Самая красивая девушка «Нефтегаза» — Алла Шевчук

И вот, наконец, финальное дефиле. Девушки в вечерних платьях с соблазнительными вырезами выходят на сцену под ручку с молодыми людьми, видимо, чтобы оттенить их женственность. Титул «Мисс Надежда» получает Евгения Зюлина, «Мисс Очарование» — Оксана Гончарова, «Мисс Улыбка» — Алена Феоктистова. «Мисс Нефтегаз» становится высокая голубоглазая блондинка Алла Шевчук. Она учится на втором курсе технологического института по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных носителей» (когда она говорила об этом в «визитке», зал взорвался аплодисментами) .Алле достался набор элитной косметики, подарок от «Нефтегаз-инвест» , украшения от «Русской ювелирной сети», часы Swatch от компании «Техномир». Всем участницам были вручены дипломы и подарки от спонсоров. Летом все финалистки конкурса отправятся на отдых на Черноморское побережье — подарок от родного вуза.