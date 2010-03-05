Очереди в управлении Росреестра: выстоять и… не сдаться!

В тюменском управлении Росреестра (в обиходе — регпалате) горожанам приходится выстаивать в очереди по много часов. Чтобы сдать документы на оформление недвижимости, в залах на улице Горького приходится проводить и три, и четыре часа. И это — если повезет. А не повезет…
Пользователь портала Nashgorod.ru рассказал свою «очередную» историю с Росреестром. К уже сданному пакету документов для оформления квартиры ему надо было принести еще одну справку (донести — на языке регистраторов). Несколько раз тюменец выкраивал время (часа по два), заезжал в управление, стоял в очереди, но так и не смог сдать эту справку. Наконец на сдачу был выделен целый день — 26 февраля. Молодой человек простоял в очереди с открытия - 9 утра - до конца рабочего дня. Но его очередь так и не подошла! Перед ним оказались люди с несколькими пакетами документов — у одного на 8 квартир, у другого на 20.
Попытку сдать справку тюменцу придется повторить. Но пока он отложил это испытание — сидеть еще день в душном зале, в ожидании и неведении — а вдруг снова не удастся сдать?… Все возмущение и недоумение по поводу ТАКИХ очередей он высказал корреспонденту портала.
Возможно, каждый из сотен людей, ежедневно просиживающих и простаивающих в очередях Росреестра многие часы, мог бы рассказать свою историю. Или не рассказывать - люди в зале раздражены и утомлены, на вопросы посторонних им отвечать не хочется: что толку, все равно ничего не меняется - тратить множество времени на ожидание придется.
Прокомментировать ситуацию согласилась главный специалист-эксперт отдела приема-выдачи документов управления Росреестра Ирина Гольцева. Она подробно рассказала, как организован прием документов в управлении.
В отделе несколько кабинетов по приему документов: в 209 кабинете работает 17 окон по приему основных пакетов, первые три окна осуществляют дополнительный прием документов. Есть 201 кабинет, где осуществляется прием документов по ипотечным сделкам, социальным программам; там работают два специалиста. С 1 марта к ним добавились еще два специалиста, которые принимают заявления о постановке на кадастровый учет. В 202 кабинете ведутся консультации и предварительная запись на сдачу документов. В 203 кабинете четыре специалиста принимают документы от заявителей по предварительной записи, и одно окно работает на приеме документов от ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, других льготных категорий. Итого — на приеме документов от физических лиц 26 человек, каждый из них принимает в день 40–50 пакетов. Отдел работает с 8.45 до 19.00. В субботу — с 9.00 до 17.00.
Есть предварительная запись по телефону 39-68-23, можно записаться и лично в отделе консультирования (каб.202). Записываться нужно за две недели — назначается время, выдается талон. Кроме того, примерно через месяц появится предварительная запись через сайт управления.
С 1 марта этого года заявители могут подать и получить документы по почте, однако заявление от гражданина должно быть нотариально заверено.
Главный специалист-эксперт настоятельно рекомендовала тюменцам пользоваться консультациями, получать предварительную информацию на сайте или стендах в управлении — какие документы должны быть представлены для регистрации сделки.
Информация Ирины Гольцевой, возможно, полезная для тюменцев. Но что же очереди? На этот вопрос ответа так и нет: ответить нечего.
Служба явно не справляется с тем потоком людей, который вынуждены обращаться в управление Росреестра. Предварительная запись никак не может быть панацеей - записывают только с утра и на один день. На донесение документов предварительной записи нет.
Стоять, только стоять — вот что остается тюменцам. Два, три часа — если повезет, не повезет — и шести мало… Будем стойкими?