Музыкальный коктейль для милых дам

В день весеннего праздника все радиостанции стараются включить в свой плейлист композиции для женщин и про женщин. Как рассказала Наталья Андреева, ведущая эфира «Радио 7», в день 8 марта на их радиостанции звучат обычно «За женщин всех» Стаса Михайлова, «Ах, какая женщина» группы «Фристайл» и «Необыкновенная» Александра Панайотова. «Для меня самая восьмимартовская песня — песня, которая создаст мне праздничное настроение, и она никакое отношение к теме „весна, цветы, женщина“ не имеет, — поделилась личным мнением радиоведущая. — Чтобы настроение поднялось, и я ощутила вкус праздника, мне не нужен текст, а-ля „За женщин всех“, мне нужна просто одна из моих любимых песен».