Тюменки выходят замуж за гастарбайтеров

История первая
Первым мужем моей соседки Светланы был ее одноклассник Дима. Красивый, умный парень из хорошей семьи. Они дружили со школы, потом Света ждала его из армии.
«Вернулся совсем другим человеком, — делится соседка. — Был спокойным, интеллигентным. Стал нервным, раздражительным. Начал пить, курить травку».
Приняв изрядную дозу алкоголя, муж начинал терроризировать Светлану ночными беседами на армейскую тематику. Он служил на границе. Там, по словам Димы, нередко случались перестрелки, в одной из которых погиб его товарищ. Он не мог смириться с этой потерей и с тем, что она осталась почти никем не замеченной. Средства массовой информации редко рассказывают о жизни пограничников — ни об обстрелах, ни о потерях на рубежах нашей Родины гражданское население почти ничего не знает. Видимо, этот контраст и подорвал психическое состояние Светиного мужа. Алкоголь и наркотики победили любовь молодой пары. Не смог помешать разрыву даже маленький сынишка. После очередного скандала Света подала на развод. О новом замужестве поначалу не думала, хотя возле молодой женщины всегда были поклонники.
«Все — или пьющие или женатые, — говорит Света. — Нормальных мужиков не так много, их быстро разбирают. Да у меня ведь еще Дениска. Нужно не только себе мужа искать, но и отца для сына».
О том, что в жизни моей соседки появился новый мужчина, я узнала, когда она пришла с приглашением на день рождения. Сказала, что на нем будет Игорь (имена героев изменены).
«Он добрый, порядочный, так красиво за мной ухаживал, — говорила Светлана, но в ее словах слышалась
Я заверила, что ничего не имею против нерусских, что это ее личное дело и так далее. Хотя, что греха таить, подумала, что Света решилась на этот шаг от отчаяния. Понятно ведь, что гастарбайтеру из Абхазии нужно
Прошло семь лет — они до сих пор живут душа в душу.
История вторая
Настя — настоящая русская красавица. И умница — с отличием окончила университет. Знает несколько иностранных языков. Стройная, с голубыми глазами. Правда, русая у нее коса или другого цвета — не знаю. Настя всегда ходит в платке — так требует мусульманский обычай. Она сознательно приняла мусульманство, потому что оно, по словам Насти, ей ближе других религий. Будущий муж, соответственно, тоже мусульманин. Более того, из другой страны.
«А ты не боишься выходить за иностранца? У них же другая культура, другой менталитет», — спрашиваю я.
«Ну и хорошо, что другой, — без тени сомнения отвечает Настя. — За русского я точно не пойду».
У Насти много аргументов в пользу мужчин, которых большинство из нас, грубо говоря, за людей не считает. «Чурки» — одно слово.
«У них есть корни, — говорит девушка. — Они знают своих родственников до седьмого колена и дальше, чтят семейные традиции. Берут на себя ответственность за жену, детей, родителей. Религия запрещает употребление спиртного и наркотиков, поэтому мужчины долго сохраняют молодость и здоровье. Значит и дети будут здоровыми, и обеспечить их будущее мужчина сможет. Да и не бросит жену с ребенком на произвол судьбы, как это делают наши».
История третья
С Аленой мы познакомились чуть больше года назад. Она самостоятельная женщина: хорошо зарабатывает, водит машину, живет в квартире, которую купила сама, и воспитывает ребенка. Алена уже была в разводе, но постоянно говорила о муже. То, что он алкоголик, не скрывала, но каждый раз, вспоминая о нем, «оправдывала». Он умный, интересный человек, любит их с сыном, никогда ей не изменял. Из наших бесед я поняла одно: это она продолжает его любить. А муж давно сделал свой выбор между семьей и алкоголем. Не в пользу Алены с сыном. Она много лет билась за семью и винила себя, что не может помочь мужу справиться с алкогольной зависимостью. Потом сдалась.
«Как представила, что с нами будет лет через
Почти год мы с ней не виделись, изредка общались по телефону. Алена говорила, что решила заняться собой — ходит на психологические тренинги, занимается йогой. Недавно пригласила меня на кофе и рассказала, что начала встречаться с мужчиной. Рассказала, что он ее сосед и давно положил на нее глаз. Она старалась этого не замечать. Молча проходила мимо, когда он открывал перед ней двери, когда провожал ее взглядом при случайной встрече у подъезда. Хотя чувствовала себя от этих давно забытых знаков внимания, как в юности — самой красивой и желанной. Потом ее затопили соседи, а он предложил помочь с ремонтом.
«Сделал все за несколько дней. Я не могла налюбоваться, как быстро и основательно он работает. Мужа сроду лампочку вкрутить не могла заставить, не то
Как только Алена начала перечислять достоинства своего нового друга, я уже догадалась, что за этим последует: «Ты, наверное, не поймешь меня… Он из Таджикистана…»
Статистика: в 2009 году в Тюмени зарегистрировано 317 межнациональных браков. Из них с выходцами из Азербайджана и Таджикистана создано по 57 семейных пар. На втором месте Украина — 48 браков. 38 тюменских девушек вышли замуж за казахов и 34 за армян. Также были зарегистрированы браки с гражданами Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии, США, Германии, Великобритании, Египта, Канады, Турции, Польши и Словении.
Количество смешанных браков, по данным тюменских ЗАГСов, с каждым годом растет.
P.S В этом материале говорится о причинах, которые заставляют русских девушек создавать семьи с людьми другой веры, культуры, менталитета. Есть и другая проблема: с чем сталкиваются девушки после замужества, оправдываются ли их надежды. Нередко в СМИ звучит информация, как
Комментарий психолога областного центра «Семья» Ирины Кислицыной:
— Всякий брак — вещь трудная и сложная, а смешанный брак особенно. Когда люди женятся, те или иные конфликты неизбежны, поскольку между мужчиной и женщиной всегда найдутся отличия во взглядах и мировоззрении. При заключении межкультурных браков два человека сталкиваются не только с индивидуальными, но и с культурными отличиями.
Исследования показали, что конфликты в межкультурных семьях возникают в основном
Чтобы сохранить межнациональную семью, нужно быть готовым полностью или частично отказаться от собственных привычек и взглядов, и принять поведение супруга. И лишь в очень редких случаях оба супруга могут сохранить в браке свою индивидуальность, приняв друг друга «такими, какие есть».
Вероника Ильина