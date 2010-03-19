Ода частному перевозчику

В отношении устаревания частных автобусов тоже поспорю. Да, многим по 20 лет, но они исправно ездят — в отличие от ряда муниципальных ЛИАЗов, купленных три года назад и уже ржавеющих за высокими заборами ПАТП. Частные автобусы шире, в них больше мест для сидения. Зимой в них теплее, а летом — прохладнее. Двери в них герметичнее, не пропускают столько шума и пыли. В салонах почти не слышно звуков работающих двигателя, узлов и агрегатов. У «старого» немецкого автобуса более плавный ход и поворот.