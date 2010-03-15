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Мария Кох — бриллиантовая невеста Тюмени

15 марта 2010, 11:51
В Тюмени вновь выбрали бриллиантовую невесту. Ей стала Мария Кох. Удивительное дело — в этом году решение жюри совпало с мнением зрителей и самих участниц — Мария была признана также Невестой зрительских и дружеских симпатий.
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Тюмень

Девятый тюменский фестиваль невест «На крыльях ангелов любви…" проходил в ресторане «Винтаж». Роскошь интерьера подчеркивала красоту участниц и торжественность происходящего. Однако далеко не все зрители оценили решение организаторов превратить зал в импровизированный подиум — большинство рядов располагались боком к сцене, так, что наблюдать за действием получалось только на экранах. Зато когда невесты дефилировали между рядами, зрители видели каждую деталь костюма и прически, а также эмоции на лицах девушек.

А участницам было от чего поволноваться: весь вечер к ним были прикованы взгляды, зрители следили за каждым их словом и движением, а внимательное жюри еще и оценивало конкурсные выступление девушек. Кстати, если в прошлые годы судьями фестивали были в основном представительницы прекрасного пола, то честь «жюрить» нынешний конкурс выпала и мужчинам. Кроме автора проекта Виктории Ждановой, председателя городского комитета ЗАГС Надежды Бойко и бриллиантовой невесты-2008 Анны Гренц, учасниц оценивали журналист Александр Пересторонин, дизайнер Максим Некрасов, фотограф Сергей Куликов, рекламщик Алексей Люльчак.

Собственные свадебные платья участницы продемонстрировали во время конкурса «Визитная карточка», а потом удивили зрителей феерическими костюмами, приготовленными специально для фестиваля. Девять лет семейной жизни — фаянсовая свадьба, и невестам было предложено пофантазировать и создать образы, связанные с керамикой и фарфором. Каждая из участниц творчески подошла к вопросу — перед зрителями шествовали бабочки и феи, фарфоровые куколки, официантка и стюардесса с подносами, шахматная королева, ведьмочка, восточная красавица. Одна из участниц поразила зрителей и членов жюри номером с китайской крутящейся тарелкой. А свою любовь к мужьям невесты-2009 продемонстрировали в конкурсе признаний.

Пока невесты отдыхали, а члены жюри совещались, зрителей развлекали артисты и модели. Страстные танцы от театра пластики «Европа», виртуозное выступление квартета саксофонистов и «Соло влюбленного ковбоя» гитариста Андрея Карташова, как и дефиле свадебных платьев, вечерних нарядов и пеньюаров, сорвали аплодисменты зала.

Как верно заметил ведущий шоу Александр Сазонов, все участницы фестиваля невест-2009 — уже победительницы, ведь каждая из них «бриллиантовая» для любимого супруга. Тем не менее, конкурс есть конкурс, титулы и награды должны найти своих обладательниц.

Кружевной невестой стала Ирина Иванова, хрустальной — Евгения Бабинцева, фарфоровой — Юлия Исакова, коралловой — Елена Крысанова, жемчужной — Ольга Зайцева, рубиновой — Екатерина Турбина, сапфировой — Надежда Голендухина, изумрудной — Людмила Гайсина, платиновой — Ирина Мошкина. Кроме того, участницы стали победительницами специальных номинаций от организаторов фестиваля и спонсоров. Серебряной невестой, а также самой экзотической невестой стала Аля Белоконь. Ленту золотой невесты получила Татьяна Павлова. Победительницей фестиваля и бриллиантовой невестой-2009 признана Мария Кох. Она же стала невестой зрительских и дружеских симпатий. Невестой интернет-симпатий стала Танзиля Пестрякова, на сайте фестиваля за нее проголосовали 656 человек. Остальные девушки получили звание «фаянсовая невеста». Впереди у участниц традиционный «день подаркодарения».

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru бриллиантовая невеста-2009 Мария Кох, о фестивале она узнала задолго до замужества и мечтала, что обязательно примет в нем участие после свадьбы. «Это шоу красоты, любви, счастья! Действительно достойное мероприятие! Если на своей свадьбе из-за суеты не удалось ощутить себя невестой в полной мере, на фестивале удается вновь почувствовать себя в этом приятном образе. Желаю всем девушкам испытать те же эмоции!», — сказала победительница. По ее словам, конкуренции на фестивале не чувствовалось, колких взглядов не было. Девушки подружились во время конкурсных мероприятий и акций и планируют общаться в дальнейшем.

Муж Марии — Кондрат — сначала был против участия супруги в фестивале невест, но мужественно прошел все этапы подготовки к мероприятию и теперь, зная, что его жена признана «бриллиантовой», счастлив. Впереди у молодой семьи еще одно приятное испытание — Мария Кох примет участие во всероссийском фестивале невест, который пройдет в Краснодаре. Организатор фестиваля Виктория Жданова надеется, что тюменская бриллиантовая невеста-2009 станет лучшей и на федеральном уровне. Тогда в 2011 году российский фестиваль невест вернется на родину, в Тюмень.

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