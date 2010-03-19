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Ода частному перевозчику

19 марта 2010, 13:19
Предстоящие перемены в работе городского транспорта Тюмени вызывают самые разные отклики, мнения и оценки. Портал Nashgorod.ru опубликовал мнение одного из сторонников реформы сферы частных перевозок в городе. Сегодня пользователям сайта предоставляем возможность ознакомиться с другой точкой зрения на ситуацию — ее представляет исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Союз частных перевозчиков». Своему тексту автор дал подзаголовок: Субъективный взгляд на реформу городского транспорта

Предстоящие перемены в работе городского транспорта Тюмени вызывают самые разные отклики и оценки. Портал Nashgorod.ru опубликовал мнение одного из сторонников реформы сферы частных перевозок в городе. Сегодня пользователям сайта предоставляем возможность ознакомиться с другой точкой зрения на ситуацию — ее представляет исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Союз частных перевозчиков». Своему тексту автор дал подзаголовок: «Субъективный взгляд на реформу городского транспорта»

Администрация города Тюмени планирует осуществить в текущем году существенные преобразования городского общественного транспорта. Нововведения предусматривают: разделение маршрутов на магистральные и подвозящие; значительное сокращение количества автобусов; установление экологического стандарта ЕВРО-3; введение безналичного расчёта за проезд. По всем этим пунктам у частных перевозчиков есть своё мнение, которое заключается в следующем.

1. Разделение маршрутов на магистральные и подвозящие.

То есть уехать из одного конца города в другой одним автобусом пассажиру уже не удастся — ему придётся совершать одну или несколько пересадок. Ясно, что увеличатся и сама продолжительность поездки, и её стоимость.

Кроме того, для реализации данной меры необходимо обустройство пересадочных пунктов, на которых одновременно будут скапливаться сотни нервных горожан. А скапливаться и нервничать точно будут, ведь ходить автобусы будут реже, потому что их станет меньше. И не поможет планируемая замена «маршруток» в часы пик большими автобусами, потому что такая замена — неравноценная. И обещанная бесплатная пересадка в течение часа — слабое утешение, ведь второй час из-за этой самой пересадки наступит быстро, и его придётся оплачивать.

Помимо того, где это в Тюмени такие площадки, чтобы позволяли и разворачиваться на обратный круг автобусам, и вмещали достаточное количество пересаживающих граждан?

2. Сокращение количества автобусов.

Основные претензии к частным автобусам таковы: их слишком много, они создают заторы, водители устраивают гонки; автобусы устарели морально и физически; проверки у медика и механика проходят фиктивно; водители частных автобусов не местные и совершают ДТП; владельцы автобусов получают сверхприбыли.

Отвечаем: насчёт «много автобусов» — найдите утром и вечером хоть один пустой автобус, хоть одну пустую остановку — везде очереди, ожидание и давка в дверях. Насчёт гонок — спросите в «Тюменьгортрансе» — почему график движения автобусов настолько плотный (интервал между ними — до одной минуты), и какое наказание за срыв этого «гоночного» графика.

Кроме того, частные перевозчики не самовольно влезли на маршруты — их туда определила власть. Часто слышим упрёки — за взятку получили маршрут. Отвечу вопросом: где хоть одно уголовное дело по этим фактам?

Далее, если автобусов в городе действительно много, тогда откуда упрёки за 14 000 сорванных в январе рейсов? Это ведь просто избыточные автобусы не выехали, и, если следовать логике властей, ни одного среднестатистического пассажира перевозчики ждать не заставили.

Не следует забывать — скоро многие автобусы уйдут на дачные маршруты. Тогда и посмотрим, сколько лишних автобусов в городе, и кто в действительности частный перевозчик — рвач или палочка-выручалочка для власти и пассажира.

В отношении устаревания частных автобусов тоже поспорю. Да, многим по 20 лет, но они исправно ездят — в отличие от ряда муниципальных ЛИАЗов, купленных три года назад и уже ржавеющих за высокими заборами ПАТП. Частные автобусы шире, в них больше мест для сидения. Зимой в них теплее, а летом — прохладнее. Двери в них герметичнее, не пропускают столько шума и пыли. В салонах почти не слышно звуков работающих двигателя, узлов и агрегатов. У «старого» немецкого автобуса более плавный ход и поворот.

Частный перевозчик ежегодно меняет пол в салоне (100 тыс. руб.), перекрашивает кузов (100 тыс. руб.), постоянно перешивает чехлы на сиденьях и т. д. Да и просто внешний вид старого частного автобуса через 20 лет эксплуатации гораздо современнее, чем у нового муниципального. Сравните с ЛИАЗами по названным позициям. В общем, 20 лет назад в Германии вовсю выпускали такие автобусы, к которым российский автопром и не приблизился до сих пор.

