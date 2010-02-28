Дом по улице Геологоразведчиков будет достроен к концу года

Особую ценность объекту придает то, что он полностью выполнен из красного кирпича и располагается в самом центре города. Просторные квартиры, хорошие планировки, лифты люкс-класса, фасад из керамогранита, большие остекленные лоджии – все это позволяет отнести дом к разряду премиум-жилья. До четвертого этажа в первом подъезде в здании планируются коммерческие площади, а далее – жилые. Также по плану благоустройство придомовой территории и парковочные места.