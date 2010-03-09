Тюменская «Европа» по приемлемой цене

Новый микрорайон с звучным названием «Европейский» появится в заречной части города Тюмени. Уже в середине марта первая свая войдет в землю. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор по маркетингу компании «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк.
Плюсом этого микрорайона является не только комфортные условия проживания, но и приемлемая ценовая планка. «Поскольку спрос на объекты есть уже сегодня, продажа объектов начинается прямо с этапа котлована. Цена сегодня составляет 32 тысячи 500 рублей за квадратный метр, однако она будет подниматься на разных этапах строительства. По расчетам компании, до 43 тысяч рублей», - резюмировал Андрей Петрович. Общий объем инвестиций в проект - порядка шести миллиардов рублей.
Микрорайон будет строиться пятью очередями до 2015 года. Первую очередь застройщик планирует сдать в феврале 2012 года – для этих домов существующий «Зеленый берег» станет «магазином у дома». Пять домов очереди будут возводиться одновременно, в двух из них и открывается продажа.
«Европейский» он потому, что идея планировочных решений «подсмотрена» в Европейских странах: фонтан в центральной части микрорайона, пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны, архитектурная подсветка – все это отражает именно европейский стиль, считает представитель компании. Отделка домов предполагается в едином стиле – строгом и спокойном. «Названия улицам и проездам еще не придуманы, но мы уже сегодня готовы принимать предложения и обсуждать их», - добавил он.
Инфраструктура района включает в себя все необходимое для жизни горожанина: школа, детский сад, поликлиническое отделение, магазины, многоуровневые паркинги, коммерческие площади под услуги разного рода и прочее. «Мы даже подумывали распределить направления деятельности по микрорайону и продавать коммерческие площади как готовый бизнес, чтобы на несколько домов была, к примеру, одна парикмахерская, но отказались от этой идеи», - рассказал Андрей Петрович. Поликлиника будет расположена на первом этаже домов в третьей очереди строительства. Детсад и школа должны быть построены с привлечением бюджетных средств, поэтому о сроках их ввода говорить рано. Но инвесторы уверены, что все сложности будут решены своевременно.
Отметим, что транспортная схема в связи с большей загруженностью должна будет несколько измениться. «Нужны будут новые маршруты и дополнительные машины. Этот вопрос будет решаться», - заверил представитель «Партнер-Инвеста».
Андрей Петрович также пояснил, что по опыту продаж в 3-ем Заречном микрорайоне однокомнатные квартиры являются наиболее частым выбором переселенцев. «С учетом достойной ценовой планки в новом микрорайоне, не исключен, более активный спрос на «двушки», поэтому расчетами компании предусмотрено уже в первой очереди порядка 45 процентов однокомнатных и 40 процентов – двухкомнатных квартиры, остальные – трехкомнатные», - сообщил он. Планировки квартир ожидаются совершенно иные, нежели в уже завершенном микрорайоне, например, предполагается сделать мобильной перегородку между кухней и комнатой, поскольку ее зачастую убирают, придав вариант студии. «Студия – это одна комната, а у нас такой вариант предполагается не в однокомнатных квартирах», - уточнил директор по маркетингу компании.
Жемчужиной «Европейского» Андрей Панасюк назвал пяти-, шестиэтажный дом повышенной комфортности, плюсом которого является закрытый двор и подземный паркинг. Самые высотные дома будут 17-этажные, а также 9-, 10-этажные.
Евгения Лямзина