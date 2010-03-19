Малый и средний бизнес получит другую поддержку

Об этом на
По его словам, изменения объясняются, прежде всего, уменьшением областного бюджета. Регион будет участвовать в конкурсах Минэкономразвития для получения федеральных средств на поддержку малого и среднего бизнеса. Отметим, что в 2009 году объем финансирования программы «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» составил почти 913 млн. руб., в том числе из федерального бюджета — почти 185 млн. руб. «Надеемся, что в текущем году мы также получим значительное софинансирование за счет средств федерального бюджета», — сказал Вадим Шумков. В этом году определено пока только финансирование из областного бюджета — более 200 млн. руб.
В этом году предприятиям и предпринимателям не будут предоставлять займы. «За четыре года в фонде, в муниципальных образованиях по займам уже накоплен остаток под 500 млн. руб., это деньги, которые будут работать», — пояснил директор департамента.
В 2010 году для малого и среднего бизнеса в регионе будет меньше выделено денег на компенсацию процентов по кредитам. «И это правильно, — считает Вадим Шумков. — В предыдущие два года на эти цели из областного бюджета было выделено в несколько раз больше средств. Это было вызвано тем, что многие предприятия встали перед выбором: либо
Но долго это продолжаться не может, отметил директор департамента. Теперь средства, которые будут направляться на компенсацию процентов по кредитам, можно будет использовать только для кредитов, взятых на модернизацию основных средств и модернизацию производства.
В то же время, в несколько раз увеличивается компенсация по лизингу, теперь одно предприятие может рассчитывать на сумму до 10 млн. руб. Кроме того, для малых и средних предприятий вводится компенсация первого взноса по лизингу — до 1 млн. рублей «в одни руки».
В 2010 году предпринимателям и предприятиям будут компенсировать затраты на участие в выставках. Как и прежде, будут возмещаться затраты (до 300 тыс. руб.) на получение сертификатов соответствия (в основном сертификаты ГОСТ и ИСО).
Будет изменена система грантовой поддержки. Если прежде гранты выдавали на начало бизнеса, в сумме до 2 млн. рублей, то теперь — до 300 тыс. руб. одному начинающему предпринимателю и грант будет компенсационный. Будут возмещаться расходы по регистрации бизнеса, на получение лицензии, приобретение оборудования, программного обеспечения, франшизы, аренды офисов. На эти цели областной бюджет направляет 10 млн. рублей, такая же сумма может быть получена из федеральной казны.
В рамках перехода на энергоэффективные технологии предусмотрены расходы по двум направлениям.