Сколько стоит встретить лето в форме

Не за горами жаркое лето, манящее солнечными лучами, ласковым ветерком и песочными пляжами. Девушки облачатся в короткие юбки и легкие платья, а на мужчинах можно будет лицезреть обтягивающие футболки и шорты. Поэтому о том, насколько совершенна наша фигура, стоит задуматься уже сейчас — так, нужно животик подобрать, ягодицы подкачать, спинку выпрямить… В этом нам помогут многочисленные тюменские
Пожалуй, самый известный в Тюмени
Спорткомплекс «Дорожник» напоминает «шведский стол» по количеству предлагаемых услуг: помимо присутствующих в каждом уважающем себя
В клубе Studio Fitnes не действует система абонементов — здесь клиентам предлагают клубные карты (от 2500 до 3900 руб./мес.), в стоимость которых входит неограниченное посещение тренажерного зала и групповых программ, кардиозоны и велостудии, инфракрасной сауны. Разовых посещений здесь нет, единственное исключение — возможен гостевой визит по рекомендации члена клуба.
«Фишка» спортивного клуба «Вираж» — это бассейн с противотоком, имитирующим течение. Скорость противотока может регулироваться, в зависимости от силы пловца. Естественно, в «Вираже» есть и тренажерный зал, и фитнес, и танцы. Одно из необычных предложений — обучение танцу Bossa nova — томному, бразильскому, впитавшему в себя солнечное тепло. Стоимость посещения по абонементу тренажерного зала варьируется от 125 до 250 руб. за занятие, аэробики, пилатеса, танцев и йоги — от 150 до 250 руб., бассейн+сауна — от 300 до 450 руб. Предлагает «Вираж» и клубные карты (посещение без ограничений) — от 3900 руб. до 5400 руб. за месяц.
Лозунг
Спортивный клуб Cityfitness помимо основных «приятностей» — расположение в центре, огромная площадь, профессиональное оборудования и прекрасное обслуживание — привлекателен еще и тем, что входит в одноименную сеть. Согласитесь, если вы часто ездите в командировки, сходить в
Следует отметить, что максимальная цена в вышеуказанных расценках — это обычно стоимость посещений в вечернее, удобное для работающих людей, время; эта цена действует при оплате за один месяц (как правило, при оплате 3, 6 или 12 месяцев занятий вы получите существенные скидки); эта цена для тех, кто не претендует на льготы (не школьники, не
Таким образом, если вам по душе фитнес «all inclusive» с неограниченным количеством посещений, возможностью пользоваться сауной и другими «плюшками» — вам стоит выбрать клуб с системой оплаты по клубным картам. Чтобы обзавестись такой картой на месяц, приготовьтесь облегчить кошелек на сумму от 3200 до 6000 руб. Хотите сэкономить — можете выбрать утреннее время посещения клубов, оплатите длинный период посещения либо берите с собой партнера по здоровому образу жизни. Разбег минимальной стоимости клубных карт на месяц — от 1000 до 4000 руб.
Система абонементов или
Стоимость разовых посещений