Тюменская «Европа» по приемлемой цене

Инфраструктура района включает в себя все необходимое для жизни горожанина: школу, детский сад, поликлинику, магазины, многоуровневые паркинги, коммерческие площади под офисы и предприятия сферы услуг и т. д. «Мы даже думали распределить направления деятельности по микрорайону и продавать коммерческие площади как готовый бизнес, чтобы на несколько домов была, к примеру, одна парикмахерская, но отказались от этой идеи», — рассказал Андрей Панасюк. Поликлиника будет расположена на первом этаже одного из домов в третьей очереди строительства. Детсад и школа должны быть построены с привлечением бюджетных средств, поэтому о сроках их ввода говорить рано. Но инвесторы уверены, что все сложности будут решены своевременно.