Ода частному перевозчику

Предстоящие перемены в работе городского транспорта Тюмени вызывают самые разные отклики и оценки. Портал Nashgorod.ru опубликовал мнение одного из сторонников реформы сферы частных перевозок в городе. Сегодня пользователям сайта предоставляем возможность ознакомиться с другой точкой зрения на ситуацию — ее представляет исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Союз частных перевозчиков». Своему тексту автор дал подзаголовок: «Субъективный взгляд на реформу городского транспорта»
Администрация города Тюмени планирует осуществить в текущем году существенные преобразования городского общественного транспорта. Нововведения предусматривают: разделение маршрутов на магистральные и подвозящие; значительное сокращение количества автобусов; установление экологического стандарта
1. Разделение маршрутов на магистральные и подвозящие.
То есть уехать из одного конца города в другой одним автобусом пассажиру уже не удастся — ему придётся совершать одну или несколько пересадок. Ясно, что увеличатся и сама продолжительность поездки, и её стоимость.
Кроме того, для реализации данной меры необходимо обустройство пересадочных пунктов, на которых одновременно будут скапливаться сотни нервных горожан. А скапливаться и нервничать точно будут, ведь ходить автобусы будут реже, потому что их станет меньше. И не поможет планируемая замена «маршруток» в часы пик большими автобусами, потому что такая замена — неравноценная. И обещанная бесплатная пересадка в течение часа — слабое утешение, ведь второй час
Помимо того, где это в Тюмени такие площадки, чтобы позволяли и разворачиваться на обратный круг автобусам, и вмещали достаточное количество пересаживающих граждан?
2. Сокращение количества автобусов.
Основные претензии к частным автобусам таковы: их слишком много, они создают заторы, водители устраивают гонки; автобусы устарели морально и физически; проверки у медика и механика проходят фиктивно; водители частных автобусов не местные и совершают ДТП; владельцы автобусов получают сверхприбыли.
Отвечаем: насчёт «много автобусов» — найдите утром и вечером хоть один пустой автобус, хоть одну пустую остановку — везде очереди, ожидание и давка в дверях. Насчёт гонок — спросите в «Тюменьгортрансе» — почему график движения автобусов настолько плотный (интервал между ними — до одной минуты), и какое наказание за срыв этого «гоночного» графика.
Кроме того, частные перевозчики не самовольно влезли на маршруты — их туда определила власть. Часто слышим упрёки — за взятку получили маршрут. Отвечу вопросом: где хоть одно уголовное дело по этим фактам?
Далее, если автобусов в городе действительно много, тогда откуда упрёки за 14 000 сорванных в январе рейсов? Это ведь просто избыточные автобусы не выехали, и, если следовать логике властей, ни одного среднестатистического пассажира перевозчики ждать не заставили.
Не следует забывать — скоро многие автобусы уйдут на дачные маршруты. Тогда и посмотрим, сколько лишних автобусов в городе, и кто в действительности частный перевозчик — рвач или
В отношении устаревания частных автобусов тоже поспорю. Да, многим по 20 лет, но они исправно ездят — в отличие от ряда муниципальных ЛИАЗов, купленных три года назад и уже ржавеющих за высокими заборами ПАТП. Частные автобусы шире, в них больше мест для сидения. Зимой в них теплее, а летом — прохладнее. Двери в них герметичнее, не пропускают столько шума и пыли. В салонах почти не слышно звуков работающих двигателя, узлов и агрегатов. У «старого» немецкого автобуса более плавный ход и поворот.
Частный перевозчик ежегодно меняет пол в салоне (100 тыс. руб.), перекрашивает кузов (100 тыс. руб.), постоянно перешивает чехлы на сиденьях
К слову, частные перевозчики свои автобусы регулярно обновляли, но этот процесс был приостановлен властями принудительно с конца прошлого — начала этого года. Людям просто не переоформляют договоры на новые машины. Ещё кстати, закупаемые для города МАЗы совсем не русские и даже не совсем белорусские, а состоят во многом из немецких комплектующих. Поддержка отечественного производителя, так сказать.
Насчёт фиктивных проверок медиков и механиков. Большинство частных автобусов базируются в ПАТП № 1 и № 2. У всех остальных необходимые договоры имеются, и эти договоры выполняются. Основная масса перевозчиков относится к выполнению всех требований предельно серьёзно и профессионально. Отдельные случаи нарушений у частников были, но посмотрите, так ли уж придирчиво проверяют водителей и технику в ПАТП — войти сможете беспрепятственно, вас даже не спросят куда и зачем.
Скажем больше, перевозчики неоднократно обращались к властям с просьбой выделить производственную базу под размещение частных автобусов для их централизованного обслуживания и осуществления контроля. Получили молчание, устные полуобещания, отписки. Документы можем показать.
