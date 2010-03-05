Очереди в управлении Росреестра: выстоять и… не сдаться!

Пользователь портала Nashgorod.ru рассказал свою «очередную» историю с Росреестром. К уже сданному пакету документов для оформления квартиры ему надо было принести еще одну справку (донести — на языке регистраторов). Несколько раз тюменец выкраивал время (часа по два), заезжал в управление, стоял в очереди, но так и не смог сдать эту справку. Наконец на сдачу был выделен целый день — 26 февраля. Молодой человек простоял в очереди с открытия - 9 утра - до конца рабочего дня. Но его очередь так и не подошла! Перед ним оказались люди с несколькими пакетами документов — у одного на 8 квартир, у другого на 20.