Идеальный праздник глазами тюменских женщин

Мечтаю проснуться от нежных поцелуев… А на столе на завтрак — фрукты, свежесваренный кофе и бутерброды. Потом обычные дела, со всевозможными маленькими сюрпризами, маленькими подарочками (шоколадки, записки и т. д. ) А вечером праздничный ужин при свечах, причем не важно где (хоть картошка жареная дома) и цветы (тоже не важно какие, главное, не гвоздики, ну, желательно, розовые розы). И нежные, ласковые слова и комплименты целый день. А и еще чтобы все мои женские обязанности в этот день легли на сильные плечи.