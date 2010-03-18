nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Самая красивая девушка «Нефтегаза» — Алла Шевчук

18 марта 2010, 17:54
Самую красивую, обаятельную и пластичную девушку Нефтегазового университета определяли вчера во Дворце национальных культур «Строитель». За это звание боролись 14 смелых и уверенных в себе претенденток.
Сюжет
Тюмень

Концепция концертной программы конкурса была построена на теме балета. «Балет — это классика, то, с чего начинается танец. А любая женщина в движении совершенна и прекрасна», — отметил организатор конкурса Виктор Гарабажий.

За полчаса до начала зал и фойе «Строителя» были практически пусты, на сцене все еще репетировали несколько девушек и настраивал звук виртуоз-гитарист. Видимо, все, зная, что вовремя конкурс не начнется, не слишком торопились. Тем не менее, за час зал постепенно заполнился.

Поболеть за девушек и оценить их красоту собрались друзья и родители участниц, фотографы, журналисты, и, безусловно, студенты и студентки «Нефтегаза». В то время как мужская часть аудитории пришла сюда, чтобы оценить внешние данные участниц и узнать, какие они, самые красивые девушки университета, прекрасный пол активно визжал, аплодировал и топал, поддерживая подруг, которые участвуют в конкурсе.

И вот, наконец, занавес подняли — перед нами дефиле участниц, облаченных в спортивные купальники, пачки и туфли на каблуках. Действительно, женственный силуэт, струящиеся длинные волосы и короткая пышная юбка делали каждую девушку красавицей, браво организаторам за отличную идею. Но, видимо, на этом балетная тема в исполнении участниц была исчерпана, хотя в анонсах конкурса обещали, что девушки будут не только стоять на пуантах, но и танцевать на них.

Первый конкурс — «Визитка», в которой каждая из 14 девушек должна была рассказать о себе. В этом конкурсе как ни в одном другом можно понять характер девушек: кто-то произносил заученные фразы, пытаясь выдавать их за экспромт, кто-то шутил, кто-то вел себя естественно. Были и курьезы: «Я не люблю людей (длинная пауза) которые…». Зал на все реагировал очень живо, поддерживал и одобрял рассказы девушек аплодисментами.

Между выступлениями и дефиле участниц публику радовали выступление танцевальной студии ТНГНГУ в образе эльфов, слайд-шоу, в которых можно было оценить фотогеничность каждой девушки и понять, как проходила подготовка к конкурсу, и Ванесса Мэй, исполненная Максимом Макаровым на электрогитаре.

Интересно было наблюдать за интеллектуальным конкурсом, так как именно в нем определялось, жизнеспособна ли дилемма «красивая VS умная» или можно обладать этими качествами одновременно. Оказалось, что в большинство девушек достаточно эрудированны, хотя и тема вопросов («Балет») была известна заранее. Затем вопросы этой темы задавали зрителям, которые вышли на сцену. Количество правильных ответов было удручающим, что не преминул отметить и ведущий вечера.

И вот, наконец, финальное дефиле. Девушки в вечерних платьях с соблазнительными вырезами выходят на сцену под ручку с молодыми людьми, видимо, чтобы оттенить их женственность. Титул «Мисс Надежда» получает Евгения Зюлина, «Мисс Очарование» — Оксана Гончарова, «Мисс Улыбка» — Алена Феоктистова. «Мисс Нефтегаз» становится высокая голубоглазая блондинка Алла Шевчук. Она учится на втором курсе технологического института по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных носителей» (когда она говорила об этом в «визитке», зал взорвался аплодисментами) .Алле достался набор элитной косметики, подарок от «Нефтегаз-инвест», украшения от «Русской ювелирной сети», часы Swatch от компании «Техномир». Всем участницам были вручены дипломы и подарки от спонсоров. Летом все финалистки конкурса отправятся на отдых на Черноморское побережье — подарок от родного вуза.

#Новости#Красота#Конкурсы#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25