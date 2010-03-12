Первая пешеходная «подземка» города распахнет двери со дня на день

Сейчас строители передают этот объект управе. Его содержание будет обходиться в копеечку. Только за свет придется платить около миллиона рублей в год. Ведь помещение длинною 24 метра и шириной почти восемь будет отапливаться с помощью электричества. Частично расходы будет компенсировать торговля. Здесь появятся павильоны. Для будущих продавцов и персонала уже есть все условия.