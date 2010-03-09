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Тюменская «Европа» по приемлемой цене

9 марта 2010, 16:35
Новый микрорайон со звучным названием «Европейский» появится в заречной части Тюмени. Уже в середине марта первая свая войдет в землю. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор по маркетингу компании «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк.

Плюсом этого микрорайона являются не только комфортные условия проживания, но и приемлемая цена. «Поскольку спрос на квартиры есть уже сейчас, продажа объектов начинается еще с этапа котлована. Цена квадратного метра в настоящее время составляет 32 тысяч 500 рублей, однако она будет подниматься на разных этапах строительства. По расчетам компании, цена вырастет до 43 тысяч рублей», — резюмировал Андрей Петрович. Общий объем инвестиций в проект — порядка шести миллиардов рублей.

Микрорайон будет строиться пятью очередями до 2015 года. Первую очередь застройщик планирует сдать в феврале 2012 года — для этих домов торговый центр «Зеленый берег» станет «магазином у дома». Пять домов очереди будут возводиться одновременно, в двух из них и открывается продажа.

Название «Европейский» для микрорайона выбрано потому, что идея планировочных решений «подсмотрена» в странах Европы. Фонтан в центральной части микрорайона, пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны, архитектурная подсветка — все это характерно для европейского стиля, считает представитель компании. Отделка домов предполагается в едином стиле — строгом и спокойном. «Названия улицам и проездам еще не придуманы, но мы уже готовы принимать предложения и обсуждать их», — добавил он.

Инфраструктура района включает в себя все необходимое для жизни горожанина: школу, детский сад, поликлинику, магазины, многоуровневые паркинги, коммерческие площади под офисы и предприятия сферы услуг и т. д. «Мы даже думали распределить направления деятельности по микрорайону и продавать коммерческие площади как готовый бизнес, чтобы на несколько домов была, к примеру, одна парикмахерская, но отказались от этой идеи», — рассказал Андрей Панасюк. Поликлиника будет расположена на первом этаже одного из домов в третьей очереди строительства. Детсад и школа должны быть построены с привлечением бюджетных средств, поэтому о сроках их ввода говорить рано. Но инвесторы уверены, что все сложности будут решены своевременно.

Отметим, что транспортная схема в связи с большей загруженностью должна будет несколько измениться. «Нужны будут новые маршруты и дополнительные машины. Этот вопрос будет решаться», — заверил представитель «Партнер-Инвеста».

Андрей Панасюк также пояснил, что по опыту продаж в 3-ем Заречном микрорайоне однокомнатные квартиры являются наиболее частым выбором переселенцев. «С учетом достойной ценовой планки в новом микрорайоне не исключен более активный спрос на „двушки“, поэтому расчетами компании предусмотрено уже в первой очереди порядка 45% однокомнатных и 40% двухкомнатных квартир, остальные — трехкомнатные», — сообщил он.

Планировки квартир ожидаются совершенно иные, нежели в уже завершенном микрорайоне. Например, предполагается сделать мобильной перегородку между кухней и комнатой, поскольку ее часто убирают, превращая пространство в студию. «Студия — это одна комната, а у нас такой вариант предполагается не в однокомнатных квартирах», — уточнил директор по маркетингу компании.

Жемчужиной «Европейского» Андрей Панасюк назвал пяти-, шестиэтажный дом повышенной комфортности, плюсом которого являются закрытый двор и подземный паркинг. Самые высотные дома будут 17-этажными. Кроме того, в микрорайоне построят 9-, 10-этажки.

Евгения Лямзина

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