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Идеальный праздник глазами тюменских женщин

2 марта 2010, 12:31
Меньше недели осталось до любимого весеннего праздника. Международный женский день в нашей стране прижился давно и разъяснений не требует. С детских лет мальчиков приучают к тому, что 8 марта нужно поздравлять мам, бабушек, сестер и подруг. Поэтому мужчины не сопротивляются и перед праздником покорно ищут способы удивить прекрасный пол.
Сюжет
Тюмень

Чтобы облегчить жизнь джентльменам, корреспондент Nashgorod.ru выяснил у прекрасных дам, как, в идеале, они хотели бы провести свой праздник.

Евгения, товаровед:

Мы с семьей недавно сделали крупную покупку, которая является подарком и для меня. Внимания мне и так достаточно. Хорошо бы в этот день побыть с семьей на катке, потому что в эту холодную зиму, мы туда выбрались всего один раз.

Екатерина, ведущий специалист отдела информации и связей с общественностью «ОЦДОДиМ»:

Я бы хотела, чтобы никто не поздравлял меня прямо с «международным женским днём», но все дарили бы цветы и комплименты. И главное, чтобы на переходах пропускали все машины!

Александра, менеджер:

Хочу проснуться утром от запаха роз… Получить подарки, и, конечно, поход в ресторан.

Екатерина, менеджер:

Мечтаю провести этот день на острове Бали, на берегу океана, с бокальчиком коктейля в руке.

Ирина, служащий:

Мечтаю о том чтобы 8 марта любимый устроил какой-то сюрприз. Что-нибудь неожиданно приятное… Потому что в такой день главное — праздничное настроение. Будут это цветы, шарики, ресторан или боулинг — не важно. Ну, а если креатив проявит, то это вообще будет здорово.

Екатерина, студентка:

Мне любимый уже купил сапожки. А так всё как обычно — азиатский ресторан и лилии.

Анастасия, маркетолог:

Мечтаю проснуться от нежных поцелуев… А на столе на завтрак — фрукты, свежесваренный кофе и бутерброды. Потом обычные дела, со всевозможными маленькими сюрпризами, маленькими подарочками (шоколадки, записки и т. д.) А вечером праздничный ужин при свечах, причем не важно где (хоть картошка жареная дома) и цветы (тоже не важно какие, главное, не гвоздики, ну, желательно, розовые розы). И нежные, ласковые слова и комплименты целый день. А и еще чтобы все мои женские обязанности в этот день легли на сильные плечи.

Елена, редактор:

Идеальное 8 марта — утром рядом с кроватью стоит странный цветок в горшке, и приглашение в уютный ресторан. А мужчина весь день где-то прячется и появляется только в ресторане.

Ирина, секретарь:

Хочу огромный букет желтых хризантем и ужин при свечах с любимым.

Марина, ведущий специалист:

Я мечтаю, чтобы я проснулась утром, а вокруг меня цветы, запах кофе из кухни… я просыпаюсь, заходит муж, целует меня в уста сахарные и говорит: «С 8 марта, любимая моя!», и надевает мне на пальчик колечко с бриллиантиком, а потом весь день говорит мне, какая я у него сладкая, хорошая, красивая.

Натали, отдел кадров:

Мечтаю спать до обеда, потом в спа-салон, вечером в суши-бар. Подарок — путевка в Италию или Францию.

Ирина, пресс-менеджер:

Хочу кофе в постель с розой, зажатой в зубах мужчины. И конечно, романтический ужин где-нибудь в ресторане. А в подарок — ювелирное украшение.

Наталья, специалист по кадрам:

Хочу двухнедельную путёвку в ОАЭ, можно мне просто дать денег и не поздравлять.

Елена, PR-специалист:

Само по себе уже хорошо, что весна наступила! Хотя бы потеплеет. Подарки — это всегда приятно! Цветы обязательно — тюльпаны, крокусы, розы, ландыши — много цветов! Подарки приятные вплоть до поездки на праздничные дни, например, в Берлин, Мюнхен или еще в какую-нибудь европейскую столицу, где можно погулять по улочкам с историей, выпить кофе, купить обновки и просто посмотреть на красивых, довольных жизнью людей. А так любые подарки хороши и, конечно, искреннее внимание…

Ольга, учитель:

Никаких особых подарков на 8 Марта не жду, кроме букета цветов, лучше весенних — тюльпанов, или нескольких веточек мимозы. Без них праздник — не праздник. Очень бы хотелось съездить в гости к подругам в другой город, все-таки три дня выходных подряд будут, но… к сожалению, не получится. Жду, точнее сказать, надеюсь на подарок от природы — хорошей погоды, солнечной, теплой. Так уже хочется весны! Хоть краешка, хоть денечка!

Ну, а все остальное зависит, как водится, от нас, женщин — какое дома будет царить настроение в этот день, каким будет стол, как будем принимать поздравления и пожелания. Так что надо настраиваться на праздник!

Как видите, женщины довольно неприхотливы, и большинство мечтает об искренних поздравлениях и самом стремлении мужчины порадовать и удивить. Будьте более чуткими, и тогда ваш подарок обязательно окажется тем, о чем она мечтала всю жизнь.

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