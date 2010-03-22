Тюменки выходят замуж за гастарбайтеров

С Аленой мы познакомились чуть больше года назад. Она самостоятельная женщина: хорошо зарабатывает, водит машину, живет в квартире, которую купила сама, и воспитывает ребенка. Алена уже была в разводе, но постоянно говорила о муже. То, что он алкоголик, не скрывала, но каждый раз, вспоминая о нем, «оправдывала». Он умный, интересный человек, любит их с сыном, никогда ей не изменял. Из наших бесед я поняла одно: это она продолжает его любить. А муж давно сделал свой выбор между семьей и алкоголем. Не в пользу Алены с сыном. Она много лет билась за семью и винила себя, что не может помочь мужу справиться с алкогольной зависимостью. Потом сдалась.