«Лампочки Медведева»: экономно и эффективно

Как правильно выбрать энергосберегающую лампу и каковы ее преимущества, обсуждали сегодня на семинаре «Эффективное применение современных технологий энергосбережения. Практика. Опыт. Экономия».
Мнением о преимуществах применения энергосберегающих ламп с тюменцами поделились специалисты из Москвы и Барнаула.
Один из важнейших плюсов «лампочки Медведева» - срок службы. По данным специалистов, он значительно превышает срок службы обычных ламп накаливания. Свет энерголамп не вредит зрению и выделяет меньше тепла, что снижает риск плавления каких-либо деталей бра, люстр и не приведет к выгоранию материалов.
Немаловажным является снижение нагрузки на электросети. Так как значительное количество жилого фонда было построено в советское время, проводка в этих домах не рассчитана на большое количество потребителей (холодильник, стиральная машина-автомат, электрический чайник, компьютер, СВЧ-печь и т.п.). Это очень важный аспект, о котором часто забывают, что перегрузка проводки может привести к возгоранию. Количество пожаров из-за замыкания сети в масштабах Российской Федерации постоянно растет.
При покупке энергосберегающих ламп стоит обратить внимание на тип, вид и цоколь лампы.
Поскольку световая отдача энергосберегающей лампы в пять раз больше, чем обычной, специалисты советуют при выборе необходимой делить мощность обычной лампы накаливания на пять. Напомним, что диапазон мощности энерголамп - от 3 до 150 Вт.
Энергосберегающие лампы способны светить разным цветом, который не вызывает стробоскопического эффекта, то есть не утомляет зрение и благоприятно воздействуют на глаза человека и его нервную систему. Однако не каждый может сразу привыкнуть к необычному свету. Чтобы выбрать подходящий оттенок (2700 К - теплый белый свет, 4200 К - дневной свет, 6400 К - холодный белый свет), лучше поэкспериментировать с несколькими лампами. Для дома и квартиры рекомендуется применять более теплые цвета - мягкий белый цвет. Например, если в комнате нет естественного освещения, то лучше использовать лампы дневного света, с ними комната будет казаться светлее.
Тип цоколя у энергосберегающих ламп идентичен традиционным лампам накаливания. Большая часть световых приборов рассчитана на цоколь Е27 («стандартный»). Но есть и такие приборы, которые имеют цоколь Е14 («миньон»), Е40 («для промышленных светильников») и GX53 («для потолочных светильников»).
Отметим, что в семинаре, организованном компанией ООО НТЦ «Энергосберегающие технологии» при поддержке департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тюмени и НП «Центр энергоэффективных и инновационных технологий», приняли участие представители управляющих компаний, ТСЖ, детских садов и школ города, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.