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Сколько стоит встретить лето в форме

11 марта 2010, 14:49
О том, насколько совершенна наша фигура, стоит задуматься уже сейчас — нужно животик подобрать, ягодицы подкачать, спинку выпрямить… В этом нам помогут многочисленные тюменские фитнес-центры, фитнес-клубы, и спорткомплексы.
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Тюмень

Не за горами жаркое лето, манящее солнечными лучами, ласковым ветерком и песочными пляжами. Девушки облачатся в короткие юбки и легкие платья, а на мужчинах можно будет лицезреть обтягивающие футболки и шорты. Поэтому о том, насколько совершенна наша фигура, стоит задуматься уже сейчас — так, нужно животик подобрать, ягодицы подкачать, спинку выпрямить… В этом нам помогут многочисленные тюменские фитнес-центры, фитнес-клубы, и спорткомплексы.

Пожалуй, самый известный в Тюмени фитнес-клуб — это «Эдельвейс». В «Эдельвейсе» заботятся не только о вашей спортивной форме, но и предлагают расслабиться и получить удовольствие в двух видах саун, приобрести «шоколадный» загар, а также вылечить или предупредить болезни с помощью массажа. Одно из интересных направлений, предлагаемых клубом — реальный уличный бой, где научат универсальным методикам схватки без правил, предназначенным для подготовки мужчин и женщин к реальным ситуациям. «Эдельвейс» известен тем, что отношения с клиентами в нем не ограничиваются рамками клуба — здесь организуют велопрогулки, выезды в горы и многое другое. Существенный минус этого фитнес-клуба — неудобное расположение. Стоимость клубных карт в «Эдельвейсе» варьируется от 1800 до 5700 руб./мес.

Спорткомплекс «Дорожник» напоминает «шведский стол» по количеству предлагаемых услуг: помимо присутствующих в каждом уважающем себя фитнес-центре тренажерного зала, кардиозоны и зала групповых тренировок, здесь ведут занятия по ушу, таэквондо, айкидо, греко-римской борьбе, которые помогут обрести гармонию в душе и научат постоять за себя. Тем, кому не дают покоя идеальная осанка и грация балерин, придутся по душе занятия в балетной студии (2000 руб. в месяц, 3 раза в неделю). Художественная гимнастика, брейк-данс, ретро-класс, бассейн… чего здесь только нет! Разовое занятие обойдется вам в 200 руб., абонемент на месяц (12 занятий) в тренажерный зал — 1400 руб., в зал групповых программ — 1600 руб.

Йога-центр ANANDA предлагает занятия по двум направлениям: для здоровья и духовного совершенствования — йога, цигун и тайцзицюань (в недавнем времени эффективное боевое искусство), для развития мышечной силы, гибкости и пластичности — фитнес и танцы. Разовое посещение стоит здесь от 250 до 350 руб., по абонементу — от 240 до 295 руб. за занятие, персональная тренировка — 600 или 800 руб.

В клубе Studio Fitnes не действует система абонементов — здесь клиентам предлагают клубные карты (от 2500 до 3900 руб./мес.), в стоимость которых входит неограниченное посещение тренажерного зала и групповых программ, кардиозоны и велостудии, инфракрасной сауны. Разовых посещений здесь нет, единственное исключение — возможен гостевой визит по рекомендации члена клуба.

«Фишка» спортивного клуба «Вираж» — это бассейн с противотоком, имитирующим течение. Скорость противотока может регулироваться, в зависимости от силы пловца. Естественно, в «Вираже» есть и тренажерный зал, и фитнес, и танцы. Одно из необычных предложений — обучение танцу Bossa nova — томному, бразильскому, впитавшему в себя солнечное тепло. Стоимость посещения по абонементу тренажерного зала варьируется от 125 до 250 руб. за занятие, аэробики, пилатеса, танцев и йоги — от 150 до 250 руб., бассейн+сауна — от 300 до 450 руб. Предлагает «Вираж» и клубные карты (посещение без ограничений) — от 3900 руб. до 5400 руб. за месяц.

Стиль-студия Flash объединяет танцевальное направление, фитнес и студию красоты. Лучшие педагоги по уличным и клубным танцам, хип-хопу, стрип-пластике и модерну научат вас управлять телом и сливаться с танцевальными ритмами, благодаря чему вы обретете уверенность в себе. Стоимость разового посещения — от 150 руб., абонементы на месяц — от 1150 до 1900 руб.

Лозунг фитнес-клуба «СитиСпорт» — нужно стремиться не к идеальной фигуре, а к здоровью. А средством к этому послужит посещение тренажерного зала или групповых программ. Абонемент в тренажерный зал обойдется здесь в сумму от 700 до 1600 руб./мес., а групповые занятия (ушу, кикбоксинг, йога, танец живота и другие) — 150 руб. за занятие по абонементу, 200 руб. — за разовое посещение.

Спорт-классу «Гурьев» на днях исполнилось 2 года, но, несмотря на его юность, выбор спортивных программ здесь достаточно широк: фитнес (аэробика, степ-аэробика, фитбол, силовые уроки, йога, пилатес, детский фитнес и другие), танцы (испанские, клубные, балет, стрип-пластика, танец живота), тренажерный зал. Стоимость занятий по клубным картам — от 1000 до 3200 руб. в мес., абонементы (8 занятий в месяц) — 1600–2000 руб., посещение тренажерного зала — от 1330 до 2900 руб. в мес.

Спортивный клуб Cityfitness помимо основных «приятностей» — расположение в центре, огромная площадь, профессиональное оборудования и прекрасное обслуживание — привлекателен еще и тем, что входит в одноименную сеть. Согласитесь, если вы часто ездите в командировки, сходить в фитнес-клуб в другом городе по уже приобретенной карте очень приятно. Стоимость клубной карты — от 1900 руб.

Следует отметить, что максимальная цена в вышеуказанных расценках — это обычно стоимость посещений в вечернее, удобное для работающих людей, время; эта цена действует при оплате за один месяц (как правило, при оплате 3, 6 или 12 месяцев занятий вы получите существенные скидки); эта цена для тех, кто не претендует на льготы (не школьники, не студенты-очники, не пенсионеры).

Таким образом, если вам по душе фитнес «all inclusive» с неограниченным количеством посещений, возможностью пользоваться сауной и другими «плюшками» — вам стоит выбрать клуб с системой оплаты по клубным картам. Чтобы обзавестись такой картой на месяц, приготовьтесь облегчить кошелек на сумму от 3200 до 6000 руб. Хотите сэкономить — можете выбрать утреннее время посещения клубов, оплатите длинный период посещения либо берите с собой партнера по здоровому образу жизни. Разбег минимальной стоимости клубных карт на месяц — от 1000 до 4000 руб.

Система абонементов или клип-карт с фиксированным количеством занятий (10–12 в месяц) для посетителей (а, скорее, посетительниц) танцев и фитнеса обойдется в меньшую сумму: в «прайм-тайм» и без льгот — от 1600 до 3000 руб., по льготным ценам — от 1200 до 1650 руб. Абонемент на прокачивание разных групп мышц в тренажерном зале в течение месяца стоит от 1400 до 2900 руб., а если воспользоваться льготными предложениями — от 1250 до 1700 руб.

Стоимость разовых посещений фитнес-центров зависит от их политики: так в заведениях, где используются клубные карты, разовые посещения допускаются только по рекомендации обладателей клубных карт и стоят недешево (500 — 850 руб.), в остальных — от 200 до 350 руб.

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