Мария Кох — бриллиантовая невеста Тюмени

Девятый тюменский фестиваль невест «На крыльях ангелов любви…" проходил в ресторане «Винтаж». Роскошь интерьера подчеркивала красоту участниц и торжественность происходящего. Однако далеко не все зрители оценили решение организаторов превратить зал в импровизированный подиум — большинство рядов располагались боком к сцене, так, что наблюдать за действием получалось только на экранах. Зато когда невесты дефилировали между рядами, зрители видели каждую деталь костюма и прически, а также эмоции на лицах девушек.
А участницам было от чего поволноваться: весь вечер к ним были прикованы взгляды, зрители следили за каждым их словом и движением, а внимательное жюри еще и оценивало конкурсные выступление девушек. Кстати, если в прошлые годы судьями фестивали были в основном представительницы прекрасного пола, то честь «жюрить» нынешний конкурс выпала и мужчинам. Кроме автора проекта Виктории Ждановой, председателя городского комитета ЗАГС Надежды Бойко и бриллиантовой
Собственные свадебные платья участницы продемонстрировали во время конкурса «Визитная карточка», а потом удивили зрителей феерическими костюмами, приготовленными специально для фестиваля. Девять лет семейной жизни — фаянсовая свадьба, и невестам было предложено пофантазировать и создать образы, связанные с керамикой и фарфором. Каждая из участниц творчески подошла к вопросу — перед зрителями шествовали бабочки и феи, фарфоровые куколки, официантка и стюардесса с подносами, шахматная королева, ведьмочка, восточная красавица. Одна из участниц поразила зрителей и членов жюри номером с китайской крутящейся тарелкой. А свою любовь к мужьям
Пока невесты отдыхали, а члены жюри совещались, зрителей развлекали артисты и модели. Страстные танцы от театра пластики «Европа», виртуозное выступление квартета саксофонистов и «Соло влюбленного ковбоя» гитариста Андрея Карташова, как и дефиле свадебных платьев, вечерних нарядов и пеньюаров, сорвали аплодисменты зала.
Как верно заметил ведущий шоу Александр Сазонов, все участницы фестиваля
Кружевной невестой стала Ирина Иванова, хрустальной — Евгения Бабинцева, фарфоровой — Юлия Исакова, коралловой — Елена Крысанова, жемчужной — Ольга Зайцева, рубиновой — Екатерина Турбина, сапфировой — Надежда Голендухина, изумрудной — Людмила Гайсина, платиновой — Ирина Мошкина. Кроме того, участницы стали победительницами специальных номинаций от организаторов фестиваля и спонсоров. Серебряной невестой, а также самой экзотической невестой стала Аля Белоконь. Ленту золотой невесты получила Татьяна Павлова. Победительницей фестиваля и бриллиантовой
Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru бриллиантовая
Муж Марии — Кондрат — сначала был против участия супруги в фестивале невест, но мужественно прошел все этапы подготовки к мероприятию и теперь, зная, что его жена признана «бриллиантовой», счастлив. Впереди у молодой семьи еще одно приятное испытание — Мария Кох примет участие во всероссийском фестивале невест, который пройдет в Краснодаре. Организатор фестиваля Виктория Жданова надеется, что тюменская бриллиантовая