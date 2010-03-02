«Лампочки Медведева»: экономно и эффективно

Энергосберегающие лампы способны светить разным цветом, который не вызывает стробоскопического эффекта, то есть не утомляет зрение и благоприятно воздействуют на глаза человека и его нервную систему. Однако не каждый может сразу привыкнуть к необычному свету. Чтобы выбрать подходящий оттенок (2700 К - теплый белый свет, 4200 К - дневной свет, 6400 К - холодный белый свет), лучше поэкспериментировать с несколькими лампами. Для дома и квартиры рекомендуется применять более теплые цвета - мягкий белый цвет. Например, если в комнате нет естественного освещения, то лучше использовать лампы дневного света, с ними комната будет казаться светлее.