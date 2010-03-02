Погостить можно в каждом районе города

В современном понимании гостиница или отель – это уже не только номера для проживания путешественников и гостей города, но и место для проведения романтической или деловой встречи и смены рутинной обстановки.
Главное в выборе временного пристанища, конечно же, месторасположение, сервис и цена. В каждом районе областного центра есть места для комфортной остановки гостей города и проведения выходных. Экскурсию по тюменским гостиницам провел наш журналист.
На центральной улице города располагается отель «Восток». Отдельно стоящее здание, в котором есть все для отдыха: ресторан, бар, народная пивная, клубный зал с дискотекой 80-х и уютная сауна на двух человек. Наличие площадей также позволяют организовать здесь мероприятия различного рода (тренинги, конференции, презентации и проч.). 378 номеров гостиницы оборудованы всеми необходимыми принадлежностями – мебель, бытовая техника, ванная комната, а также индивидуальный набор туалетных принадлежностей. В стоимость номера включен завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Одноместный номер обойдется гостю от 2300 до 3000 рублей за сутки – цена увеличивается, если включить в обслуживание обед и ужин. Отметим, что проживание одного ребенка до 7 лет в отеле не оплачивается. Чуть подороже – от 2500 до 3200 рублей – стоимость одноместного номера особой комфортности. Двухместные номера различаются по цене в зависимости от площади номера и от количества проживающих там гостей. Один гость за сутки оставит в отеле от 3000 до 5200 рублей, двое проживающих – до 6500 рублей. Бизнес-номер, предназначенный для проживания 1-2 человек, обойдется гостям от 3500 до 5500 рублей.
Тюменская гостиница «Астория» - трехэтажное здание этой гостиницы ограждено от шумных улиц жилыми домами. Располагается здание по улице 50 лет Октября, 62а, к. 4. Сейчас в строении сдаются номера только на одном этаже (6 номеров), на остальных площадях ведутся внутренние работы. «График работ бригад построен так, чтобы не мешать клиентам, то есть «шумные» работы ведутся, когда в помещении никого нет», - заверила администратор гостиницы.
Гостиница «Уютная» - существует в областном центре уже много лет. Расположение восьмиэтажного здания гостиницы близ железнодорожного полотна не мешает клиентам спокойно отдыхать в комнатах, поскольку пластиковые окна защищают гостей от посторонних шумов. В здании 172 номера, но сейчас гостиница не используется в полную силу: заселены лишь четыре этажа, остальные помещения открываются и закрываются по мере заселения. Сейчас особого «наплыва» клиентов нет, - прокомментировала представитель заведения. Стоимость всех одноместных номеров в гостинице варьируется от 1600 до 2400 рублей. Двухкомнатный «Люкс» - 4000 рублей. В стоимость проживания входит завтрак, меню которого можно выбрать в кафе гостиницы. Из дополнительных услуг есть также конференц-залы, сауна, кафе и бар.
Ближе всех к железнодорожному вокзалу расположена гостиница «Филтон» - 6 номеров класса «люкс», 29 – первой категории и 2 – второй. Оплата апартаментов есть как посуточная, так и почасовая. «Люкс» на час одному клиенту обойдется в 1200 рублей, двум – 1300, а сутки от 5500 до 7000 рублей.
Номер на час в этой гостинице можно снять от 800 до 1000 рублей, а сутки от 3100 до 4900. В стоимость проживания также входит завтрак типа «Шведский стол». К услугам гостей также предоставлены сауна, бассейн и бильярд.
В стоимость номера в отеле «Тюмень» входит не только завтрак, но и доступ в Интернет (Wi-Fi), занятия в тренажерном зале, а также посещение ночного клуба «Манхэттен». Номера удовлетворят любого гостя - от одноместных и двухместных до «люкса» и «президентских» апартаментов. Ценовая планка отеля соответствует качеству и сервису «4 звезды». Одноместный номер первой категории обойдется клиенту в 6400 рублей, «люкс» - 12600, а сюит «президентский» - 25000 рублей в сутки. Но всегда действуют привлекательные пакетные предложения. «Гостиница позиционируется как Бизнес-отель, а деловой сезон уже начался, люди активно приезжают в Тюмень по работе, поэтому недостатка клиентов мы не испытываем», - прокомментировала ассистент отдела маркетинга и продаж отеля. Этот год для гостиницы – юбилейный – 15 лет. И приятным подарком для гостей в юбилейный год стало новое предложение «Романтический уикенд», которое позволит любые выходные сделать праздником. Эта услуга стоит 6900 рублей на двоих – проживание в комфортабельном номере, романтический ужин, посещение spa-центра, а также завтрак – такие выходные могут стать приятным подарком на 8 Марта, годовщину свадьбы или любой другой праздник.
