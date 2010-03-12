Первая пешеходная «подземка» города распахнет двери со дня на день

Единственный в Тюмени подземный переход полгода ждет открытия. Правда, переход уже распахнул свои двери, но не для всех. Городские власти это сделали эксклюзивно для телерадиокомпании «Регион-Тюмень».
Возведение перехода длилось полтора года. Строители уверяют, что уложились точно в срок, несмотря на то, что сначала им мешали коммуникации, а потом пришлось долго оформлять документы. Сейчас они уже готовы. И теперь тюменцам ничего не мешает спокойно переходить дорогу под землей.
Строительство этого объекта обошлось более чем в триста миллионнов рублей. Но эти расходы оправданны, уверенны городские власти. Над переходом будет меньше пробок. Машинам не будут мешать ни светофоры, ни пешеходы. Кстати последним уже не придется тратить время, чтобы перейти дорогу.
Переход оснащен 16 видеокамерами, изображение с которых поступает на монитор. Кстати, такую же картинку видят и в ближайшем отделении милиции. Так что стражи порядка могут оперативно приехать на место, если потребуется. Пока пешеходов здесь нет, но скоро они появятся, уверен глава управы Восточного административного округа Владислав Черкашин.
«Это вопрос двух-трех дней», - заверил он.
Сдачу перехода в эксплуатацию придержала бумажная волокита. С ноября он уже готов на сто процентов. Подрядчики с гордостью говорят - первый блин получился не комом.
«Хорошо получился. Все довольны и мы тоже. Даже гордость берет», - говорит начальник участка строительной организации Владимир Брыксин.
Сейчас строители передают этот объект управе. Его содержание будет обходиться в копеечку. Только за свет придется платить около миллиона рублей в год. Ведь помещение длинною 24 метра и шириной почти восемь будет отапливаться с помощью электричества. Частично расходы будет компенсировать торговля. Здесь появятся павильоны. Для будущих продавцов и персонала уже есть все условия.
«На этом участке дорогу неудобно переходить. Зеленый свет горит очень мало. С коляской идти просто не реально. Наконец откроют переход и нам - мамочкам будет очень удобно», - считает Юлия Южакова.
Этот переход - первая ласточка в Тюмени. И далеко не последняя. Сейчас строители уже готовятся к началу строительства еще одного перехода - на этот раз прямо в центре города.