельности Евгений Бодягин (gdedom.com).
Сколько стоит земля сегодня?
На сегодня число земельных участков, относящихся к ДСО является вторым после ИЖС по доле количества предложений. Таким образом, доля предложений участков под ИЖС составляет 46 процентов, под дачное строительство (садоводчество и огородничество) – 42 процента, ведение сельского хозяйства – 1 процент, ЛПХ – 4 процента, строительство промышленных, торговых и прочих объектов – 7 процентов.
Для исследования влияния специалистами принимались во внимание земельные участки в пределах 40 км от центра Тюмени (центром г.Тюмени принимается точка с координатами Широта 57.14739, Долгота 65.5555). В результате применения регрессионного анализа было установлено, что значение коэффициента b в уравнении регрессии составляет - 2 090. Таким образом, на момент составления данного аналитического обзора увеличение расстояния от центра до местонахождения земельного участка на 1 км снижает стоимость одной сотки земельного участка на 2 090 рублей.
Чаще всего на рынке представлены участки свыше 10 соток (21 процент предложений на рынке), на втором месте площади до 10 соток включительно (41 процент), земельные участки до 6 соток и до 8 соток включительно представлены в равных частях (по 19 процентов). Таким образом, среди ДСО имеется естественное превышение мелких участков (до 10 соток и менее) над крупными.
По аналитическим данным, средние цены сотки земли по районам на март 2010 года составили: Бабарынка – 78 020, Березняковский – 53 995, Боровское МО - 48 167, Верхний Бор – 70 833, Ембаевское МО – 47 501, Казарово – 34 167, Княжево – 100 105, пос. Мелиораторов (ММС) – 59 779, Метелева – 72 619, Московский тракт – 111 005, Московское МО – 40 889, Нижнетавдинский – 32 905, Новотарманское МО – 33 151, Онохинское МО – 25 120, старая Лесобаза 1 – 30 030 рублей.
При расчете активности предложений участников рынка принималась доля количества предложений в разрезе направлений от центра Тюмени. Итого: большее количество предложений земельных участков выявлено в северо-западном направлении – 38 процентов, 23 процента – в северо-восточной стороне, 17 процентов земельных участков предложено на севере и 10 процентов в юго-западной части, южное и восточное направления по количеству предложения не разнятся – по 4 процента и 3 процента на западе.
Предложения дачных, садовых и огородных земельных участков сфокусировано в основном на следующих районах: 28 процентов – Новотарманское МО, по 13 процентов – Березняковский и пос. Мелиораторов, 10 – Нижнетавдинский, 9 – Московское МО, 6 процентов – Метелева, 4 – Казарова, доля участков в других районах составила 17 процентов.
Что влияет на стоимость земельного участка?
Согласно анализу, наименее случайным при определении цены является район, в котором находится земельный участок, далее – его отдаленность от центра в км и т.п. Подчеркнем, что вид права (собственность, ПБП) для продавцов недвижимости не является важной характеристикой.
Отметим, что большая часть продавцов земельных участков не является агентствами, доля агентов недвижимости на рынке составляет лишь 14 процентов. Учитывая этот факт, можно говорить о том, что лица, не являющиеся профессиональными участниками рынка недвижимости относятся к фактору «вид права», что называется «постолько-поскольку».
Немаловажно также, что позиция «через агентство (не агентство)» имеет один из наименьших уровней значимости при определении цены. Это означает, что влияние комиссий агентств недвижимости в формировании цены по рынку на земельные участки минимально.
Интересно отметить, что среди агентств доля профессиональных участников, которые не принимают во внимание «вид права» земельного участка ДСО ничтожно мала – наоборот здесь это один из ключевых моментов. В числе приоритетных факторов также район, и общая площадь участка.