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Дом по улице Геологоразведчиков будет достроен к концу года

28 февраля 2010, 13:44
Строительство дома на улице Геологоразведчиков продолжается...

Строительство дома на улице Геологоразведчиков продолжается. В этом можно убедиться, проходя мимо объекта: башенный кран и множество рабочих трудятся на стройке ежедневно. Компания-застройщик ООО ПСО «ГРАДСТРОЙ» обещает сдать дом в срок – в четвертом квартале 2010 года.

Изначально застройщиком дома выступала компания «Ариан», позже строительство объекта было передано ООО «Файл». Разработанный «Файлом» проект предполагал строительство здания в 9 этажей, однако разрешение на строительство они получили лишь на нулевой цикл. Компания, не смотря на отсутствие разрешительной документации, построила коробку дома до 9 этажей и достроила объект далее еще 2 этажа, не указанных даже в проекте.

«На двух самовольно построенных этажах предполагалось размещение офисов. Они были выполнены с нарушением ряда строительных норм, поэтому их приходится демонтировать», - прокомментировал главный инженер «ГРАДСТРОЯ» Роман Лосев.

По словам представителя компании-застройщика, проектный институт, с которым работает застройщик, произвел все необходимые расчеты несущих конструкций здания, в том числе и фундамента, и утвердил возможность достройки дома.

В 2003 году «ГРАДСТРОЙ» получил права на строительный объект у «Файла». В связи с несоответствиями строения и плана, компании пришлось вновь разработать всю проектную документацию, увеличив этажность до 12 этажей, и в течение длительного срока оформлять документы, проводить экспертизу и получать разрешение на проведение строительных работ. Строительство вновь начало активно продолжаться в конце 2009 года.

«На сегодня построена коробка дома, то есть порядка 50 процентов здания уже выполнено. Ничто не мешает нашей компании закончить работы в установленные сроки», - подтвердил инженер проекта.

Строительство дома ведется между двумя пятиэтажными домами, расположенными по адресам: Геологоразведчиков, 1, и Мельникайте, 109. Новый дом-вставка закрывает жителям пятиэтажек окна по боковым сторонам домов, в расчет с горожанами компания-застройщик предоставляет им жилые комнаты площадями от 9 до 12 квадратных метров, граничащие с квартирами в старых домах.

Особую ценность объекту придает то, что он полностью выполнен из красного кирпича и располагается в самом центре города. Просторные квартиры, хорошие планировки, лифты люкс-класса, фасад из керамогранита, большие остекленные лоджии – все это позволяет отнести дом к разряду премиум-жилья. До четвертого этажа в первом подъезде в здании планируются коммерческие площади, а далее – жилые. Также по плану благоустройство придомовой территории и парковочные места.

Небезызвестно, что треть квартир в доме продано по договорам долевого участия. Однако застройщик обещает, что все действия компании до дольщиков донесены и ими одобрены. «Мы проводили несколько собраний с дольщиками жилья, в рамках которых информация до интересующихся полностью донесена. Паники среди дольщиков нашего объекта нет, что доказывает нашу открытость перед ними», - добавил генеральный директор компании Александр Липунов.

Как сообщил представитель компании-застройщика, на сегодня продажа квартир в доме не открыта, хотя спрос на площади в доме достаточно большой.

Евгения Лямзина

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