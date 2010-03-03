Ювелирные подарки к 8 марта

Ювелирные украшения — удовольствие недешевое, и, чтобы дамы не остались без подарка, многие салоны скидками и акциями помогают джентльменам и их кошелькам. В магазинах «Русской ювелирной сети» скидки на золото 20% при покупке от 3000 рублей, на столько же снижены цены на серебро при покупке от 1000 рублей. Диапазон скидок в ювелирном магазине «Лазурит» — от 15 до 30%, в салоне «Черная жемчужина» — распродажа украшений со скидкой 40%. Сеть «Золото 585» предлагает покупать два изделия по цене одного, а также смотреть на разноцветные ценники, означающие разные типы скидки. А салон «Адамас» в честь 8 марта проводит акцию «Купи цепь — браслет в подарок» и продает часть украшений по заводским ценам.