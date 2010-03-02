Идеальный праздник глазами тюменских женщин

Чтобы облегчить жизнь джентльменам, корреспондент Nashgorod.ru выяснил у прекрасных дам, как, в идеале, они хотели бы провести свой праздник.
Евгения, товаровед:
Мы с семьей недавно сделали крупную покупку, которая является подарком и для меня. Внимания мне и так достаточно. Хорошо бы в этот день побыть с семьей на катке, потому что в эту холодную зиму, мы туда выбрались всего один раз.
Екатерина, ведущий специалист отдела информации и связей с общественностью «ОЦДОДиМ»:
Я бы хотела, чтобы никто не поздравлял меня прямо с «международным женским днём», но все дарили бы цветы и комплименты. И главное, чтобы на переходах пропускали все машины!
Александра, менеджер:
Хочу проснуться утром от запаха роз… Получить подарки, и, конечно, поход в ресторан.
Екатерина, менеджер:
Мечтаю провести этот день на острове Бали, на берегу океана, с бокальчиком коктейля в руке.
Ирина, служащий:
Мечтаю о том чтобы 8 марта любимый устроил
Екатерина, студентка:
Мне любимый уже купил сапожки. А так всё как обычно — азиатский ресторан и лилии.
Анастасия, маркетолог:
Мечтаю проснуться от нежных поцелуев… А на столе на завтрак — фрукты, свежесваренный кофе и бутерброды. Потом обычные дела, со всевозможными маленькими сюрпризами, маленькими подарочками (шоколадки, записки
Елена, редактор:
Идеальное 8 марта — утром рядом с кроватью стоит странный цветок в горшке, и приглашение в уютный ресторан. А мужчина весь день
Ирина, секретарь:
Хочу огромный букет желтых хризантем и ужин при свечах с любимым.
Марина, ведущий специалист:
Я мечтаю, чтобы я проснулась утром, а вокруг меня цветы, запах кофе из кухни… я просыпаюсь, заходит муж, целует меня в уста сахарные и говорит: «С 8 марта, любимая моя!», и надевает мне на пальчик колечко с бриллиантиком, а потом весь день говорит мне, какая я у него сладкая, хорошая, красивая.
Натали, отдел кадров:
Мечтаю спать до обеда, потом в
Ирина,
Хочу кофе в постель с розой, зажатой в зубах мужчины. И конечно, романтический ужин
Наталья, специалист по кадрам:
Хочу двухнедельную путёвку в ОАЭ, можно мне просто дать денег и не поздравлять.
Елена,
Само по себе уже хорошо, что весна наступила! Хотя бы потеплеет. Подарки — это всегда приятно! Цветы обязательно — тюльпаны, крокусы, розы, ландыши — много цветов! Подарки приятные вплоть до поездки на праздничные дни, например, в Берлин, Мюнхен или еще в
Ольга, учитель:
Никаких особых подарков на 8 Марта не жду, кроме букета цветов, лучше весенних — тюльпанов, или нескольких веточек мимозы. Без них праздник — не праздник. Очень бы хотелось съездить в гости к подругам в другой город,
Ну, а все остальное зависит, как водится, от нас, женщин — какое дома будет царить настроение в этот день, каким будет стол, как будем принимать поздравления и пожелания. Так что надо настраиваться на праздник!
Как видите, женщины довольно неприхотливы, и большинство мечтает об искренних поздравлениях и самом стремлении мужчины порадовать и удивить. Будьте более чуткими, и тогда ваш подарок обязательно окажется тем, о чем она мечтала всю жизнь.