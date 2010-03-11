Кого обслуживает частный транспорт Тюмени?

Вы заметили, конечно же, и то, что многие водители по-русски говорят с трудом. Да и относятся к своей работе, словно когда-то получили навыки торговли на базаре. «Зачем крячишь дарагой? Ну и чо что гнилого тавара много палажил! Зато съешь быстро, можешь прямо сейчас, а то до дому не донесешь! Зачем обижаешь, какой имодиум? Товар самый лучший спелый!» Вот и сегодня для этих водителей из солнечных стран мы, пассажиры, все равно что покупатели на рынке — им главное продать услугу, а какого она качества, их мало волнует.