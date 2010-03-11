Сколько стоит встретить лето в форме

Пожалуй, самый известный в Тюмени фитнес-клуб — это «Эдельвейс». В «Эдельвейсе» заботятся не только о вашей спортивной форме, но и предлагают расслабиться и получить удовольствие в двух видах саун, приобрести «шоколадный» загар, а также вылечить или предупредить болезни с помощью массажа. Одно из интересных направлений, предлагаемых клубом — реальный уличный бой, где научат универсальным методикам схватки без правил, предназначенным для подготовки мужчин и женщин к реальным ситуациям. «Эдельвейс» известен тем, что отношения с клиентами в нем не ограничиваются рамками клуба — здесь организуют велопрогулки, выезды в горы и многое другое. Существенный минус этого фитнес-клуба — неудобное расположение. Стоимость клубных карт в «Эдельвейсе» варьируется от 1800 до 5700 руб./мес.