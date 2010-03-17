В Заречных микрорайонах по-прежнему кипит строительство

Вот уже четвертый раз региональное агентство недвижимости «Этажи» провело экскурсию по новостройкам Тюмени - «Квартирный обзор». На этот раз гости агентства вновь посетили строительные объекты надежных застройщиков в микрорайонах заречной части города.
Первым объектом для участников акции были дома 3-его Заречного микрорайона одного из лидирующих застройщиков ООО «Партнер-Инвест». Достоинством домов компании является то, что квартиры выставляются на реализацию в абсолютно завершенном виде.
«Площади квартир разные, по нашим расчетам, порядка 170-180 тысяч рублей вы заплатите за ремонт, который будет длиться немалое время, а это не только затраты финансовые, но и достаточно нервозный период», - отметил директор по маркетингу компании Андрей Панасюк. Он также добавил, что весомый плюс отделки от застройщика в том, что ответственность за выполненные работ лежит на одной компании, то есть все претензии принимает «Партнер-Инвест». «Наша задача в том, чтобы дом начал жить полноценно как можно быстрее, поскольку просто «охранять» дом управляющей компании невыгодно», - добавил Андрей Петрович.
Сейчас в микрорайоне идет строительство последних домов комплекса 3-его Заречного микрорайона – ГП-18 и ГП-19. В ГП-18 богатый выбор однокомнатных и трехкомнатных квартир, а в ГП-19 пока есть и однокомнатные.
«Даже грустно осознавать, что 3-ий Заречный мы уже заканчиваем. Четыре года мы строили и вводили в эксплуатацию дома этого микрорайона, а теперь мы переходим на новый объект – строительство 4-го Заречного микрорайона - «Европейский», - поделился Андрей Панасюк.
Комплексное освоение территории, где застраивает один застройщик – удобно в том плане, что в единой организации проще планировать, где какие будут территории, как рассредоточить элементы благоустройства, как распределить мощности и т.д. «Тепло-, водоснабжение, электричество мы провели на новую стройку заранее, все просчитано с запасом, поэтому невозможна такая ситуация, что при подключении нового дома в других произойдет снижение мощностей. Сейчас мы используем порядка 20 процентов мощностей из тех, что мы уже провели на объект», - комментирует директор по маркетингу компании.
По его словам, в «Европейском» микрорайоне будет еще уютнее, поскольку центральная зона здесь будет пешеходной, а в 3-ем Заречном сделать такую зону мешали межквартальные проезды.
Первая очередь строительства представлена 8-, 9-, 10-, 17-этажными домами. Гости экскурсии побывали у котлована ГП-28. «В конце этого года мы закончим каркасы первой очереди и начнем отделочные работы. Все работы будут выполнены за 16-18 месяцев, хотя обычно цикл строительства занимает порядка 24 месяцев. Продажи уже открыты, имея собственные средства, мы имеем возможность предложить относительно невысокую цену – от 32,5 тысяч рублей за кв.м., а также беспроцентную рассрочку до 18 месяцев, то есть на весь период строительства», - рассказал Андрей Панасюк.
Волнующий экскурсантов цыганский поселок находится пока на территории строящегося микрорайона, но, по словам представителя компании, когда будет первые заселения новых жильцов в дома первой очереди, табор будет переселен на земли, выделенные губернатором области.
Сомневаться в планомерном выполнении застройки не стоит. Компания «Партнер-Инвест» давно завоевала репутацию положительного застройщика, она имеет собственные средства, а кредиты им обеспечивает МДМ-банк, который четко прослеживает сроки строительства и качество работ.
Второй объект, представленный на суд гостей, вновь вернул присутствующих в 3-ий Заречный. Домостроительная компания «ЖБИ-5» представила на суд гостей свое «детище» - жилой двухподъездный 16-этажный дом с нежилыми помещениями, расположенный по улице Газовиков – ГП-31. Особенностью этого дома является технология строительства - сборно-железобетонный каркас: сборные колонны, ригеля и плиты перекрытия монтируются на объекте, и ничего не заливается.
По словам начальника отдела продаж Надежды Баисовой, непроданными в доме остались только двухкомнатные квартиры площадями 70 - 79 кв.м. На 10 и 12 этажах есть две квартиры по 70 «квадратов», а квартиры в 79 кв.м. имеются практически на каждом этаже». «Двушки» - «распашенки» с потолками 2,70, совмещенными санузлами и нишами под гардеробную выставлены на продаже в черновой отделке. Стоимость таких апартаментов от 28 тысяч рублей за кв.м.
