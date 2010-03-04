Музыкальный коктейль для милых дам

Не претендуя на объективность и основываясь на мнении окружающих, корреспондент Nashgorod.ru составил
1. Марсельеза. Изначально международный женский день затевался как праздник женщин, боровшихся за свои права. Поэтому гимн французской революции как нельзя лучше напомнит прекрасному полу об истоках «праздника весны».
2. Ария Бонни из оперетты Имре Кальмана «Сильва». Без женщин жить нельзя на свете, нет! Эта фраза должна стать девизом грядущего понедельника для всех мужчин. Действительно, разве можно прожить без прекрасного пола? Нет, даже и пытаться не стоит, лучше напевайте ненавязчивую песенку — и хорошее настроение вам обеспечено.
3. Владимир Высоцкий — «Баллада о любви». Название говорит само за себя. Песня поистине эпохальная, ее и представлять не нужно. Фальшь в делах любви — самое последнее дело, а песни Высоцкого всегда правдивы.
4. Фристайл — «Ах, какая женщина». Эта песня хоть и считается «избитой», но очень популярна среди женщин.
5. Stevie Wonder — I Just Called To Say I Love You. Песня известна и любима многими. Наверное, благодаря простому смыслу припева: «Я позвонил, чтобы сказать, я люблю тебя». Просто и приятно.
6. Gary Moore — Still Got The Blues. Самая популярная композиция известного блюзмена заставляет таять женские сердца. «Это было так давно, но я всё ещё грущу по тебе», — поет Гарри. А ведь каждой даме приятно думать, что она «одна единственная навеки».
7. Петр Налич — «Деридум». Не смотрите, что название кажется тарабарщиной. Сладкоголосый певец с первых нот покоряет души женщин всех возрастов. Помогают ему в этом голос оперного певца, приятные мелодии и нежные тексты: «Как люблю я твой взгляд с поволокой…». Налич прекрасен, и внешне тоже. Поэтому для прослушивания с дамой сердца используйте только аудиофалы.
8. Frankie Valli — Can’t Take My Eyes Off You Lyrics. «Ты слишком хороша, чтобы быть правдой, не могу оторвать своих глаз от тебя». От мужчин подобные фразы услышишь не каждый день, поэтому дружно радуемся тому, что есть певцы, которое сочиняют такие стихи, и слушаем, слушаем, слушаем…
9. Adriano Celentano — Confessa. Грустный текст. Девушка разлюбила, а импозантный итальянец страдает. Нет, женщины совсем не коварные существа, просто песня очень красивая.
10. Чайф — «17 лет». Гимн молодости, красоты, счастья… Женщины, которых любят, не стареют никогда, и музыканты из Екатеринбурга это понимают. Хорошо, что у тюменок есть понимающие соседи, рассказавшие об этом способе сохранения молодости всей стране.
В день весеннего праздника все радиостанции стараются включить в свой плейлист композиции для женщин и про женщин. Как рассказала Наталья Андреева, ведущая эфира «Радио 7», в день 8 марта на их радиостанции звучат обычно «За женщин всех» Стаса Михайлова, «Ах, какая женщина» группы «Фристайл» и «Необыкновенная» Александра Панайотова. «Для меня самая восьмимартовская песня — песня, которая создаст мне праздничное настроение, и она никакое отношение к теме „весна, цветы, женщина“ не имеет, — поделилась личным мнением радиоведущая. — Чтобы настроение поднялось, и я ощутила вкус праздника, мне не нужен текст,