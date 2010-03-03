Ювелирные подарки к 8 марта

«Немые бриллианты часто действуют на женский ум сильнее всякого красноречия», — писал Шекспир. Мужчины, понимая это, стремятся покорить сердца неприступных красавиц с помощью драгоценностей. Уже завоеванные дамы сердца, а также мамы, сестры и бабушки современных рыцарей также не останутся без сияющего подарка. Как сообщили Nashgorod.ru в ювелирных магазинах города, тюменцы либо только присматриваются к витринам, либо уже нашли и купили драгоценность, достойную шейки, пальчика или ушек любимой женщины. Впрочем, до 8 марта еще несколько дней, продавцы ожидают особого ажиотажа в субботу и в воскресенье.
Особым спросом у тюменских покупателей пользуются бриллианты. Кольца, кулоны и браслеты с «лучшими друзьями девушек» раскупают, несмотря на высокую цену. Красоту драгоценных камней подчеркивает оправа из белого или красного золота. Стоимость украшений с бриллиантами зависит от веса изделия и размера камня. Например, в ювелирном магазине «Золотой перекресток» минимальная цена золота с бриллиантовой вставкой — 2500 рублей за грамм.
«Коллеги» бриллиантов по степени драгоценности — сапфиры, рубины и изумруды -у тюменцев не в почете. А вот менее престижные и ощутимо более дешевые полудрагоценные и поделочные камни находят своих покупателей. Аметист, яшма, гранат, турмалин, нефрит, агат, бирюза, топаз — есть из чего выбрать подарок. Цветовое разнообразие самоцветов позволит подобрать украшение в цвет глаз любимой или под ее любимый наряд. Как рассказала Ксения, продавец магазина «Золото 585», часто мужчины выбирают камень по знаку зодиака девушки. козерогам подойдет гранат, водолеям — аметист, скорпионам — топаз, ракам — оникс. Как вариант, купить
Любимцем многих модниц остается жемчуг. Натуральный камень, как правило, белого, кремового или розоватого цвета. Желтые, черные и голубые жемчужины встречаются редко и стоят дорого. Современные технологии позволяют создать искусственный жемчуг любого размера, формы и цвета. При этом стоимость такого жемчуга существенно ниже натурального. В тюменских ювелирных салонах нитка жемчуга может стоить от 500 до 15 000 рублей. Цена зависит от качества, цвета и размера камня, а также от материала застежки.
Более скромным, но не менее приятным подарком станет украшение из золота или серебра без вставок. Выбор огромен — кулоны разнообразной формы, тонкие и массивные браслеты, кольца с причудливыми узорами, оригинальные броши. Цена изделия напрямую зависит от веса: грамм золота стоит от 1200 рублей, грамм серебра — от 150 рублей. Чтобы подарок стал более личным, можно сделать гравировку — написать на колечке имя любимой, памятную дату или поздравление. Такую услугу оказывает, например, магазин «Золотая лавина».
Ювелирные украшения — удовольствие недешевое, и, чтобы дамы не остались без подарка, многие салоны скидками и акциями помогают джентльменам и их кошелькам. В магазинах «Русской ювелирной сети» скидки на золото 20% при покупке от 3000 рублей, на столько же снижены цены на серебро при покупке от 1000 рублей. Диапазон скидок в ювелирном магазине «Лазурит» — от 15 до 30%, в салоне «Черная жемчужина» — распродажа украшений со скидкой 40%. Сеть «Золото 585» предлагает покупать два изделия по цене одного, а также смотреть на разноцветные ценники, означающие разные типы скидки. А салон «Адамас» в честь 8 марта проводит акцию «Купи цепь — браслет в подарок» и продает часть украшений по заводским ценам.