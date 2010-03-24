Дачи и огороды – кто предложит больше?

При расчете активности предложений участников рынка принималась доля количества предложений в разрезе направлений от центра Тюмени. Итого: большее количество предложений земельных участков выявлено в северо-западном направлении – 38 процентов, 23 процента – в северо-восточной стороне, 17 процентов земельных участков предложено на севере и 10 процентов в юго-западной части, южное и восточное направления по количеству предложения не разнятся – по 4 процента и 3 процента на западе.