Текутьевское кладбище должно жить!

Когда сойдет снег, на Текутевском кладбище начнется глобальная реконструкция. Горожане и представители тюменской администрации сегодня рассматривали этот вопрос в рамках публичных слушаний.
В 2009 году были проведены работы по расчистке территории кладбища, по уборке сухих переросших деревьев, бурьяна. В итоге порядка 7 тонн мусора было вывезено с территории.
После расчистки кладбища, выявились существующие дорожки, которые сохранятся после реконструкции, найдено около 6 тысяч могил, большинство которых безымянные. Все захоронения нанесены на карту. «Если вы можете дать информацию о похороненных здесь людях, просим обращаться в учреждение на территории Текутьевского кладбища (Республики, 96) или по телефону 40-40-03», - добавил директор МАСУ Тюмени по вопросам похоронного дела «Некрополь» Александр Сеитков.
Председатель союза архитекторов Тюмени Ильфат Минулин предложил безымянным захоронениям установить каменные знаки, а памятники по возможности восстановить. Могилы, за которыми осуществляется должный уход – оставить в сегодняшнем виде. Несмотря на то, что кладбище является обособленной территорией, там обнаружены тропинки, по которым люди совершают ежедневные маршруты, вследствие чего вынесено предложение сделать несколько входных групп, однако, определить кладбищу режим работы, в результате чего, территория будет закрываться в определенные часы. «Текутьевский некрополь приобретет парковый вид, в котором будет некая центральная аллея – ориентир местности, а также места отдыха пришедших, покрытия дорожек, ливневые канализации и освещение», - резюмировал он.
Недовольство тем, что в летнее время были убраны несколько оградок с тех могил, за которыми осуществляется уход, выразили несколько горожан. На что Александр Сеитков ответил, что оградок каждому захоронению делать не планируется для удобного ухода за территорией, используя малогабаритный транспорт, а общая ограда останется та же, что и сегодня.
Предложение по установлению нескольких ворот горожане не поддержали, по их мнению, кладбище – не та территория, где можно сокращать путь на работу или прогуливаться. Таким образом, тюменцами предложено провести водопровод, чтобы можно было осуществлять полноценный уход за цветами на могилках, а также создать насыпи песка и щебня для оформления могил, поскольку на кладбище невозможно завезти что-либо транспортом. Одним из важных вопросов, по мнению жителей города, является охрана объекта, поскольку акты вандализма уже зафиксированы не единожды.
Поступило предложение оформить надгробия в едином стиле, однако, поддержать его оказалось сложно, так как на территории помимо православных захоронений, выявлены также мусульманские и иудейские сектора.
«Текутьевское кладбище должно жить! Необходимо ликвидировать те могилы, за которыми нет ухода, и установить правила, в которых обязать горожан следить за могилками. И продолжать хоронить там тех, у кого есть заслуги перед городом», - выдвинул предложение один из тюменцев. Многие из присутствующих поддержали это предложение.
«Это не последние слушания по этому объекту, - пообещал заместитель главы администрации города Василий Панов, - поэтому все предложения будут рассмотрены и учтены на следующем собрании».
Добавим, что захоронения на территории кладбища прекращены в апреле 1962 года.
Евгения Лямзина