За счет того, что дом пристроен к уже сданному объекту «ЖБИ-5» - ГП-30, в комнатах, стыкованных с соседним объектом необычная планировка – пять углов.
В доме, согласно нормативам, два лифта – грузовой и пассажирский. Перед домом сейчас находятся склады стройматериалов застройщика, но на этой территории планируется благоустроенная детская площадка, за которой сейчас готовится котлован для будущего жилого дома с детским садом на первом этаже. Проблема парковки у жильцов дома решена с помощью полуподземного паркинга у дома.
Срок сдачи дома по плану 4 квартал 2010 года. По словам Надежды Баисовой, в сентябре все работы закончатся, а в декабре планируется заселение людей. На объекте сейчас работают каменщики и электрики, все коммуникации уже проложены. По проекту балконы идут не застекленные, «но так как фасад дома выходит на главную улицу, скорее всего, будем остеклять их», - пояснила представитель застройщика. Обслуживанием дома займется УК «Заря».
Застройщик «Меридиан Констракшн» провел гостей по уже сданному 14-этажному кирпичному дому по адресу проезд Солнечный – это яркое пятно 2-го Заречного микрорайона отличается от остальных домов не только оригинальным внешним видом и расцветкой. Планировки квартир вызывают противоречивые чувства: плавные изгибы коридоров и многоугольные просторные комнаты подойдут людям с богатой фантазией. В доме осталось порядка 30 квартир, цена которых от 33 тысяч за «квадрат».
В 1-ом Заречном микрорайоне по улице Муравленко «Меридиан Констракшн» начала строительство нового жилого комплекса «Современник». Комплекс представлен четырьмя домами, два из которых будут в монолитно-каркасном исполнении, а два в панельном. По заверениям представителей компании, планировки квартир обещают быть такими же интересными, а самая низкая цена однокомнатной квартиры на сегодня составляет 1 126 тысяч рублей.
Все дома комплекса будут 16-этажными, в каждом по два лифта. Квартир планируется около 530 штук. В монолитно-каркасном доме будет на этаже будет по 6 квартир, в панельном – по 4 квартиры. Самый большой дом на площадке - двухподъездный, остальные дома будут одноподъездные. Дома расположены в непосредственной близости к ТЦ «Па-На-Ма», что также удобно для горожан.
Сейчас на территории «Современника» начато строительство двух домов. На объекте работает кран, заливается плита перекрытия 4-го этажа каркаса, уже начато заполнение первого этажа двухподъездного дома.
«Строительство ведется в «бешенном» ритме: буквально два месяца назад здесь было только два этажа, а сейчас начинается строительство пятого», - прокомментировал директор АН «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Срок сдачи строящегося дома – конец 2011 года, но мы сдадим его раньше», - обещает застройщик. Такие темпы не навредят качеству строения, поскольку застройщик возлагает все силы именно на качество, поэтому, например, профессиональную бригаду каменщиков ждали на объекте три недели (до завершения ими работ на другом объекте), поскольку именно их квалификация позволит строить и быстро и качественно .
Из элементов благоустройства на территории будут располагаться детские площадки, а также ряд стояночных мест. По стечению обстоятельств рядом с комплексом идет строительство трехэтажного гаражного комплекса (строительство ведет другая организация), где при желании можно приобрести капитальный гараж.
По словам начальника коммерческого отдела Елены Третниковой, за февраль-март, на объекте продано уже семь квартир и несколько сделок в процессе заключения - продажи идут активно.
Более пятидесяти человек посетили экскурсию и смогли лично убедиться в качестве строений и получить ответы на все интересующие вопросы. Присутствующие очень активно делились мнениями и обсуждали объекты.
«Заречный – это район с очень интенсивной застройкой, иногда комплексной. Часто при выборе места проживания на годы вперед акцент делается на саму квартиру, а это в корне неправильно надо смотреть все, начиная от количества детсадов и заканчивая пониманием качества работы управляющей компании. Только всесторонний анализ способен сделать выбор по-настоящему качественным», - дал комментарий директор компании-организатора «Квартирного обзора» Ильдар Хусаинов. Он также выразил благодарность всем участникам акции.
Каждый клиент важен для застройщиков, поэтому помимо средних цен, строительные компании работают с рядами банков по всевозможным их продуктам и программам, предоставляют рассрочки на разных условиях и идут навстречу каждому клиенту, договориться с каждым из них в любом удобном ключе поможет АН «Этажи».
Евгения Лямзина