Мария Кох — бриллиантовая невеста Тюмени

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru бриллиантовая невеста-2009 Мария Кох, о фестивале она узнала задолго до замужества и мечтала, что обязательно примет в нем участие после свадьбы. «Это шоу красоты, любви, счастья! Действительно достойное мероприятие! Если на своей свадьбе из-за суеты не удалось ощутить себя невестой в полной мере, на фестивале удается вновь почувствовать себя в этом приятном образе. Желаю всем девушкам испытать те же эмоции!», — сказала победительница. По ее словам, конкуренции на фестивале не чувствовалось, колких взглядов не было. Девушки подружились во время конкурсных мероприятий и акций и планируют общаться в дальнейшем.