К слову, частные перевозчики свои автобусы регулярно обновляли, но этот процесс был приостановлен властями принудительно с конца прошлого — начала этого года. Людям просто не переоформляют договоры на новые машины. Ещё кстати, закупаемые для города МАЗы совсем не русские и даже не совсем белорусские, а состоят во многом из немецких комплектующих. Поддержка отечественного производителя, так сказать.

Насчёт фиктивных проверок медиков и механиков. Большинство частных автобусов базируются в ПАТП № 1 и № 2. У всех остальных необходимые договоры имеются, и эти договоры выполняются. Основная масса перевозчиков относится к выполнению всех требований предельно серьёзно и профессионально. Отдельные случаи нарушений у частников были, но посмотрите, так ли уж придирчиво проверяют водителей и технику в ПАТП — войти сможете беспрепятственно, вас даже не спросят куда и зачем.

Скажем больше, перевозчики неоднократно обращались к властям с просьбой выделить производственную базу под размещение частных автобусов для их централизованного обслуживания и осуществления контроля. Получили молчание, устные полуобещания, отписки. Документы можем показать.

В отношении национальности и квалификации водителей частных автобусов скажем следующее. Во-первых, разрез глаз на профессионализм не влияет. Во-вторых, это разве водитель частного автобуса в лоб протаранил джип с номерами РТО недавно возле рынка «Северный» на пустой улице в 6.30 утра? Обнародуйте статистику, сколько аварий совершено водителями ПАТП, а сколько — частными; сколько водителей ПАТП лишили прав за пьянку и т. д. Опубликуйте развёрнутые цифры вместо того, чтобы огульно обвинять частных перевозчиков во всех грехах.

Профессиональной организации транспорта не способствует постоянная смена руководства ПАТП и городских органов управления.

Насчёт супердоходов частных перевозчиков. Нужно знать, что 62 — 65% всех пассажиров имеют право бесплатного проезда, причём почти все они (90%) целенаправленно пропускают муниципальные автобусы и садятся в более комфортные частные (цифры подсказали работники органов управления транспортом). За перевозку многочисленных федеральных и региональных льготников частный перевозчик компенсации не получает. Стоимость проезда длительное время не повышалась, а количество пассажиров последние несколько лет уменьшалось — люди покупали ставшие доступными автомобили. Январь текущего года все перевозчики сработали в убыток. Постоянно растут цены на топливо, запасные части, расходные материалы и т. д.

Откуда тут взяться сверхприбылям? Многие перевозчики сводят концы с концами, едва рассчитываясь за купленные в кредит автобусы. Их целенаправленно вгоняли в состояние финансового коллапса, чтобы потом невинно потребовать купить новый автобус.

Частный перевозчик практически все действия по организации процесса перевозок делает своими силами. Многие лично водят свои автобусы, сами выполняют посильные ремонтные работы. Поверьте, статус частного перевозчика влечёт количество проблем, невообразимое для того, кто привык работать по найму («на дядю»). Вести малый частный бизнес — это очень тяжёлый труд. А занимаются им люди просто потому, что устали выполнять чужую волю, познали вкус самостоятельной работы и ответственности, узнали собственные возможности. Лично выполнять многие операции частного перевозчика вынуждает не жадность и стремление к наживе, а элементарная экономия. Иначе он разорится.

Кстати, именно из-за неспособности оптимизировать затраты заведомо убыточными являются крупные ПАТП. Они постоянно «сосут» из бюджета дотации на свои расходы, компенсации за перевозку льготников, просят средства на обновление автопарка и т. д.

Более того, частник, не получая ничего из бюджета, сам является «дойной коровой» для ПАТП — за стоянку заплати 100 руб. в час, за выставление резервного автобуса 500 руб. в день, за якобы диспетчерское обслуживание 2 500 руб. в мес. и т. д. и т. п. Причём выставляя резервный автобус, частник спасает ПАТП от срыва рейса и вправе был бы сам рассчитывать на премию; а диспетчерское обслуживание в действительности осуществляет не ПАТП, а совсем другая структура — МУ ПГТ «Тюменьгортранс». Частные перевозчики говорят: «Мы деньги зарабатываем, а ПАТП делает». Почувствуйте разницу.

Остаётся недоумевать: зачем бюджет продолжает содержать эти «чёрные дыры», если гораздо рациональнее привлечь к перевозкам только субъектов малого предпринимательства, которые не требуют ни бюджетных вливаний, ни многочисленного управленческого аппарата.

