Тюменская «Европа» по приемлемой цене

Инфраструктура района включает в себя все необходимое для жизни горожанина: школа, детский сад, поликлиническое отделение, магазины, многоуровневые паркинги, коммерческие площади под услуги разного рода и прочее. «Мы даже подумывали распределить направления деятельности по микрорайону и продавать коммерческие площади как готовый бизнес, чтобы на несколько домов была, к примеру, одна парикмахерская, но отказались от этой идеи», - рассказал Андрей Петрович. Поликлиника будет расположена на первом этаже домов в третьей очереди строительства. Детсад и школа должны быть построены с привлечением бюджетных средств, поэтому о сроках их ввода говорить рано. Но инвесторы уверены, что все сложности будут решены своевременно.