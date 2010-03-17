В Заречных микрорайонах по-прежнему кипит строительство

«Площади квартир разные, по нашим расчетам, порядка 170-180 тысяч рублей вы заплатите за ремонт, который будет длиться немалое время, а это не только затраты финансовые, но и достаточно нервозный период», - отметил директор по маркетингу компании Андрей Панасюк. Он также добавил, что весомый плюс отделки от застройщика в том, что ответственность за выполненные работ лежит на одной компании, то есть все претензии принимает «Партнер-Инвест». «Наша задача в том, чтобы дом начал жить полноценно как можно быстрее, поскольку просто «охранять» дом управляющей компании невыгодно», - добавил Андрей Петрович.