Текутьевское кладбище должно жить!

Предложение по установлению нескольких ворот горожане не поддержали, по их мнению, кладбище – не та территория, где можно сокращать путь на работу или прогуливаться. Таким образом, тюменцами предложено провести водопровод, чтобы можно было осуществлять полноценный уход за цветами на могилках, а также создать насыпи песка и щебня для оформления могил, поскольку на кладбище невозможно завезти что-либо транспортом. Одним из важных вопросов, по мнению жителей города, является охрана объекта, поскольку акты вандализма уже зафиксированы не единожды.