Не будем забывать также о том, что за сухими словами «оптимизация количества автобусов» стоят тысячи людей, для которых это означает «утрата средств к существованию». Имеются в виду несколько тысяч увольняемых водителей и кондукторов. Имеются в виду сотни хозяев этих автобусов, надеявшиеся стать обеспеченными. Имеются в виду дети и престарелые родители всех перечисленных. Имеются в виду тысячи не совершённых этими людьми на пользу экономики города покупок, вкладов, кредитов, заказов работ и услуг. Замечу — всё это в условиях реально существующего финансово-экономического кризиса и на фоне постоянных заявлений о поддержке малого бизнеса.

3. Установление экологического стандарта ЕВРО-3. Мера предусматривает лишение права работать на маршруте те машины, которые данному классу не соответствуют. Создаётся впечатление, что ЕВРО-3 — единственный экологический стандарт для автобусов. Это не так.

Стандарт ЕВРО-3 (официально — «экологический класс 3») установлен с 01.01.2008 г. и только в отношении автобусов, впервые вводимых в эксплуатацию. Он не запрещает эксплуатацию машин низших экологических классов. Технически исправные автобусы прежних лет выпуска по-прежнему два раза в год проходят техосмотры в ГИБДД, их владельцам транспортная инспекция по-прежнему выдаёт лицензии на право пассажирских перевозок.

То есть класс ЕВРО-3 просто повышенно экологичен. Но и технически исправные автобусы прежних лет выпуска ДОСТАТОЧНО ЭКОЛОГИЧНЫ. Подчеркну — ДВА федеральных государственных компетентных органа признают «старые» автобусы пригодными для перевозки людей, а городская администрация — нет.

Кроме того, соответствующий стандарт для топлива вводится несколькими годами позже, тогда какую пользу окружающей среде сейчас принесёт машина с двигателем ЕВРО-3, работающем на обычном «грязном» топливе? При таких обстоятельствах попытки ввести на местном уровне стандарт ЕВРО-3 весьма напоминает стремление под благовидным предлогом «выжать» якобы неэкологичные частные автобусы с рынка транспортных услуг, освободив его для кого-либо. Ещё одно — муниципальные ЛИАЗы, надо думать, этому самому ЕВРО-3 соответствуют.

4. Введение безналичного расчёта за проезд. Современно, в духе последних веяний и слов о модернизации, информационных технологиях. Есть несколько «но».

Первое. Для приёма транспортных карт необходимо специальное оборудование — турникет на входе в автобус, что повлечёт давку при посадке, поскольку аппарату необходимо время для считывания карты. Автобус — это не метро.

Второе. Современный житель и так отягощён чуть ли не кипами всяческих пластиковых карт, и добавление к ним ещё одной жизнь пассажира не упрощает. Не чрезмерна ли информатизация в общем-то незатейливых процессов оплаты проезда? Это как американские космонавты, у которых в невесомости отказала авторучка на батарейках и с насосом — когда русские как писали карандашом, так и пишут.

Третье. Использование транспортной карты означает прохождение денег от пассажира к перевозчику через посредников (оператор + банк), у которых осядет часть денег. Искусственно создаётся доходность определённых структур, ещё и разницей в оплате (по карте дешевле, что привлечёт пассажиров). Так что речь идёт не о повышении прозрачности доходов перевозчика, а скорее об их перехвате. Причём пассажир думает, что все деньги платит именно перевозчику.

Четвёртое. Внедрение транспортной карты уже началось, но ни одного договора с частными перевозчиками об этом не заключено. Не доведено до них и какого-либо правового акта, регламентирующего этот процесс.

Открытого диалога властей и частных перевозчиков не получается, менять свои планы администрация города, по всему видно, не собирается. Так, уже объявлено о предстоящем расторжении договоров об организации перевозок, хотя они заключены на период до августа 2011 г. Где тут поверишь их же гарантиям заключения новых договоров на 5 лет?

Созданный транспортниками для защиты своих интересов Союз частных перевозчиков администрация города упорно игнорирует: к обсуждению вопросов и принятию решений не привлекает; на совещания являемся незваными; несколько рабочих встреч было, но без каких-то результатов и протоколов. А на днях власти открыто потребовали от частников учредить новый союз под эгидой ПАТП — явно для повышения управляемости перевозчиков и создания видимости общественного одобрения своих проектов. Встречи пытаются проводить с отдельными перевозчиками, без открытого коллективного обсуждения.

Конечно, можно до последнего пытаться провести в жизнь реформу, столь скептически воспринимаемую перевозчиками. Однако народ взвинчен не кем-то извне, а действиями самой власти. И ей стоит задуматься: а останется ли транспортная общественность такой же послушной, как ранее.

Александр Костырев

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