На улице Московский тракт, располагается еще один отель – «Савалан». 78 номеров отеля подразделяются на стандартные, «люкс» и номера-«студии». Ценовой диапазон - от 3000 до 4600 рублей в сутки.
В Заречном микрорайоне тоже есть своя гостиница – «Югра-Вест». В здании 54 номера, ценовой разбег в которых от 800 до 5000 в сутки. В минимальную сумму входит комната с мебелью и общий санузел на три номера. Как сообщила администратор гостиницы, порядка половины номеров сейчас пустуют, объяснить причину этого она не смогла. Гостиница «Макс» также подойдет тем, кто приехал по делам в Заречные микрорайоны. Самый недорогой одноместный номер в гостинице можно снять за 1200 рублей. «Семейный» номер обойдется в 1500, но всего 600 рублей стоит три часа в этом номере. Цена двухкомнатного VIP-номера в сутки – 3500 рублей, а три часа в нем – всего 1800. Из доп.услуг в гостинице есть сауна и в ближайшее время планируется буфет, - рассказали в заведении.
Бизнес-отель «Евразия» - новый отель «4 звезды» в историческом центре Тюмени. Каждый из 87 просторных номеров оснащен интерактивным и спутниковым ТV, телефоном и системой климат-контроля. Цена одноместного номера 6400, двухместного – 8000 рублей, номер «Студия» - 10000, «Семейный» - 8000, «Люкс» - 13000. В стоимость проживания входит завтрак (шведский стол), мини-бар, персональный электронный сейф, Интернет (Wi-Fi), пользование тренажерным залом, часовое посещение spa, включающее финскую баню, хаммам, душ впечатлений, ледяной фонтан и джакузи. Для проведения деловых мероприятий - услуги бизнес центра, конференц-зал, комнаты для переговоров, каминная. В здании имеется два ресторана и кафе-кондитерская, где к каждому празднику проводятся вечеринки с разнообразной программой. Акция «Раннее бронирование» позволит получить гостю скидку на проживание 5%, так же есть спецпредложения для молодоженов. С 1 марта «Евразия» приглашает горожан на ланч, стоимость которого от 180 рублей, прокомментировала директор службы маркетинга и продаж отеля.
Гостиница «Тюменская» находится далеко от шумного центра города в микрорайоне Войновка. Здание гостиницы представляет собой двухэтажный коттедж, в котором располагаются 4 номера. По словам управляющей гостиницы, к осени планируется расширение количества номеров до 10. Стоимость проживания в гостинице от 3000 рублей, скидку в 10% можно получить при проживании в апартаментах более трех дней. Особенностью гостиницы является дополнительная услуга – баня на дровах с купелью, бассейн в 18 м., а придомовая территория и великолепный вид на березовую рощу позволят отдохнуть в гостинице как за городом. Апартаменты можно также снять на пару часов – такое удовольствие обойдется вам в 1000 рублей.
В районе Дома Обороны располагается гостиница «Западная» - 16 номеров располагаются на первом этаже жилого здания по улице Барнаульской. Одноместные номера классов «Эконом» и «Стандарт» стоят 1400 и 1600 рублей соответственно, а двухместные – 2000-2500. Номера укомплектованы необходимой мебелью, техникой и санузлами. По словам администратора заведения, недостатка в клиентах на сегодня они не испытывают.
География гостиниц и отелей Тюмени достаточно широка, сервис и ценовая планка – различны. Стоить лишь определить, чего мы хотим от гостиницы и какую сумму готовы потратить, определиться с районом и транспортной доступностью, - и отдых в отелях города станет комфортным времяпрепровождением.
Евгения Лямзина