В отношении национальности и квалификации водителей частных автобусов скажем следующее.
Профессиональной организации транспорта не способствует постоянная смена руководства ПАТП и городских органов управления.
Насчёт супердоходов частных перевозчиков. Нужно знать, что 62 — 65% всех пассажиров имеют право бесплатного проезда, причём почти все они (90%) целенаправленно пропускают муниципальные автобусы и садятся в более комфортные частные (цифры подсказали работники органов управления транспортом). За перевозку многочисленных федеральных и региональных льготников частный перевозчик компенсации не получает. Стоимость проезда длительное время не повышалась, а количество пассажиров последние несколько лет уменьшалось — люди покупали ставшие доступными автомобили. Январь текущего года все перевозчики сработали в убыток. Постоянно растут цены на топливо, запасные части, расходные материалы
Откуда тут взяться сверхприбылям? Многие перевозчики сводят концы с концами, едва рассчитываясь за купленные в кредит автобусы. Их целенаправленно вгоняли в состояние финансового коллапса, чтобы потом невинно потребовать купить новый автобус.
Частный перевозчик практически все действия по организации процесса перевозок делает своими силами. Многие лично водят свои автобусы, сами выполняют посильные ремонтные работы. Поверьте, статус частного перевозчика влечёт количество проблем, невообразимое для того, кто привык работать по найму («на дядю»). Вести малый частный бизнес — это очень тяжёлый труд. А занимаются им люди просто потому, что устали выполнять чужую волю, познали вкус самостоятельной работы и ответственности, узнали собственные возможности. Лично выполнять многие операции частного перевозчика вынуждает не жадность и стремление к наживе, а элементарная экономия. Иначе он разорится.
Кстати, именно
Более того, частник, не получая ничего из бюджета, сам является «дойной коровой» для ПАТП — за стоянку заплати 100 руб. в час, за выставление резервного автобуса 500 руб. в день, за якобы диспетчерское обслуживание 2 500 руб. в мес.
Остаётся недоумевать: зачем бюджет продолжает содержать эти «чёрные дыры», если гораздо рациональнее привлечь к перевозкам только субъектов малого предпринимательства, которые не требуют ни бюджетных вливаний, ни многочисленного управленческого аппарата.
Не будем забывать также о том, что за сухими словами «оптимизация количества автобусов» стоят тысячи людей, для которых это означает «утрата средств к существованию». Имеются в виду несколько тысяч увольняемых водителей и кондукторов. Имеются в виду сотни хозяев этих автобусов, надеявшиеся стать обеспеченными. Имеются в виду дети и престарелые родители всех перечисленных. Имеются в виду тысячи не совершённых этими людьми на пользу экономики города покупок, вкладов, кредитов, заказов работ и услуг. Замечу — всё это в условиях реально существующего
3. Установление экологического стандарта
Стандарт
То есть класс
Кроме того, соответствующий стандарт для топлива вводится несколькими годами позже, тогда какую пользу окружающей среде сейчас принесёт машина с двигателем
4. Введение безналичного расчёта за проезд. Современно, в духе последних веяний и слов о модернизации, информационных технологиях. Есть несколько «но».
Первое. Для приёма транспортных карт необходимо специальное оборудование — турникет на входе в автобус, что повлечёт давку при посадке, поскольку аппарату необходимо время для считывания карты. Автобус — это не метро.
Второе. Современный житель и так отягощён чуть ли не кипами всяческих пластиковых карт, и добавление к ним ещё одной жизнь пассажира не упрощает. Не чрезмерна ли информатизация в
Третье. Использование транспортной карты означает прохождение денег от пассажира к перевозчику через посредников (оператор + банк), у которых осядет часть денег. Искусственно создаётся доходность определённых структур, ещё и разницей в оплате (по карте дешевле, что привлечёт пассажиров). Так что речь идёт не о повышении прозрачности доходов перевозчика, а скорее об их перехвате. Причём пассажир думает, что все деньги платит именно перевозчику.
Четвёртое. Внедрение транспортной карты уже началось, но ни одного договора с частными перевозчиками об этом не заключено. Не доведено до них и
Открытого диалога властей и частных перевозчиков не получается, менять свои планы администрация города, по всему видно, не собирается. Так, уже объявлено о предстоящем расторжении договоров об организации перевозок, хотя они заключены на период до августа 2011 г. Где тут поверишь их же гарантиям заключения новых договоров на 5 лет?
Созданный транспортниками для защиты своих интересов Союз частных перевозчиков администрация города упорно игнорирует: к обсуждению вопросов и принятию решений не привлекает; на совещания являемся незваными; несколько рабочих встреч было, но без
Конечно, можно до последнего пытаться провести в жизнь реформу, столь скептически воспринимаемую перевозчиками. Однако народ взвинчен не
Александр Костырев