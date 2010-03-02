Погостить можно в каждом районе города

На центральной улице города располагается отель «Восток». Отдельно стоящее здание, в котором есть все для отдыха: ресторан, бар, народная пивная, клубный зал с дискотекой 80-х и уютная сауна на двух человек. Наличие площадей также позволяют организовать здесь мероприятия различного рода (тренинги, конференции, презентации и проч.). 378 номеров гостиницы оборудованы всеми необходимыми принадлежностями – мебель, бытовая техника, ванная комната, а также индивидуальный набор туалетных принадлежностей. В стоимость номера включен завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Одноместный номер обойдется гостю от 2300 до 3000 рублей за сутки – цена увеличивается, если включить в обслуживание обед и ужин. Отметим, что проживание одного ребенка до 7 лет в отеле не оплачивается. Чуть подороже – от 2500 до 3200 рублей – стоимость одноместного номера особой комфортности. Двухместные номера различаются по цене в зависимости от площади номера и от количества проживающих там гостей. Один гость за сутки оставит в отеле от 3000 до 5200 рублей, двое проживающих – до 6500 рублей. Бизнес-номер, предназначенный для проживания 1-2 человек, обойдется гостям от 3500 до 5500 рублей.