Малый и средний бизнес получит другую поддержку

В 2010 году для малого и среднего бизнеса в регионе будет меньше выделено денег на компенсацию процентов по кредитам. «И это правильно, — считает Вадим Шумков. — В предыдущие два года на эти цели из областного бюджета было выделено в несколько раз больше средств. Это было вызвано тем, что многие предприятия встали перед выбором: либо закрываться-либо платить кредиты, ставка по которым выросла в два и более раза». Поддержка из областного бюджета для предприятий была в этой ситуации спасительной — бюджет компенсировал 100% ставки рефинансирования.